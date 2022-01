Chính quyền Mỹ chuẩn bị đưa Bitcoin vào khuôn khổ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị ban hành bộ khung pháp lý hoàn chỉnh cho Bitcoin và thị trường tiền mã hóa.

Nhà Trắng cho biết sẽ sớm công bố bộ khung pháp lý nhằm đưa Bitcoin và thị trường tiền mã hóa vào khuôn khổ. Chính quyền liên bang cho rằng tình trạng quy định lộn xộn giữa các ban ngành và cơ quan khiến họ phải thực hiện bước đi này.

Theo Bloomberg, chính phủ Mỹ sẽ công bố bản kế hoạch cấp liên bang về tài sản số trong tháng 2. Các cơ quan trực thuộc chính quyền liên bang có nhiệm vụ đánh giá mức độ rủi ro và cơ hội của loại tài sản này.

Bản kế hoạch này là một phần trong chiến dịch thắt chặt an ninh quốc gia của Mỹ. Trong giai đoạn tới, chính phủ sẽ làm rõ vai trò của tiền mã hóa và từ đó xây dựng bộ quy chuẩn nhằm sớm hợp pháp hóa Bitcoin, thị trường tiền số, tiền ổn định giá (stablecoin) và token không thể thay thế (NFT).

Các quốc gia đang nghiên cứu và thử nghiệm tiền số do Ngân hàng Trung ương phát hành (CBDC). Ảnh: Accenture.

“Vì tài sản số dễ dàng chuyển đi khắp thế giới, chúng tôi cần phải làm việc với nhiều quốc gia nếu muốn hoàn thiện mục tiêu”, nguồn tin thân cận tại Nhà Trắng chia sẻ với Barron.

Các cơ quan sẽ tham gia vào chiến dịch này bao gồm Bộ Tài chính, Hội đồng Kinh tế Quốc gia và Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ. Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng xuất hiện do chính phủ cho rằng tiền mã hóa “có tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế và an ninh quốc gia”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ liên tục thúc giục Quốc hội nhanh chóng ban hành dự thảo về tiền mã hóa. Đầu tháng 11/2021, Bộ Tài chính Mỹ công bố bản báo cáo liệt kê các quan điểm của cơ quan này đối với stablecoin. Nội dung chủ yếu là các rủi ro đối với hệ thống thanh toán và an ninh tiền tệ mà tiền ổn định giá có thể gây ra.

Chính phủ Mỹ dự định sẽ phát hành đồng tiền mã hóa của riêng mình, hay được gọi là tiền số của Ngân hàng Trung ương (CBDC). CBDC có giá trị tương đương với tiền pháp định hiện nay nhưng được phát hành và sử dụng hoàn toàn trên môi trường số.

Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang cân nhắc các kịch bản và rủi ro khi phát hành CBDC. Hôm 27/1, FED cho biết họ bắt đầu lấy ý kiến công chúng và các quan chức về vấn đề này cho đến hết 20/5.

Hiện nay, mỗi đơn vị thuộc chính phủ Mỹ đang quản lý một mảng của thị trường tiền số khiến cho chính sách chung bị xáo trộn. Theo Bloomberg, các lãnh đạo cấp cao liên tục có các buổi trao đổi trong thời gian qua và Tổng thống Joe Biden sẽ thông báo kế hoạch chính thức trong vài tuần tới.