Chính phủ trình Quốc hội thông qua việc giảm thuế VAT đến hết năm nay

Chính phủ đề xuất giảm thuế VAT với các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 10% xuống còn 8% đến hết năm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 7/5, Chính phủ đã có tờ trình gửi Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo đó, cơ quan soạn thảo cho biết trong giai đoạn 2020-2022, trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các vấn đề kinh tế, chính trị quốc tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp về gia hạn, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí.

Trong năm 2020, tổng quy mô các giải pháp hỗ trợ vào khoảng 129.000 tỷ đồng . Năm tiếp theo, các gói hỗ trợ được triển khai ở quy mô lớn hơn do tình hình phức tạp của Covid-19, khoảng 145.000 tỷ đồng .

Năm 2022, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (trong đó có quy định giảm thuế VAT đối với hầu hết mặt hàng đang chịu thuế suất 10% xuống còn 8%). Dự kiến, giá trị tiền thuế, tiền thuê đất, phí, lệ phí hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm ngoái đạt khoảng 233.000 tỷ đồng .

Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí thời gian qua và đặc biệt trong năm 2022 đã góp phần vào những kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cũng như hoạt động của doanh nghiệp, người dân, qua đó đóng góp trở lại cho ngân sách. Tuy nhiên, việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ cũng ảnh hưởng nhất định tới ngân sách Nhà nước.

Dù kết quả thu ngân sách năm 2022 tích cực, từ cuối năm 2022 và đặc biệt những tháng đầu năm này đã có xu hướng giảm. Lũy kế thu ngân sách quý I ước đạt 411.800 tỷ đồng , bằng 30,9% dự toán và nếu loại trừ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm ngoái thì số thu đã giảm 6% so cùng kỳ. Số thu ngân sách tháng 3 giảm so với tháng 2 và tháng 2 cũng giảm so với tháng 1.

Trong khi đó, Chính phủ cũng cho biết tình hình thế giới và trong nước theo dự báo vẫn phức tạp cũng như còn nhiều khó khăn, từ đó gia tăng sức ép lên các doanh nghiệp nói riêng và ngành, lĩnh vực nói chung. Các kết quả như tăng trưởng GDP quý I cũng thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra là 5,6%. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu sa thải nhân sự, giãn việc cho công nhân do bị cắt giảm hoặc không có đơn hàng, ảnh hưởng tới đời sống một bộ phận lao động.

Trước tình trạng này, Chính phủ tin rằng cần có thêm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế để tiếp tục duy trì đà phục hồi. Trên thực tế, các giải pháp về miễn, giảm, gia hạn thuế đang cho thấy hiệu quả cao, tác động tích cực ngay đến doanh nghiệp và người dân.

Do đó, Chính phủ đánh giá ngoài các giải pháp đã và đang được triển khai cho năm 2023 thì việc tiếp tục giảm thuế VAT như đã áp dụng năm ngoái nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết.

Theo đó, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua việc điều chỉnh giảm thuế VAT với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế suất 10% đến hết ngày 31/12 năm nay. Việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ sẽ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

Trong đó, cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế VAT là 8% với hàng hóa, dịch vụ. Các cơ sở kinh doanh (hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế VAT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỉ lệ % để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT 10%.

Chính sách này sẽ có hiệu lực thi hành từ khi Nghị quyết được thông qua đến hết ngày 31/12 năm nay, tương đương mức dự kiến áp dụng trong vòng 6 tháng và làm giảm khoảng 35.000 tỷ đồng số thu ngân sách Nhà nước.