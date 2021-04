Chim mòng biển thành meme nổi tiếng mạng xã hội

Hình ảnh chú chim mòng biển ngửa cổ, há lớn miệng được nhiều dân mạng chế ảnh, biểu thị hành động cười hoặc hét lớn.

Với tên gọi "inhaling seagull" (tạm dịch: mòng biển lấy hơi), loạt ảnh chế một chú chim mòng biển có dáng vẻ hài hước được sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội từ năm 2017.

Theo Know Your Meme, chuyên trang cung cấp thông tin về những tấm ảnh chế nổi tiếng trên thế giới, meme về chú mòng biển xuất phát từ một clip được người dùng Dimaniztlt đăng tải lên YouTube vào tháng 7/2012.

Đoạn video dài 10 giây ghi lại cảnh một chú chim mòng biển cúi đầu xuống lấy hơi, ngửa cổ ra sau và há miệng kêu lớn giống như đang cười.

Hình ảnh chú chim mòng biển lấy hơi, ngửa cổ kêu lớn như đang cười nổi tiếng trên mạng, được chế ảnh. Ảnh: @dioyasu.

Đến tháng 9/2017, người dùng Twitter @dioyasu là người đầu tiên đăng meme về hình ảnh này.

@dioyasu chụp màn hình cảnh con mòng biển ngẩng cổ lên cao, há miệng, photoshop thêm phần ánh sáng vào mắt và chú thích: "Yamero" (nghĩa là "hãy dừng lại" hoặc "dừng lại đi" trong tiếng Nhật Bản). Bức ảnh này nhận được hơn 38.000 lượt retweet, 66.000 lượt thích.

Hình ảnh chú chim mòng biển phù hợp với nhiều nội dung chế hài hước. Ảnh: Mẹ và bé yêu, Twitter.

Sau đó, với hình ảnh tương tự, các meme có nội dung khác nhau liên tục được chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Đến nay, nhiều người dùng mạng Việt Nam và thế giới vẫn sử dụng các meme hài hước về chú chim mòng biển thay lời muốn nói.

Một số người còn dùng điệu bộ đặc biệt của chú mòng biển để diễn tả lời bài hát Somebody Told Me của The Killers hay All Star của Smash Mouth.

Ngoài cảnh ngửa cổ, há miệng lớn, hình ảnh lúc lấy hơi, ngậm chặt miệng, cổ ngẩng dài của chú mòng biển cũng được nhiều người chế ảnh, thường kèm theo biểu tượng bàn tay chụm ngón trỏ và ngón cái đặt ở đầu mỏ con chim giống như đang kẹp miệng lại.

Meme này hay được chú thích chữ "shut" (tạm dịch: ngậm, đóng lại) hay "shut up" (tạm dịch: im miệng) để biểu thị mong muốn đối phương ngừng nói chuyện.