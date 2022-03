Chinh phục IELTS để tăng lợi thế ứng tuyển đại học

Khi toàn cầu hóa và công nghệ 4.0 bùng nổ mang lại cơ hội học tập, làm việc không biên giới, chứng chỉ IELTS ngày càng chứng tỏ lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua vào đại học.

Vài năm trở lại đây, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều trường đại học đưa vào tiêu chí trong kỳ thi quốc gia, tuyển sinh.

Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2020, thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh nếu sở hữu chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên.

Lợi thế khi ứng tuyển đại học

Từ năm 2017, số lượng các trường đại học đưa chứng chỉ tiếng Anh vào tiêu chí xét tuyển có xu hướng tăng dần, bao gồm các trường đứng đầu về kinh tế, kỹ thuật và y dược. Năm 2021, các trường thuộc khối ngành an ninh như Học viện An ninh nhân dân và Đại học An ninh nhân dân bắt đầu bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế như IELTS.

Theo đó, một số trường đại học ưu tiên xét tuyển đối với học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên. Một phương thức khác là quy đổi điểm IELTS sang thang điểm 10 khi xét tuyển kết hợp học bạ cấp III hoặc kết hợp điểm thi hai môn tốt nghiệp THPT là Toán và một môn khác ngoại ngữ.

Tại các trường đại học quốc tế, IELTS vẫn là một trong những điều kiện cơ bản khi nộp hồ sơ ứng tuyển bên cạnh các chứng chỉ năng lực quốc tế khác như SAT, ACT hay A-Level. Đơn cử, tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), để nhập học chương trình cử nhân được cấp bằng bởi Đại học London và Đại học Staffordshire, ứng viên cần có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên, không điểm kỹ năng nào dưới 5.5.

Mặc dù tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng các phương thức như chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế chiếm một phần nhỏ, có thể thấy IELTS dần được xem là một tiêu chí tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao khả năng trúng tuyển đại học và đưa những suất học bổng danh giá tới gần tầm tay ứng viên.

Chiến lược ôn luyện IELTS hiệu quả

Chứng chỉ IELTS có hiệu lực hai năm, đồng nghĩa thí sinh cần dự tính thời gian ôn thi nếu muốn sử dụng IELTS khi ứng tuyển đại học. Với học sinh cấp III chịu gánh nặng từ kỳ thi cuối cấp đến việc chọn trường, chọn ngành, việc học thi IELTS sớm có thể giúp tiết kiệm thời gian cho các môn học quyết định khác.

Nhằm giúp học sinh rèn luyện tiếng Anh chuyên sâu, nhanh chóng bứt phá để đạt số điểm mong muốn, chương trình tiếng Anh dự bị đại học tại BUV cung cấp 3 khóa học phù hợp cho các đối tượng học sinh cấp III và sinh viên, bao gồm IELTS Pathway, IELTS Part-time và IELTS Intensive.

Với 100% đội ngũ giáo viên quốc tế, trình độ cao và dày dạn kinh nghiệm cùng phương pháp giảng dạy cập nhật, học viên của BUV được bồi dưỡng kỹ năng IELTS và tự tin áp dụng vào môi trường học tập, làm việc thực tế.

Quy mô lớp học nhỏ giúp tăng cường tương tác giữa học viên và giáo viên, đảm bảo hướng dẫn học tập được cá nhân hóa phù hợp từng người học. Học viên cũng được tiếp cận nguồn học liệu và cơ sở vật chất tân tiến tại khuôn viên BUV Ecopark, bao gồm thư viện cùng các tiện ích học tập khác, giúp tối ưu hóa quá trình tiếp thu và nâng cao năng lực ngoại ngữ.

Môi trường học tập đổi mới sáng tạo tại BUV giúp học viên phát triển khả năng tiếp thu và thực hành tiếng Anh.

Sau khóa học, học viên có thể tự tin đặt những bước đi đầu tiên cho tương lai vào các môi trường giáo dục quốc tế, hoặc đăng ký chương trình dự bị đại học, chương trình cử nhân của BUV nếu có nguyện vọng.

Là trường đại học quốc tế cấp bằng cử nhân trực tiếp từ Đại học London và Đại học Staffordshire, BUV đào tạo các chương trình cử nhân thuộc 4 khối ngành: Quản trị và Kinh doanh; Du lịch và Khách sạn; Thiết kế sáng tạo; Khoa học máy tính và Công nghệ, cùng chương trình thạc sĩ và các khóa học ngắn hạn.

Ngoài ra, BUV cung cấp các chương trình tiếng Anh và dự bị đại học trước khi sinh viên bước vào chương trình cử nhân tại BUV hoặc các trường đại học của Anh cũng như trên thế giới.

Khuôn viên BUV tại Ecopark cung cấp tiện ích học tập nhằm tối ưu hóa quá trình tiếp thu kiến thức.

Với sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ trẻ đam mê khám phá, có tư duy sáng tạo và trình độ cao, BUV nỗ lực đồng hành với các đơn vị, tổ chức để mang đến cho sinh viên Việt Nam nhiều cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, học tập trong môi trường quốc tế qua chương trình giảng dạy IELTS tại trường THPT, các cuộc thi và chương trình học tiếng Anh, gần đây nhất là IELTS Face-off mùa 8 hay series lớp học livestream Free IELTS Class. Chương trình do Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam và BUV phối hợp thực hiện, mang đến những lời khuyên, chia sẻ từ các chuyên gia giáo dục cùng câu chuyện học tập của sinh viên.