Chillax nghĩa là gì?

Từ khóa này lần đầu xuất hiện vào cuối thế kỷ 20, là ngôn ngữ mạng được nhiều người trẻ ưa chuộng sử dụng.

Chillax /tʃɪˈlæks/ (động từ): Thư giãn

Định nghĩa:

Oxford Dictionary định nghĩa chillax là hành động thư giãn, ngừng lo lắng, tức giận về một điều gì đó. Cambridge Dictionary cũng nêu rằng chillax là từ để chỉ hành động lấy lại bình tĩnh, thư giãn.

Theo Merriam-Webster Dictionary, chillax là sự kết hợp giữa "chill" và "relax". Từ này lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1994. Nhưng đến năm 2019, chillax mới chính thức được thêm vào Oxford Dictionary . Theo BBC, chillax là một trong số 203 từ mới được Oxford cập nhật trong năm đó.

Ứng dụng của từ chillax trong tiếng Anh:

- After a long day in the office, I love nothing more than chillaxing on the sofa.

Dịch: Sau một ngày dài ở văn phòng, tôi không muốn gì hơn ngoài việc thư giãn trên ghế sofa.

- Our daughter knows that when we read a story at the end of the day, it's time to chillax and get ready for bed.

Dịch: Con gái chúng tôi biết rằng khi chúng tôi đọc truyện vào cuối ngày, đó là lúc thư giãn và chuẩn bị đi ngủ.