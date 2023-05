Chờ đợi gì ở ‘người đàn ông nhanh nhất thế giới’?

The Flash có cho mình dự án điện ảnh riêng sau khi xuất hiện trong "Justice League". Bộ phim được đánh giá là một trong những nước cờ chiến lược của hãng phim DC năm nay.

Sau khi Guardians of the Galaxy Vol. 3 của MCU ra mắt và nhận phản hồi tích cực, khán giả lại càng có thêm lý do để chờ đợi dự án mới từ nhà DC. Ra rạp vào tháng 6 tới đây, The Flash là phần phim riêng đầu tiên của hãng về nhân vật cùng tên trong Justice League, người được mệnh danh là “nhanh nhất thế giới”.

The Flash (Barry Allen) có thể xem là nhân vật mang tính biểu tượng của DC, không hề kém cạnh “trinity” là Superman, Batman và Wonder Woman. Anh là một trong số các Speedster, tức siêu anh hùng có sức mạnh dựa trên tốc độ.

Nguồn gốc - sức mạnh của nhân vật

The Flash ra đời vào năm 1956, trong đầu truyện Showcase #4. Đây là thời điểm DC Comics thay đổi chiến lược, tạo ra một luồng gió mới cho thế giới truyện tranh. Không còn hướng tới quyền lực huyền bí và ẩn thuật, các nhân vật được xây dựng theo hơi hướm tập trung vào công nghệ - khoa học.

Barry Allen chính là The Flash thứ 2 của DC, sau đàn anh Jay Garrick của Justice Society.

Theo nguyên tác truyện tranh, Allen từng là bác sĩ trong đơn vị thanh tra. Anh khi ấy thường bị phê bình vì quá ù lì và chậm chạp. Một ngày nọ trong ca trực, Allen bất ngờ gặp phải tai nạn khi bị tia sét đánh trúng, khiến anh ngã vào tủ kính đựng nhiều lọ hóa chất sau lưng. Khi tỉnh dậy, nhân vật nhận ra mình đã sở hữu tốc độ vượt trội, không chỉ là chạy, mà còn suy nghĩ, phản xạ nhanh hơn. Cũng từ đây, The Flash ra đời.

Ít ai biết, anh còn là người mang khái niệm “đa vũ trụ” đến với DC nói riêng và truyện tranh siêu anh hùng nói chung. Trong Crisis on Infinite Earths (1985), một siêu sự kiện định đoạt vận mệnh của vạn vật, anh đã hy sinh thân mình để giải cứu đa vũ trụ. Sau đó, The Flash biến mất khỏi truyện tranh DC suốt hơn 2 thập kỷ, mãi cho đến khi tái xuất trong Final Crisis #2 (2008).

The Flash là một trong những nhân vật biểu tượng của DC.

Ngoài ra, câu chuyện về nguồn gốc nhân vật được phát triển và mở rộng không ít lần, đơn cử như trong Secret Origin Vol.02 #2 (1988), Speed Force Vol.01 #1 (1997), The Flash Rebirth Vol.01 #5 (2010) hay The Flash (New52) Vol.01 #1 (2012),...

Hiện tại, The Flash có thể coi là Speedster nhanh nhất trên Trái Đất. Theo Sideshow, anh có thể đạt tốc độ hơn Mach 10, đủ khả năng chạy vòng quanh thế giới trong khoảng thời gian ngắn. Nếu trong điều kiện thuận lợi, Barry Allen có thể di chuyển nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Anh chàng từng tuyên bố rằng mình có thể “dọn sạch” toàn bộ dân số Tokyo chỉ trong khoảng 30 giây.

Tốc độ siêu phàm cho phép Allen có thêm nhiều năng lực diệu kỳ khác, chẳng hạn du hành quá khứ - tương lai, kể cả là tạo ra cổng không gian và đi xuyên qua các vật thể rắn. Ngoài ra, việc di chuyển nhanh như chớp giúp Barry Allen tránh được nhiều loại vũ khí sát thương khác nhau. Anh cũng có tốc độ hồi phục rất cao, cùng năng lực miễn nhiễm với sức mạnh thao túng tâm lý.

Đặt chân lên màn ảnh

Trải qua gần 7 thập kỷ phát triển, câu chuyện về nhân vật thú vị này đã được chuyển thể trên các chương trình hoạt hình, phim truyền hình và điện ảnh. Song, khán giả đại chúng vẫn biết tới anh nhiều nhất trong Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU/DC Extended Universe). Bên cạnh đó còn là một số series truyền hình thuộc Vũ trụ Arrowverse.

Nhân vật từng xuất hiện trong nhiều phiên bản hoạt hình, phim truyền hình và cả điện ảnh.

The Flash tham gia khá nhiều tác phẩm hoạt hình. Năm 2022, anh góp mặt trong Liên minh Siêu thú DC (tựa gốc: DC League of Super Pets). Trước đó, vị siêu anh hùng cũng có vai cameo trong phim hoạt hình/live-action Space Jam: A New Legacy (2021) hay dự án được đề cử Oscar - The Lego Movie (2014). Ngoài ra còn loạt phim khác như Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls: Mayhem in the Multiverse, Lego DC Comics Super Heroes: The Flash… Trên truyền hình, “tia chớp của DC” xuất hiện trong Legends of the Superheroes và Smallville.

Ở mảng điện ảnh, cụ thể với DCEU, The Flash/Barry Allen do nam diễn viên Ezra Miller thủ vai. Anh xuất hiện chính thức vào năm 2017 trong Justice League. Dù chưa có quá nhiều đất diễn, nhân vật vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả và thu hút lượng fan đông đảo. Thế nhưng, phải mãi tới năm nay, anh chàng này mới có cho mình một phần phim riêng.

Chờ đợi gì ở The Flash?

Ngay khi tung ra trailer, The Flash đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều khán giả hâm mộ. Sự tò mò càng dâng cao khi James Gunn - lãnh đạo mới của DC Studios - tiết lộ rằng đây là một trong những phim siêu anh hùng xuất sắc mà ông từng xem.

Vị đạo diễn mới đây nhận được rất nhiều phản hồi tích cực với Guardians of the Galaxy Vol. 3, dự án cuối cùng của ông tại Marvel Studios. Chính điều này khiến cho The Flash càng được khán giả kỳ vọng.

Theo như đoạn trailer và thông tin nhà sản xuất hé lộ, chuyện phim bắt đầu khi Barry Allen sử dụng siêu năng lực để du hành thời gian nhằm thay đổi bi kịch trong quá khứ. Tuy nhiên, anh vô tình tạo ra nghịch lý điểm sáng (Flashpoint), khiến nhiều sự kiện bị thay đổi chóng mặt, biến đổi cả dòng thời gian ở tương lai.

The Flash được đặt lên bàn cân so sánh với Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Allen vì vậy bị kẹt lại trong một chiều không gian, nơi phản diện Zod tái xuất và đe dọa hủy diệt tất cả. Khó khăn ở chỗ, chẳng có bất cứ siêu anh hùng nào đứng ra giải cứu. Lúc này, Allen phải nhờ tới sự giúp đỡ của Batman và Supergirl ở thực tại này.

Ngoài những cảnh hành động gay cấn, người hâm mộ còn có một phen bất ngờ trước màn hội ngộ của hai Batman - không ai khác ngoài tài tử Michael Keaton cùng Ben Affleck. Đây rất có thể là sẽ lần cuối cùng khán giả được thấy Affleck trong vai siêu anh hùng này trên màn ảnh rộng. Bên cạnh đó, các sự kiện trong phim cũng ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch tái thiết Vũ trụ DC mà James Gunn đang kỳ công xây dựng.

Chưa kể, trailer The Flash còn tiết lộ sự xuất hiện song song của hai phiên bản Barry Allen. Câu chuyện xung quanh bộ đôi này hiện vẫn còn là bí mật. Nhưng chắc chắn, đây sẽ là thử thách “khó nhằn” cho nam diễn viên Ezra Miller.

Được sáng tạo bởi Andy Muschietti, đạo diễn hai phần phim IT đình đám, The Flash hứa hẹn là một dự án chất lượng. Ra rạp vào giữa tháng 6, tác phẩm từ nhà DC phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh tại rạp, đặc biệt là Transformers: Quái thú trỗi dậy. Đây cũng là một trong những nước cờ chiến lược của hãng phim năm nay, sau thất bại từ chuỗi “bom xịt” Black Adam và Shazam 2.