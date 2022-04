Chỉnh sửa biển số ôtô, đăng ảnh lên Facebook để 'đùa'

Bộ Công an đề nghị làm rõ vụ 2 xe biển xanh trùng số

1 1 32

Văn phòng Bộ Công an vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị công an tỉnh này chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin 2 chiếc xe trùng biển xanh 35A-9999.