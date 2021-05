Chỗ dựa của Angelina Jolie

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Brad Pitt, Angelina Jolie đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều người bạn nổi tiếng.

Theo Cinema Blend, sau khi Angelina Jolie đệ đơn tố cáo Brad Pitt có hành vi bạo lực với mình và các con hồi tháng 3, cô đã được giới thiệu tham gia mạng lưới hỗ trợ gồm nhiều nữ diễn viên thành danh tại Hollywood.

Ellen Pompeo và Angelinaaa Jolie cùng ra ngoài ăn tối hồi tháng 3. Ảnh: Us Magazine.

Một nguồn tin thân cận với Angelina Jolie đã tiết lộ cho tờ Us Magazine nữ diễn viên là bạn thân thiết của Ellen Pompeo, ngôi sao của series Grey’s Anatomy. Pompeo là một trong những thành viên của mạng lưới hỗ trợ và chỗ dựa tinh thần của Jolie trong thời gian tiếp tục vụ kiện giành quyền nuôi con với Brad Pitt.

Trong thời gian Hollywood tê liệt vì Covid-19, nhờ các con, Jolie và nhóm hỗ trợ đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Hồi tháng 3, phóng viên đã ghi lại được những khoảnh khắc họ cùng nhau ăn tối tại Los Angeles.

Ngoài nhóm bạn gái thân thiết, Angelina Jolie còn nhận được sự hỗ trợ từ người giúp việc, anh trai James Haven và Ma Dong Seok, bạn diễn trong bom tấn siêu anh hùng Eternals.

Eternals do Marvel Studios sản xuất, với Chloé Zhao ngồi ghế đạo diễn. Trong phim, Ma Dong Seok thủ vai Gilgamesh còn Angelina Jolie hóa thân thành Thena. Họ đều là những thực thể vũ trụ cổ xưa đang trú ngụ trên Trái Đất. Phim dự kiến phát hành ngày 5/11.

Tuần qua, bộ phim Those Who Wish Me Dead với Angelina Jolie thủ vai chính đã ra mắt. Tuy nhiên doanh thu mở màn của phim không mấy khả quan.