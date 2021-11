Chờ đợi bất ngờ tại lễ trao giải Quả bóng Vàng 2021

Lễ trao giải Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) 2021 sẽ được phát miễn phí, trực tiếp và độc quyền trên các nền tảng của FPT Play vào 0h45 ngày 30/11.

Mỗi dịp cuối năm, người hâm mộ bóng đá thế giới lại có cơ hội chứng kiến dàn hảo thủ được vinh danh tại lễ trao giải Quả bóng Vàng. Sự kiện năm nay được mong chờ hơn cả bởi danh hiệu Quả bóng Vàng năm ngoái đã khuyết chủ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Người hâm mộ thể thao nói chung và bóng đá nói riêng có thể theo dõi những diễn biến của sự kiện Quả bóng Vàng 2021 tại đây.

Lionel Messi đang giữ kỷ lục với 6 lần được vinh danh, còn Cristiano Ronaldo xếp sau khi sở hữu 5 Quả bóng Vàng. Tại lễ trao giải gần nhất năm 2019, siêu sao người Argentina đã vượt qua Virgil van Dijk và Ronaldo để được vinh danh. Trong khi đó, Quả bóng Vàng nữ được trao cho tiền vệ Megan Rapinoe của tuyển Mỹ.

Messi là ứng cử viên sáng giá tại lễ trao giải Quả bóng Vàng hàng năm. Ảnh: PSG.

Năm nay, Messi vẫn là ứng cử viên hàng đầu bên cạnh Ronaldo, Jorginho, Karim Benzema, Robert Lewandowski... trong danh sách 30 cái tên được Tạp chí France Football công bố hồi tháng 10. Thậm chí, đài RTP Sports của Bồ Đào Nha còn khẳng định tiền đạo khoác áo PSG sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Trong năm qua, "El Pulga" ghi tổng cộng 38 bàn và có 14 pha kiến tạo, giúp Barca về thứ 3 tại La Liga và đăng quang ngôi vô địch Copa del Rey. Song, yếu tố giúp cầu thủ này có lợi thế trên cuộc đua giành Quả bóng Vàng nhiều khả năng là màn trình diễn đưa tuyển Argentina vô địch Copa America 2021.

"Albiceleste" đã đăng quang sau khi đánh bại kình địch Brazil với tỷ số tối thiểu. Đây là danh hiệu quốc tế đầu tiên của Messi sau 3 lần về nhì tại các giải đấu khu vực và World Cup. Siêu sao sinh năm 1987 đã ghi 4 bàn và tạo ra 21 cơ hội cho đồng đội trong suốt hành trình chinh phục Copa America 2021.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2021, Messi chuyển đến PSG theo dạng chuyển nhượng tự do và đã hòa nhập với môi trường mới. Anh đã có bàn thắng đầu tiên tại Champions League và Ligue 1, góp phần dẹp tan mọi chỉ trích.

Robert Lewandowski có một năm thăng hoa trong màu áo Bayern Munich. Ảnh: Bayern Munich.

Robert Lewandowski là ứng viên nổi bật khác. Nếu lễ trao giải Quả bóng Vàng 2020 không bị hủy bỏ vì đại dịch, chân sút người Ba Lan nhiều khả năng đã giành chiến thắng với nỗ lực giúp Bayern Munich giành cú ăn 6 danh hiệu. Với 55 bàn sau 47 trận, nhiều chuyên gia nhận định Lewandowski xứng đáng có một Quả bóng Vàng trong sự nghiệp.

Tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City chia sẻ: "Nếu được lựa chọn, tôi sẽ xem xét quả trình 2 năm qua và không ai xứng đáng hơn Lewandowski. Anh ấy ghi rất nhiều bàn thắng và giành cả tá danh hiệu cùng Bayern".

Ở mùa giải 2020/21, chân sút người Ba Lan tiếp tục duy trì phong độ với 48 bàn sau 40 trận, giành Chiếc giày Vàng châu Âu và giúp đội chủ sân Allianz Arena bảo vệ danh hiệu Bundesliga. Ở giải thưởng Cầu thủ Vàng 2021 do tạp chí Tuttosport của Italy tổ chức, anh vượt qua Jorginho và Messi để giành chiến thắng, bên cạnh giải thưởng FIFA The Best.

Jorginho thi đấu thăng hoa trong màu áo Chelsea và tuyển Italy ở năm 2021.

Trong khi đó, Jorginho, nhà vô địch Champions League và Euro 2020, cũng được giới mộ điệu đánh giá cao. Tiền vệ người Italy có lợi thế nhờ bộ danh hiệu tập thể. Song anh cũng là chủ nhân của giải thưởng Cầu thủ nam hay nhất năm do Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) bầu chọn sau khi giành Siêu cúp châu Âu cùng Chelsea.

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng tại MU và tuyển Bồ Đào Nha.

Với danh hiệu Vua phá lưới Serie A ở mùa giải trước, Chiếc giày Vàng Euro 2020 và phá kỷ lục ghi bàn cho tuyển quốc gia nhiều nhất lịch sử của huyền thoại Ali Daei, Ronaldo là một gương mặt đáng được chờ đợi khác.

Buổi lễ cũng công bố chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng nữ, Kopa Trophy cho cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất năm và Yashin Trophy cho thủ môn hay nhất năm.