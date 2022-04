Chó thả rông, không rọ mõm tràn ngập nơi công cộng ở Hà Nội

Theo Nghị định 144 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 300.000-500.000 đồng. Mức xử phạt này đã tăng cao hơn so với quy định tại Nghị định 167 trước đó (100.000-300.000 đồng).