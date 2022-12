Chờ Morocco tái hiện điều kỳ diệu Hy Lạp

Bởi lẽ, sai lầm từ Costa quá giống với những gì Ricardo Pereira mắc phải năm xưa khi thủ môn của Bồ Đào Nha có tình huống băng ra sai lầm, giúp Angelos Charisteas đánh đầu ghi bàn duy nhất đưa Hy Lạp vô địch EURO 2004.

Bồ Đào Nha thua 0-1 trong cả hai trận đấu và Cristiano Ronaldo lại khóc, y hệt ký ức đau buồn 18 năm về trước. Người Morocco có lẽ đang mơ về một kỳ tích như Hy Lạp ở EURO 2004. Bóng đá cấp đội tuyển quốc gia (ĐTQG) không thường chứng kiến những hành trình kỳ diệu của các nền bóng đá nhỏ. Nhưng tại World Cup 2022, có điều gì đó đang xảy ra với Morocco.

Gần hai thập niên qua kể từ khi người Hy Lạp tạo ra một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá thế giới. 8 kỳ EURO hoặc World Cup đã diễn ra với chức vô địch đều thuộc về những nền bóng đá lớn. Ngay cả những bất ngờ kiểu như một đội bóng "ngựa ô" cũng trở nên hiếm hoi.

Croatia bị đánh giá thấp ở bán kết nhưng họ cũng là một nền bóng đá có truyền thống và thực lực từ lâu. Chưa có đội bóng "lục địa đen" nào lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Trong hành trình khiêm tốn của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, "Sư tử Atlas" cũng chỉ một lần vượt qua vòng bảng trong 5 kỳ tham dự trước đây.

Chính vì thế, việc Morocco lọt vào đến bán kết World Cup 2022 có thể được xem như một trong những cú sốc lớn nhất bóng đá thế giới trong thế kỷ này, sánh ngang với Hàn Quốc năm 2002. Và nếu họ vô địch, cơn địa chấn đó sẽ không khác gì Hy Lạp của năm 2004 hay Leicester City của năm 2016.

Đại diện châu Phi ghi bàn ít nhất trong các đội tiến vào bán kết World Cup 2022. Họ chỉ có 4 bàn trong 5 trận đã qua trên đất Qatar nhưng cũng chỉ một lần để thủng lưới, thành tích tốt hơn Croatia, Pháp hay Argentina. HLV Walid Regragui đã tạo ra một đội bóng lỳ lợm, phòng ngự chặt chẽ và tận dụng triệt để các sai lầm của đối thủ.

3 trong 4 bàn "Sư tử Atlas" ghi được ở giải lần này đến từ việc tận dụng sai lầm của đối phương. Trên đường tiến vào bán kết, Morocco cũng đã đánh bại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hệt như những gì Hy Lạp làm năm xưa. Tại EURO 2004, đội bóng của Otto Rehhagel nằm chung bảng với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Nga. Họ giành vé vượt qua vòng bảng và khiến Tây Ban Nha bị loại. Khi gặp lại Bồ Đào Nha ở chung kết, Hy Lạp khiến chủ nhà ôm hận.

Trước Bồ Đào Nha, Morocco chỉ kiểm soát 26% thời lượng bóng. Khi đối đầu Tây Ban Nha, đội bóng Bắc Phi cũng cầm bóng 23%. Trong 8 đội ở tứ kết, Morocco là đội cầm bóng trung bình/trận thấp nhất (33,8%), có số lần chạm bóng ít nhất (1.994). Họ cũng là đội ít chạm bóng trong vùng cấm đối thủ nhất giải (40 lần).

Nhưng giống như Hy Lạp của 18 năm về trước, kiểm soát bóng nhiều không đảm bảo cho chiến thắng, điều quan trọng nhất với Morocco là không để thủng lưới. Và khi phản công, đội bóng Bắc Phi cũng cực kỳ nguy hiểm trong các pha không chiến hay tình huống cố định.

Vài ngày trước, Bồ Đào Nha ghi tới 6 bàn vào lưới Thụy Sĩ, một trong những đội được tổ chức tốt của châu Âu. Song khi đối đầu Morocco, nhà vô địch châu Âu 2016 chơi bế tắc đến lạ kỳ. Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Felix hay ngay cả tài năng trẻ đang lên Goncalo Ramos vô hại trước khung thành thủ môn Yassine Bounou.

Thủ môn của Sevilla cũng có một ngày thi đấu xuất sắc khi cản phá nhiều cú dứt điểm từ đối thủ. Anh là chốt chặn cuối cùng của một hàng phòng ngự hay nhất giải đấu. Tuy nhiên, có một điểm khác giữa Hy Lạp của năm 2004 và Morocco của năm 2022 là chất lượng nhân sự và các trải nghiệm.

Phần lớn đội hình Hy Lạp của năm 2004 chủ yếu chơi trong nước và các đội trung bình ở châu Âu. Tiền vệ Giorgos Karagounis có lẽ là cái tên nổi tiếng nhất trong đội hình vô địch EURO năm đó khi khoác áo Inter Milan. Những Angelos Charisteas hay Stelios Giannakopoulos đều chỉ là cầu thủ trung bình ở các giải châu Âu.

Trong khi đó, Morocco sở hữu dàn sao chất lượng tại các đội hàng đầu châu Âu như Hakim Ziyech (Chelsea), bộ đôi Bounou và Youssef En-Nesyri (Sevilla), Noussair Mazraoui (Bayern Munich) hay Achraf Hakimi (PSG).

Điều này khiến Morocco chơi thứ bóng đá có phần thanh thoát và ít tiêu cực hơn so với Hy Lạp năm xưa. Những pha phản công tốc độ, xử lý bóng một chạm của các cầu thủ Morocco không thua kém bất cứ đội tuyển hàng đầu nào ở World Cup 2022.

Đó là lý do người ta có thể mơ về việc Morocco sẽ tiếp tục tạo bất ngờ ở World Cup năm nay. Morocco cũng là một trong những tập thể đa dạng nhất tại World Cup với các cầu thủ sinh ra ở Canada, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ và Italy.

Những trải nghiệm ở nhiều nền bóng đá khác nhau giúp "Sư tử Atlas" không e ngại khi chạm trán các đội hàng đầu. Pháp sẽ là một thử thách hoàn toàn khác nhưng nếu Morocco đã đánh bại cả Bỉ, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019