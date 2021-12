Chinh phục ước mơ cùng hành trình Management Trainee

Chương trình Management Trainee do Suntory PepsiCo tổ chức khích lệ người trẻ bứt phá giới hạn bản thân, không ngại đương đầu thử thách để chinh phục mục tiêu.

Dù mới chinh phục một nửa chặng đường của chương trình tìm kiếm Quản trị viên tập sự - Management Trainee (MT) tại Suntory PepsiCo, 3 bạn trẻ Khánh Linh, Phi Yến và Minh Quân đều khẳng định bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ những bạn sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, thắc mắc trong công việc, trải qua 18 tháng trở thành quản trị viên tập sự, họ đã tìm ra câu trả lời cho bản thân bằng những trải nghiệm thực tế.

Vượt qua nỗi sợ hòa nhập

Năng động và cởi mở khi từng là du học sinh, nhưng Khánh Linh không khỏi lo lắng về việc hòa nhập với môi trường làm việc tại Việt Nam khi quyết định về nước lập nghiệp. Trong những ngày đầu thử sức với chương trình MT của Suntory Pepsico, nỗi lo lắng này đã được tháo gỡ trước sự thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình từ cấp trên và đồng nghiệp. Dù là người mới, Linh luôn được tạo điều kiện để gắn kết trong tất cả hoạt động của công ty.

Chủ động, tích cực, cẩn thận là 3 tính từ Linh đã dành để mô tả về sự thay đổi của bản thân sau thời gian học hỏi, làm việc tại một trong những công ty nước giải khát lớn nhất Việt Nam. Suốt 18 tháng, bạn vẫn giữ sự nhiệt huyết, hào hứng của ngày đầu, không ngừng góp nhặt kinh nghiệm để thêm tự tin, chín chắn.

Không còn lúng túng khi được giao việc, Khánh Linh chủ động tìm kiếm cơ hội để được thể hiện bản thân nhiều hơn. Thay vì buồn bực mỗi lần nghe phản hồi không tốt về bản thân, bạn lấy đó làm động lực để tiếp tục phấn đấu. Quan trọng hơn cả, Khánh Linh đã rèn được sự cẩn trọng khi làm việc, cân đối thời gian tốt hơn và cải thiện các mối quan hệ.

“Nhược điểm lớn nhất khi chưa gia nhập công ty của mình là thiếu cẩn thận và có phần bốc đồng. Giờ đây, mình thận trọng hơn trong cả lời nói và hành động. Mình không còn dùng ý kiến chủ quan để kết luận, đánh giá công việc. Điều này giúp ích cho mình rất nhiều, nhất là đối với công việc liên quan đến tính toán, số liệu”, Khánh Linh chia sẻ.

Đến nay, dù trải qua không ít thử thách và áp lực từ công việc mới tại đây, Khánh Linh chưa một lần nghĩ đến ý định bỏ cuộc. Càng gắn bó với công ty, Linh càng có thêm nhiều ấn tượng tốt đẹp về văn hóa làm việc tại đây, đặc biệt là tinh thần "Yatte Minahare - Go For It - Hãy trải nghiệm”. Linh luôn được lắng nghe, khích lệ trong việc đưa ra ý tưởng mới và tạo điều kiện để hiện thực hóa những ý sáng kiến hay.

Đối với Khánh Linh, 18 tháng gắn bó với công ty là khoảng thời gian nhiều cảm hứng. Hành trình này giúp bạn vạch ra mục tiêu rõ ràng hơn cho nghề nghiệp - điều trước đây Linh còn nhiều mơ hồ khi du học trở về. Mục tiêu ngắn hạn của Khánh Linh là hoàn thiện kiến thức và hiểu rõ quy trình vận hành của công ty. Mục tiêu dài hạn là trở thành quản lý với chuyên môn vững vàng, có thể dẫn dắt đội nhóm mang đến những đóng góp tích cực cho công ty.

Dám trở nên khác biệt

Trải qua hơn nửa chặng đường phát triển cùng chương trình MT tại đây, Phi Yến (22 tuổi) nhận ra đây là môi trường phát triển phù hợp nhất với bản thân mà Yến luôn tìm kiếm: Được tự tin vượt khỏi vùng an toàn để sẵn sàng bứt phá.

Như nhiều sinh viên mới ra trường, Phi Yến cũng từng trải qua không ít nỗi sợ trong những công việc đầu tiên: Sợ sai, sợ thất bại, sợ làm cấp trên thất vọng, sợ hỏi làm phiền đồng nghiệp.

Sau khi thử sức với môi trường làm việc tại Suntory PepsiCo, những nỗi sợ trên của Phi Yến đã được thay thế bằng tinh thần không ngại học hỏi, khát khao khám phá những kiến thức mới, tự tin nắm bắt cơ hội phát triển và thể hiện bản thân. Chính tinh thần "Yatte Minahare" đến từ văn hóa làm việc của công ty đã truyền cảm hứng và thúc đẩy Phi Yến và nhiều bạn trẻ tham gia chương trình MT, không ngại theo đuổi những ý tưởng táo bạo và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách.

“Tại công ty, mình luôn được sếp lắng nghe, tôn trọng ý kiến và tự do bộc lộ quan điểm. Mình được trao quyền để phát triển ý tưởng trong công việc, phát huy thế mạnh. Quan trọng nhất, mình được tự tin thể hiện màu sắc riêng và mọi người trong công ty tôn trọng sự khác biệt đó”, Phi Yến chia sẻ.

Phi Yến tin rằng mỗi cá nhân đều có giá trị với doanh nghiệp. Tham gia MT, Yến luôn giữ niềm khát khao học hỏi và nỗ lực hoàn thiện bản thân. Dù là một người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, Phi Yến chưa bao giờ cảm thấy tự ti khi gia nhập công ty đa quốc gia như Suntory PepsiCo. Ngược lại, Yến tự tin với sự mới mẻ trong ý tưởng, sự nhiệt thành trong thái độ làm việc và nguồn năng lượng tích cực mang đến cho mọi người.

Suốt thời gian tham gia MT, các bạn quản trị viên tập sự sẽ được công ty luân chuyển giữa các phòng ban 2-3 tháng một lần. Việc này đòi hỏi nhân sự trẻ như Yến phải luôn trong tâm thế sẵn sàng thích ứng để kịp bắt nhịp công việc cũng như hòa nhập với đồng nghiệp mới. Tuy vậy, Phi Yến không cảm thấy khó khăn hay áp lực, mà xem đây là cơ hội đắt giá để thấu hiểu hoạt động kinh doanh của tổng thể doanh nghiệp.

“Việc liên tục thay đổi phòng ban giúp mình học cách thích nghi nhanh với sự thay đổi về văn hóa, quy trình, đặc thù công việc. Mình dần học được cách đặt mục tiêu, trao đổi kỳ vọng của bản thân với cấp trên, linh hoạt bắt kịp kiến thức cần thiết tại phòng ban mới”, Phi Yến nhấn mạnh.

Luân chuyển giữa các phòng ban cũng giúp Phi Yến được gặp gỡ nhiều lãnh đạo nữ với hình tượng cô luôn muốn hướng đến: Một người phụ nữ cân bằng, vừa thành công trong công việc vừa chu toàn trong chăm sóc gia đình. Họ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Phi Yến, giúp nữ thực tập sinh tin tưởng hơn vào mục tiêu trở thành lãnh đạo trong tương lai. Yến kỳ vọng có thể truyền cảm hứng cho các thế hệ sau rằng phụ nữ hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò lớn trong doanh nghiệp và xã hội.

Phi Yến cho biết làm việc tại Suntory Pepsico, áp lực được giảm đi rất nhiều không chỉ nhờ lãnh đạo tận tâm, mà còn bởi đồng nghiệp luôn đoàn kết và hết mình vì mục tiêu chung. Ở đây, ai cũng làm việc với tinh thần không ngại khó, tiên phong đón đầu thử thách mới. Họ giúp Yến mỗi ngày đến công ty đều có thêm động lực để trau dồi kiến thức và hoàn thiện kỹ năng.

“Tinh thần Yatte Minahare được thể hiện rõ trong từng phòng ban. Mình cảm thấy hào hứng khi đến văn phòng mỗi ngày vì luôn có điều mới để học. Doanh nghiệp lớn lên, mình cũng lớn lên. Mình yêu văn hóa tại Suntory PepsiCo vì được là chính mình, không sợ bị phán xét khi đến văn phòng làm việc”, Phi Yến cho hay.

Nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày

Biết đến và yêu thích MT từ những năm đầu đại học, Tăng Minh Quân sớm nuôi ước mơ được thử sức với chương trình này. 18 tháng trước, ước mơ của cậu sinh viên năm cuối đã được chắp cánh bởi Suntory PepsiCo. Đây có thể được xem như một dấu mốc không thể quên và là bàn đạp quan trọng để Minh Quân tiến xa hơn trên hành trình tìm hiểu và phát triển bản thân.

18 tháng tham gia MT có thể chưa quá dài, nhưng với Minh Quân đây là khoảng thời gian chứng kiến nhiều sự thay đổi tích cực của bản thân. Ba điều nổi bật nhất mà Quân đã nhận được trong hành trình MT là: Góc nhìn đa chiều giữa các ưu và khuyết điểm, tích lũy kinh nghiệm thực tế từ những dự án lớn và sự trưởng thành về kiến thức chuyên môn. Mỗi ngày trôi qua, Quân trở thành phiên bản tốt hơn, luôn tự tin và sẵn sàng học hỏi điều mới.

Theo Quân, trưởng thành là khi mình có một cái nhìn “toàn cảnh” và tổng thể về công việc và nhìn được ưu khuyết điểm của bản thân. Hành trình MT của công ty sẽ giúp các quản trị viên tập sự có góc nhìn đa chiều với một lộ trình đào tạo bài bản, mục tiêu rõ ràng theo từng bộ phận và giai đoạn dành cho mỗi bạn tham gia.

Được đồng hành cùng dự án lớn chính là điều khiến Quân cảm thấy đầy thử thách khi vai trò của quản trị viên tập sự được nâng cấp như một nhân viên chính thức. Qua trải nghiệm cọ xát với môi trường thực tế và sự dẫn dắt của các đồng nghiệp đi trước, Minh Quân tích lũy được không ít kinh nghiệm, kiến thức mà không thể tìm thấy trên sách vở hay giảng đường.

Giờ đây, Quân tự tin hiểu rõ về nền tảng của thị trường ngành FMCG, được tiếp tục trau dồi thêm kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu và thuần thục kỹ năng quản lý dự án. Nhờ vậy, thay vì chỉ hoàn thành những việc được giao phó, bạn đã mạnh dạn bộc lộ chính kiến, hăng hái đưa ra nhiều ý tưởng mới và nỗ lực phát triển các giải pháp mang lại hiệu quả cao hơn cho công việc.

“Một văn hóa rất hay ở Suntory PepsiCo là sự tin tưởng và tạo điều kiện cho người trẻ được đóng góp ý kiến. Điều này được thể hiện rất rõ qua từng cuộc họp, nơi các bạn trẻ được khuyến khích đưa ra những ý tưởng, góc nhìn mới. Bên cạnh những hướng dẫn trực tiếp và sát sao, các bạn quản trị viên được tạo nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân nhờ văn hoá ‘trao quyền’ tại Suntory PepsiCo ”, Minh Quân chia sẻ.

Tinh thần “Yatte Minahare” của Suntory PepsiCo giúp các bạn trẻ mạnh dạn thể hiện bản thân khi tham gia MT.

Trong 18 tháng còn lại của chặng đường MT, chắc hẳn Minh Quân, Khánh Linh, Phi Yến và nhiều quản trị viên tập sự sẽ trải qua không ít khó khăn, thử thách. Trên hành trình ấy, Suntory PepsiCo cùng tinh thần “Yatte Minahare” sẽ tiếp tục tiếp lửa để các bạn trẻ dũng cảm bứt phá giới hạn bản thân để sống hết mình với đam mê, từng bước hoàn thành các mục tiêu trong sự nghiệp và đến gần hơn với ước mơ của mình.