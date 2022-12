Chính phủ Anh gây tranh cãi vì duyệt mỏ than mới sau 30 năm

Quyết định này có thể khiến Anh khó đạt được mục tiêu tạo ra 100% điện từ các nguồn năng lượng sạch vào năm 2035 và đạt mức phát thải carbon bằng không vào năm 2050.

Hình ảnh minh họa của mỏ than tại Cumbria. Ảnh: West Cumbria Mining Company.

Quyết định của chính phủ Anh đã vấp phải sự lên án của các nhà môi trường, cho rằng đây là một bước lùi đáng kể trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, theo AP.

Vài giờ trước đó, chính phủ ông Rishi Sunak cũng đã đảo ngược lệnh cấm xây dựng điện gió trên bờ biển nước Anh. Nhiều người cho rằng đây là nỗ lực nhằm xoa dịu chỉ trích về quyết định mở mỏ than.

Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương Michael Gove cho biết mỏ than mới sẽ ở khu vực Cumbria, Tây Bắc nước Anh. Than được khai thác từ mỏ sẽ được sử dụng để sản xuất thép, thay thế than nhập khẩu.

“Mỏ có tác động trung lập đối với biến đổi khí hậu. Do đó, mỏ than này phù hợp với các chính sách của chính phủ nhằm đối phó với thách thức của biến đổi khí hậu”, chính phủ Anh tuyên bố.

Mỏ sẽ khai thác than cốc từ dưới biển Ireland và được xử lý tại thị trấn Whitehaven, cách London 550 km về phía tây bắc.

Những người ủng hộ khẳng định khu mỏ mới sẽ mang lại những việc làm cần thiết. Khu vực này vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc đóng cửa các mỏ và nhà máy trong những thập kỷ gần đây.

Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng mỏ than mới sẽ là một đòn giáng mạnh vào vị thế của Anh với tư cách là quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc sử dụng năng lượng tái tạo.