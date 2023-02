Cho con gái uống thuốc ngủ rồi gọi người tình đến xâm hại

Trưa 17/2, bà Sinh dẫn con gái đến nhà nghỉ rồi cho uống thuốc ngủ. Sau đó, người phụ nữ này gọi ông Cường đến cưỡng hiếp cháu bé.

Bị can Ngô Thị Sinh. Ảnh: Quang Vinh.

Ngày 22/2, VKSND tỉnh Tuyên Quang phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1972, trú phường An Tường, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) và phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Sinh (sinh năm 1993, trú xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bà Sinh bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang chăm sóc con nhỏ.

Bị can Nguyễn Mạnh Cường (góc phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Quang Vinh.

Theo nhà chức trách, năm 2019, ông Cường có quan hệ tình cảm với bà Sinh. Hai người có con chung khoảng 2 tuổi.

Đến giữa năm 2022, bị can Cường nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu L. (sinh năm 2013, con riêng của bà Sinh). Sau đó, ông Cường đã bàn bạc với người tình và được người phụ nữ này đồng ý.

Trưa 17/2, bị can Sinh đưa con gái đến nhà nghỉ ở xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, bà Sinh cho con gái uống thuốc ngủ, rồi gọi người tình tới. Theo cơ quan chức năng, sau đó, bị can Cường đến hiếp dâm nạn nhân.

Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định người có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến chung thân hoặc tử hình.