Chờ đợi sự trở lại của bóng rổ Việt Nam

Chuỗi trận thực nghiệm để kiểm tra tính an toàn phòng dịch của mô hình "tập trung cách ly" thuộc VBA 2021 đã kết thúc với nhiều dấu ấn.

VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet 2021 diễn ra ở thời điểm làn sóng thứ 4 của dịch Covid-19 bùng phát ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ban tổ chức đã tổ chức mô hình thi đấu linh hoạt.

Những trải nghiệm đặc biệt

Những nỗ lực của VBF, VBA và ban tổ chức không thể đưa chuỗi trận thực nghiệm đi đến kết thúc trọn vẹn, dù các thành viên chấp nhận sinh hoạt, thi đấu tập trung theo hình thức cách ly trong bong bóng suốt thời gian dài, đồng thời các trận đấu cũng diễn ra không có khán giả.

Tuy nhiên, thời điểm đó, VBA Premier Bubble Games 2021 là sự kiện thể thao duy nhất được tổ chức trên cả nước với điều kiện an toàn phòng dịch tối đa. Sau này, mô hình của giải đấu đã trở thành hình mẫu để các hoạt động thể thao khác áp dụng khi được phép tổ chức trở lại trong giai đoạn bình thường mới.

Nhà thi đấu VBA-NTU Arena của VBA tại Nha Trang.

Ông Phan Thanh Cảnh, HLV CLB Danang Dragons, cho biết nếu không có chuỗi trận thực nghiệm, các cầu thủ rất khó giữ vững phong độ. Trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện lệnh giãn cách xã hội, việc mỗi cầu thủ ở một địa điểm gây không ít khó khăn cho việc tập luyện theo kế hoạch.

Đặc biệt, SEA Games 31 sẽ diễn ra vào năm sau nên đội tuyển cần có những trận thực nghiệm để cọ xát. Việc VBA Premier Bubble Games 2021 được tổ chức cũng tạo công việc và thu nhập cho các cầu thủ, HLV, giúp đội vận hành để đảm bảo cuộc sống cho mọi thành viên. Đó là điều VBA hướng tới.

Các cầu thủ tranh tài trong một trận đấu thực nghiệm tại "bong bóng" VBA 2021.

Nguyễn Thanh Tùng của Ho Chi Minh City Wings, Trần Vỹ Nghiệp của Cantho Catfish hay Bùi Thái Hà đang khoác áo Hanoi Buffaloes đều cho rằng bản thân cảm thấy may mắn khi vừa được chơi bóng để thỏa mãn đam mê, vừa đảm bảo thu nhập cho cuộc sống.

Bóng rổ Việt Nam phát triển

HLV Erik Olson, vị thuyền trưởng dẫn dắt Ho Chi Minh City Wings giành 6/10 chiến thắng tại VBA 2021, chia sẻ: "Tôi đã xem nhiều giải đấu châu Á, trong đó có VBA. Tôi theo dõi VBA từ mùa giải đầu tiên đến nay ngay cả khi ở nước ngoài. Những bước tiến từ thời điểm đó tới giờ là bằng chứng cho thấy bóng rổ Việt Nam đã phát triển đến thế nào".

Điều đọng lại với ông Erik trong quãng thời gian ở VBA Premier Bubble Games 2021 là sự cố gắng để thích nghi từ các cầu thủ. Ông cũng mong VBA sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa giải tới.

HLV Erik Olson (phải) ăn mừng chiến thắng cùng các học trò.

VBA Premier Bubble Games 2021 là sự kiện thể thao chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tính đến hiện tại có đội tuyển quốc gia tranh tài cùng các CLB. Đó là sự chuẩn bị đặc biệt cho mục tiêu đổi màu huy chương sau thành tích giành huy chương đồng lịch sử ở SEA Games 30 tại Philippines hồi 2019.

Đã có nhiều thay đổi diễn ra khi SEA Games 31 phải lùi thời gian tổ chức 6 tháng. Tuy nhiên, dưới góc độ tích cực, đó cũng là lợi thế tạo điều kiện cho ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và các tuyển thủ có thêm cơ hội gắn kết để trở nên tốt hơn.

Tuyển bóng rổ Việt Nam giành huy chương đồng lịch sử tại SEA Games 30.

Cổ động viên đã trở lại trên khán đài sân Mỹ Đình khi đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022. Đó cũng là điều người hâm mộ bóng rổ chờ đợi ở mùa giải 2022 của VBA, thay vì chuỗi trận thực nghiệm với quy trình "tập trung cách ly".

Tháng 10 vừa qua, VBA vừa thay đổi nhận diện thương hiệu và công bố NovaWorld Phan Thiet là thương hiệu tài trợ danh xưng của năm 2021.

Thương hiệu này không chỉ phối hợp phát sóng các trận đấu thực nghiệm của VBA 2021, mà còn đồng hành cùng giải trong tất cả hoạt động kéo dài đến hết tháng 6/2022, gồm giải đấu VBA3x3, D-League, hỗ trợ đội tuyển quốc gia trước thềm SEA Games 31, cùng những chiến dịch hướng đến cộng đồng bóng rổ khác.

Phối cảnh dự án NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) - thành phố tích hợp biển, du lịch và sức khỏe với nhiều tiện ích cao cấp.

Trên chặng đường phát triển, VBA không chỉ định hướng trở thành giải đấu chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, mà còn mong muốn xây dựng và lan tỏa văn hóa bóng rổ đến các cộng đồng khắp cả nước, góp phần đưa bóng rổ Việt Nam vươn ra thế giới.