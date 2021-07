Chở người từ TP.HCM không đảm bảo phòng dịch, chủ xe khách bị khởi tố

Khi biết TP.HCM chuẩn bị giãn cách, ông Phong yêu cầu lái xe đón 44 người ở khu công nghiệp Tân Bình về Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình và Nam Định.

Trao đổi với Zing chiều 16/7, đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, cho biết Công an huyện Hải Hậu vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng ông Phạm Hồng Phong (51 tuổi, ở thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu) về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

Theo lãnh đạo công an tỉnh, ông Phong là chủ nhà xe Đức Nguyện. Ngày 7/7, bị can chỉ đạo 2 lái xe, 2 phụ xe vào TP.HCM để đón khách.

Một ngày sau, chủ nhà xe Đức Nguyện biết thông tin TP.HCM sẽ giãn cách toàn TP theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7 nên đã gọi điện, yêu cầu lái xe "đón vét" 44 khách ở khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân Bình, TP.HCM về Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình và Nam Định.

Cơ quan chức năng bắt giữ ông Phong. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 11/7, Công an huyện Hải Hậu nhận thông tin về 2 trường hợp ở Hà Tĩnh đi xe Đức Nguyện dương tính với Covid-19.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định trên xe có 49 khách, trong đó 31 người ở huyện Hải Hậu. Tổ chức truy vết, chính quyền huyện phát hiện một người ở xã Hải Minh nhiễm SARS-CoV-2, 30 người còn lại được xác định là F1 và được đưa đi cách ly tập trung. Ông Phong thuộc diện F2.

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 14/7, các cơ quan chức năng huyện Hải Hậu xác định ông Phạm Hồng Phong có trách nhiệm liên quan vụ việc nên ra quyết định khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

Quá trình phòng chống dịch bệnh, UBND huyện Hải Hậu đã thiết lập vùng cách ly đối với 16 hộ dân ở khu dân cư tại xã Hải Minh, đồng thời, tiếp tục đưa một số người tiếp xúc với các F0 đi cách ly tập trung.