Cho cô gái đi nhờ về quê, tài xế xe luồng xanh bị xử phạt

Thấy cô gái có hoàn cảnh khó khăn, tài xế xe tải luồng xanh tuyến Bình Dương - TP.HCM đưa người này về quê. Việc làm của tài xế vi phạm Chỉ thị 16.

Ngày 21/8, Công an phường Khánh Hòa củng cố hồ sơ đề nghị Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, xử phạt hành chính Trần Minh Đức (35 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) về hành vi Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch truyền nhiễm theo Nghị định 117 của Chính phủ.

Trưa 19/8, chốt kiểm soát Covid-19 phát hiện xe tải biển số 65C-141.15 chở một phụ nữ từ Đồng Nai về phường 1, thị xã Vĩnh Châu. Trên kính xe có dán mã luồng xanh cung đường Dĩ An - Hóc Môn (TP.HCM).

Cơ quan chức năng đã tạm giữ giấy tờ xe tải này để xử lý tài xế theo quy định pháp luật. Ảnh: Nhật Tân.

Làm việc với cảnh sát, tài xế Đức cho biết thấy hoàn cảnh khó khăn của cô gái vừa cách ly tập trung xong ở Đồng Nai nên cho đi nhờ về quê. Cả hai được cán bộ y tế xét nghiệm test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Kiểm tra hồ sơ, Công an phường Khánh Hòa xác định cô gái đi cùng Đức đã được cách ly tập trung trong các ngày 2-16/8 tại Đồng Nai. Người này sau đó được cơ quan chức năng tại Sóc Trăng đưa đi cách ly tập trung thêm 14 ngày.

Từ ngày 24/7 đến nay, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 802 ca mắc Covid-19 và có 214 người được điều trị khỏi bệnh. Tất cả 11 huyện, thị xã và thành phố đều có dịch.