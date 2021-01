Cho chủ nợ uống thuốc ngủ để cướp nữ trang

Sau khi cho chủ nợ uống nước yến pha thuốc ngủ, Giang tháo dây chuyền, vòng đeo tay bằng vàng của nạn nhân.

Ngày 5/1, Công an TP Châu Đốc (An Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Trúc Giang (34 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) về tội Cướp tài sản.

Kết quả điều tra xác định cuối năm 2019, vợ chồng Giang vay của bà Võ Thị Thúy Liễu (45 tuổi) 135 triệu đồng. Vài tháng sau, Giang hết khả năng trả lãi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số nữ trang của bà Liễu.

Công an làm việc với Võ Thị Trúc Giang. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngày 12/10/2020, Giang mời bà Liễu đến nhà để làm móng tay. Tại đây, bị can cho chủ nợ uống nước yến pha với thuốc ngủ.

Lợi dụng lúc bà Liễu mất kiểm soát, Giang tháo dây chuyền, vòng đeo tay bằng vàng của nạn nhân.

Sau khi về nhà, bà Liễu thấy nữ trang bị mất nên báo công an. Sau nhiều tháng điều tra, Công an TP Châu Đốc xác định Giang gây ra vụ việc nên thực hiện các biện pháp tố tụng.