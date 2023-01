Chờ người yêu đi sắm Tết tới tối muộn

Trước Tết Nguyên đán, những con phố thời trang nổi tiếng giới trẻ như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Đông Các, Cầu Giấy, Bà Triệu... luôn trong tình trạng ùn tắc do lượng lớn người đổ về mua sắm.

Nhiều cửa hàng không còn chỗ để xe máy. Rất nhiều bạn trai lựa chọn đứng bên ngoài trong tiết trời 14 độ C để chờ người yêu, người thân vào bên trong mua sắm.

22h30, Tuấn Linh (26 tuổi, Hà Nội) vẫn đang giúp bạn gái Hà My (24 tuổi) lựa chọn một chiếc váy thiết kế phù hợp diện Tết. Trước đó, họ đã dành cả tối, đi từ phố Hàng Cót, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm) tới phố Trần Hữu Tước, Xã Đàn (quận Đống Đa) nhưng vẫn chưa tìm được trang phục vừa ý.

Cùng nhau đi mua sắm là hoạt động yêu thích của cặp đôi này. Tuấn Linh cho biết anh không ngại ngồi đợi và cũng thích lựa chọn đồ cho bạn gái, còn Hà My cũng tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của bạn trai. "Anh ấy có gu thời trang, lại bắt trend nhanh nên biết món đồ nào đang được ưa chuộng", cô cho biết.

Vào những ngày này, do số lượng khách hàng trực tiếp tới cửa hàng tăng đáng kể, nhiều shop "du di" thời gian mở cửa tới muộn, thay vì 21-22h như thường lệ.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.