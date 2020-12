Chính trị hay kinh doanh - bài toán cho gia tộc Trump hậu Nhà Trắng

Với việc ông Trump cầm chắc thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, các con của tổng thống Mỹ thứ 45 buộc phải chuẩn bị những hướng đi mới trong giai đoạn "hậu Trump".

Các con của tỷ phú gốc New York đang đứng trước nhiều lựa chọn về hướng đi sau khi dọn khỏi Nhà Trắng. Tuy nhiên, phần lớn trong số này đều dẫn về những khó khăn đang chờ sẵn nhà Trump trong những năm tới, CNN nhận định.

Bài toán mang tên “Seven Springs”

Trong số các con của chủ nhân Nhà Trắng, Eric Trump có lẽ là người đảm đương nhiệm vụ nặng nề và hóc búa nhất.

Các con của Tổng thống Trump đang đứng trước nhiều lựa chọn sau khi cha mãn nhiệm. Ảnh: ABC News.

Người con thứ ba của tổng thống đương nhiệm được giao trọng trách ổn định hoạt động kinh doanh công ty bất động sản và khách sạn của gia đình Trump, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 và những lùm xùm xoay quanh vấn đề kê khai thuế.

Eric Trump đồng thời chịu trách nhiệm rao bán tổ hợp Seven Springs ở Bedford, New York, sau khi gia đình Trump không thể khai thác dự án này như dự kiến.

Tập đoàn Trump Organization của tổng thống đương nhiệm mua lại khối bất động sản với tổng diện tích hơn 930.000 m2 nói trên vào năm 1996 với giá 7,5 triệu USD .

Khối bất động sản Seven Springs thuộc sở hữu của gia đình Trump được mua lại vào năm 1996. Ảnh: Getty.

CNN dẫn nguồn tin nội bộ cho biết tổ hợp Seven Springs đang trong tình trạng “bỏ không” khi toàn bộ nội thất trong tư dinh chính đã được dọn đi.

Giới phân tích dự đoán khối bất động sản ở Bedford này hiện có giá niêm yết rơi vào khoảng 50 triệu USD . Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin trên, việc rao bán Seven Springs có thể gặp khó vì “nhiều khả năng chẳng ai muốn mua nó vào thời điểm hiện tại”.

Nguyên nhân khiến giới đầu tư và các chủ sở hữu tư nhân không mặn mà với thương vụ mua lại Seven Springs một phần đến từ vụ lùm xùm pháp lý xoay quanh tổ hợp này.

Eric Trump đang rơi vào thế khó khi được giao xử lý khối bất động sản rộng 930.000 m2 ở Bedford, New York. Ảnh: Getty.

Theo New York Times, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York đang điều tra nghi vấn về việc Trump Organization thổi phồng giá trị khối bất động sản Seven Springs trên báo cáo tài chính để vay vốn và trục lợi trong việc khai thuế.

Giờ đây, Seven Springs trở thành bài toán hóc búa khiến người con thứ ba của tổng thống đương nhiệm rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”: bế tắc trong việc tiếp tục phát triển dự án bất động sản trên cơ sở có sẵn, song cũng không thể “bán tháo” vì những rắc rối về mặt pháp lý.

Chuyển hướng khỏi New York

Với sự thoái trào của tổng thống đương nhiệm, nhiều ngành kinh doanh của gia tộc Trump được dự đoán sẽ gặp sóng gió, điển hình như lĩnh vực khách sạn.

Giới quan sát nhận định rằng một loạt khách sạn hạng sang thuộc sở hữu của Trump Organization có thể sẽ rơi vào khủng hoảng vì kinh doanh ế ẩm.

Lý giải về vấn đề này, một nguồn tin thân cận với gia đình Trump trả lời CNN: “Câu hỏi đặt ra là liệu có ai sẵn lòng trả hàng trăm USD mỗi đêm để lưu trú tại một khách sạn chỉ vì nó có gắn chữ ‘Trump’ hay không?”.

Nói cách khác, thương hiệu Trump được cho là đang dần đánh mất giá trị sau nhiệm kỳ nhiều tranh cãi của tổng thống Mỹ thứ 45.

Do đó, sau khi tổng thống đương nhiệm rời Nhà Trắng vào tháng 1/2021, Eric Trump sẽ phải đồng thời xử lý vấn đề kinh doanh của một loạt khách sạn hạng sang mà Trump Organizaton sở hữu, phần lớn tập trung ở New York - nơi ông Biden đã giành chiến thắng cách biệt trong cuộc bầu cử năm nay, cho thấy người dân nơi đây không mấy mặn mà với thương hiệu Trump.

Eric Trump đồng thời phải gánh vác mảng kinh doanh khách sạn của Trump Organization. Ảnh: Getty.

Trump Organization nhiều khả năng sẽ phải từ bỏ thị trường New York để tập trung vào các địa phương tiềm năng hơn.

Theo nhận định của CNN, Florida là một hướng đi khả dĩ mà Eric Trump có thể hướng đến, bởi đây là nơi tỷ phú 74 tuổi gốc New York dự định chuyển đến sau khi rời Nhà Trắng.

Tiếp bước hình thành gia tộc chính trị?

Dù thất cử, ông Trump đã xác lập kỳ tích về số phiếu đối với một tổng thống đương nhiệm khi giành được sự ủng hộ từ 74 triệu người Mỹ.

Lượng cử tri nói trên được xem như nguồn lực cốt lõi quyết định sự thành bại của các con nhà Trump nếu tiếp tục dấn sâu vào con đường chính trị.

Dù ông Trump sắp mãn nhiệm, triển vọng tham gia cuộc bầu cử vào năm 2024 nhiều khả năng sẽ biến các con của tổng thống đương nhiệm trở thành những đối trọng trong giới chính trị gia bảo thủ và được nhiều thế lực trên trường quốc tế mong muốn kết giao.

Ivanka Trump từng được xem là một cái tên đủ sức ảnh hưởng để thay thế cha mình trong trường hợp Tổng thống Trump rời Nhà Trắng.

Ivanka Trump đang vướng vào các lùm xùm pháp lý xoay quanh vấn đề gian lận quỹ. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, những bê bối và cáo buộc lạm dụng quỹ nhậm chức của tổng thống khiến doanh nhân 39 tuổi bị thẩm vấn vào đầu tháng 12. Việc này cũng làm hẹp cánh cửa vào bước đường chính trị đối với ái nữ của Tổng thống Trump.

Giờ đây, Donald Trump Jr. được dự đoán là ứng viên sáng giá “tiếp bước” tổng thống Mỹ thứ 45, CNN nhận định.

Con trưởng của tổng thống đương nhiệm ngày càng trở nên hứng thú với trọng trách truyền tải triết lý và tư tưởng của gia đình Trump đến với công chúng Mỹ, CNN dẫn lời hai cộng sự thân thiết với Trump Jr.

“Ông ấy có vẻ thích vai trò đó”, nguồn tin trên cho biết. “Dù không nằm trong dự tính, Trump Jr. hiểu rằng ông ấy sẽ trở thành chỗ dựa của gia đình Trump trên trường chính trị”.

Con trai trưởng của Tổng thống Trump "sáng cửa" nối gót cha trên trường chính trị. Ảnh: AP.

Một quan chức khác từng làm việc cùng con trưởng của tổng thống đương nhiệm nói với CNN: “Nhiều khả năng Trump Jr. sẽ tiếp tục tham gia vào các hoạt động của đảng Cộng hòa”.

“Ông ấy rất quan tâm đến việc sử dụng sức ảnh hưởng của mình để hậu thuẫn các đảng viên Cộng hòa đắc cử và viết tiếp giấc mơ Mỹ của Tổng thống Trump”, nguồn tin trên nhận định. “Giờ đây, đối với lực lượng cử tri ủng hộ gia đình Trump, tiếng nói của ông ấy cũng có tác động mạnh mẽ không khác gì tổng thống đương nhiệm”.