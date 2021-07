Cho 40 người tụ tập, chủ quán cà phê ở Quảng Bình bị phạt 10 triệu

Thời điểm kiểm tra, quán cà phê này có tới 40 người, trong đó 27 người không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 3/7, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã lập biên bản xử phạt hành chính 27 trường hợp là chủ quán cà phê trên địa bàn vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trong số này, đáng chú ý, là trường hợp quán cà phê của ông H.N.H (29 tuổi, thường trú xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) có địa chỉ tại phường Đồng Hải bị xử phạt 10 triệu đồng và áp dụng hình thức cảnh cáo đối với 4 trường hợp dưới 18 tuổi.

Hàng chục trường hợp không tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại quán cà phê.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 1/7, Đội An ninh Công an TP Đồng Hới phối hợp với Công an phường Đồng Hải và UBND phường kiểm tra đột xuất quán cà phê này.

Thời điểm kiểm tra, quán có 40 người, trong đó 27 người không đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định như tụ tập đông người trong phòng kín (diện tích khoảng 20 m2), không đeo khẩu trang, không thực hiện giãn cách…

Đến nay, Công an TP Đồng Hới đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực y tế đối với 27 trường hợp; mỗi trường hợp bị phạt 2 triệu đồng.