Chính quyền thông tin vụ nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà

Qua xác minh, bố đẻ của nữ sinh lớp 7 cho biết em này có quan hệ tình cảm với một thiếu niên sinh năm 2006 ở cùng xã An Bá, huyện Sơn Động, Bắc Giang.

Trường THCS An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - nơi nữ sinh C. theo học. Ảnh: Vietnamnet.

UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa có báo cáo về sự việc nữ sinh lớp 7 tự sinh con tại nhà riêng.

Theo đó, nữ sinh T.T.M.C. (sinh năm 2010, trú tại xã An Bá) được xác định đã tự sinh con tại nhà vào rạng sáng 11/2. Em C. sinh con tại nhà tắm của gia đình, sau đó được người thân đưa đến Trung tâm y tế huyện Sơn Động để chăm sóc.

Em T.T.M.C. hiện theo học tại Trường THCS An Bá, xã An Bá, huyện Sơn Động. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền đã giao Công an huyện Sơn Động phối hợp với UBND xã An Bá trao đổi thông tin với đại diện gia đình học sinh C..

Qua trao đổi, ông T.V.B. (bố đẻ của nữ sinh C.) xác nhận con gái ông mang thai và sinh con. Ông B. đồng thời cho biết con gái mình có quan hệ tình cảm với một thiếu niên tên N.V.M. (sinh năm 2006, người địa phương).

Vụ việc sau đó được công an thụ lý theo thẩm quyền. UBND huyện Sơn Động đã chỉ đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ cho nữ sinh C. số tiền 3 triệu đồng.