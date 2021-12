Cho phép máy bay Boeing 737 MAX hoạt động tại Việt Nam

Gần 3 năm sau lệnh cấm Boeing 737 MAX vì các sự cố tai nạn, Cục Hàng không Việt Nam đã cho phép dòng máy bay này hoạt động trở lại tại Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quyết định cho phép khai thác các chuyến bay dân dụng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX trong lãnh thổ Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ 0h ngày 31/12.

Quyết định được Cục căn cứ vào các biện pháp an toàn của Boeing dựa trên kết quả điều tra đối với 2 tai nạn của máy bay B737 MAX; kết quả đánh giá của các nhà chức trách hàng không trên thế giới, chỉ số an toàn của Boeing 737 MAX sau khi được cấp phép khai thác trở lại và kết quả đánh giá của Hội đồng đánh giá rủi ro An toàn Hàng không của Cục Hàng không Việt Nam.

Máy bay Boeing 737 Max đã hoạt động trở lại tại một số quốc gia. Ảnh: Digitaltrends.

Quyết định của Cục Hàng không được coi là thông tin tích cực cho hãng hàng không tại Việt Nam. Các hãng từng có hợp đồng đặt hàng 737 MAX từ Boeing nhưng sự cố của dòng máy bay này khiến kế hoạch bị gián đoạn.

Lệnh cấm Boeing 737 Max bay vào không phận Việt Nam từng được Cục Hàng không ban hành vào ngày 13/3/2019, sau 2 vụ tai nạn máy bay liên quan đến B737 Max của Ethiopian Airlines (khiến 157 người chết) và của Lion Air (khiến 189 người chết).

Ngày 6/4/2021, Bộ GTVT ban hành văn bản cho phép Boeing 737 MAX bay qua không phận Việt Nam, nhưng vẫn chưa cho phép cất hạ cánh tại các sân bay trong nước.