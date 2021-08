Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine phòng Covid-19 của Pfizer.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 90 về mua bổ sung vaccine phòng Covidd-19 BNT162 của Pfizer.

Theo đó, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt với chủ trương mua bổ sung 19.998.810 liều vaccine phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.

Các điều kiện được áp dụng như Nghị quyết số 09 ngày 18/5 của Chính phủ về mua vaccine phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer. Nghị quyết nêu rõ đây là tình huống cấp bách, vì thế việc mua vaccine phải được xử lý theo quy định của pháp luật về các trường hợp đặc biệt, cấp bách và phải được thực hiện ngay.

Chính phủ đồng ý mua bổ sung gần 20 triệu liều vaccine Pfizer. Ảnh: Duy Hiệu.

Trước đó, Việt Nam đã chấp nhận mua vaccine Covid-19 từ Pfizer với 31 triệu liều trong đợt 1 và 20 triệu liều đợt 2. Trong đó, dự kiến 31 triệu liều sẽ về Việt Nam trong quý III hoặc quý IV năm nay. Tuy nhiên, thực tế tiếp nhận sẽ phụ thuộc vào nguồn cung ứng của Pfizer.

Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Bộ Y tế chịu trách nhiệm và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng Covid-19 của Pfizer để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Đồng thời, Chính phủ quán triệt phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả, chống mọi tiêu cực trong quá trình mua, sử dụng vaccine.

Tính từ tháng 2 đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 16 triệu liều vaccine phòng Covid-19, gồm vaccine AstraZeneca, Sputnik-V, Pfizerr/BioNTech, Moderna, Vero Cell.

Trong số hơn 8,68 triệu liều vaccine do cơ chế COVAX hỗ trợ Việt Nam, có hơn 5 triệu liều vaccine Moderna do Chính phủ Mỹ hỗ trợ và 3,68 triệu liều AstraZeneca; gần 4 triệu liều vaccine do các nước tặng; hơn 3,8 triệu liều đặt mua thông qua Công ty VNVC; hơn 97.000 liều vaccine đặt mua của Pfizer/BioNTech.