Chill tại Quy Nhơn, bí kíp chọn điểm lưu trú thế nào?

Không náo nhiệt như TP.HCM, không rực rỡ bằng Đà Nẵng, cũng chẳng hoài cổ giống Hội An, Quy Nhơn sở hữu thiên nhiên nguyên sơ, thanh bình, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến khám phá. Những năm gần đây, khi cơ sở hạ tầng được đầu tư, nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp dần thành hình, cái tên Quy Nhơn càng trở nên nổi bật trên bản đồ du lịch.

Để chuyến đi đến thành phố biển trọn vẹn với đầy đủ trải nghiệm, việc lựa chọn phương thức lưu trú là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Những năm gần đây, homestay không còn là khái niệm xa lạ với các bạn trẻ, nhất là giới du lịch bụi. Ghé thăm Quy Nhơn, bạn sẽ có cơ hội ở tại nhà người dân bản địa để cảm nhận rõ nét lối sống và văn hóa địa phương.

Với ưu điểm là mức giá rẻ, phù hợp túi tiền của người trẻ, việc ở homestay sẽ giúp bạn tránh được tình trạng “rỗng ví” sau chuyến đi. Nhiều homestay tại Quy Nhơn còn sở hữu kiến trúc độc lạ, bắt mắt, mang đến cảm giác dễ chịu cho du khách.

Tuy nhiên, cũng bởi mức giá rẻ và nằm trong khu vực dân cư, nhiều homestay tại Quy Nhơn cách xa các điểm tham quan nổi tiếng như như bãi Xép, Kỳ Co, Eo Gió, tháp đôi, cù lao Xanh…

Ngoài ra, khi ở homestay, bạn sẽ khó có được cảm giác thoải mái và riêng tư như nghỉ dưỡng tại khách sạn hay resort. Đôi khi, chất lượng homestay cũng tiềm ẩn yếu tố may rủi do nhiều cơ sở lưu trú chưa tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi kinh doanh.

Một vài gợi ý homestay cho chuyến du lịch quy Nhơn gồm: Nhà Bơ house, Lucky Quy Nhơn Homestay, Garden Homestay Quy Nhơn hay Tigon Homestay Quy Nhơn…

Với những người yêu cầu cao về sự an toàn và tính tiện nghi, khách sạn là lựa chọn lưu trú phù hợp. Tại Quy Nhơn, khách sạn tập trung nhiều ở trung tâm thành phố, xung quanh là hạ tầng và giao thông thuận tiện.

Với đặc trưng giáp biển ở khu vực trung tâm, khi chọn hình thức lưu trú này, bạn vừa có thể khám phá sự sôi động của thành phố, vừa thuận tiện di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng.

Bên cạnh vị trí đẹp, khách sạn cũng có nhiều lợi thế hơn so với homestay như phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, dịch vụ dọn phòng mỗi ngày, tầm nhìn đẹp để ngắm biển, dịch vụ lễ tân hỗ trợ 24/24…

Một vài gợi ý khách sạn cho chuyến du lịch quy Nhơn gồm: FLC Luxury Hotel & Resort Quy Nhơn, Seagull Quy Nhơn, Lake view Quy Nhơn, Sunflowers Hotel, Thanh Tùng Hotel…

Một lựa chọn cho những ai muốn tận hưởng cảm giác yên bình, thư giãn đúng nghĩa khi tới Quy Nhơn là các khu nghỉ dưỡng sát bờ biển hoặc có bãi tắm riêng. Những khu lưu trú này thường sở hữu không gian rộng thoáng, bao quanh là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Nhờ đó, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của tự nhiên.

Đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, các quần thể du lịch thường tích hợp đa dạng tiện ích, dịch vụ, cho phép du khách trải nghiệm “all in one” (tất cả trong một) từ ăn uống, vui chơi, tham quan đến spa, gym… Cũng bởi vậy, các khu nghỉ dưỡng này thường được xây dựng xa trung tâm và gần những địa danh nổi tiếng, thuận tiện cho du khách tham quan.

Sở hữu vị trí đẹp, liền kề Kỳ Co, Eo Gió, bán đảo Phương Mai đang là điểm đến cho những người tìm kiếm sự tiện nghi trong một quần thể nghỉ dưỡng sát biển.

Ngay cạnh bán đảo Phương Mai, khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co mang đậm phong cách Nhật Bản đang được hình thành. Khu đô thị sở hữu 4 phân khu, lấy cảm hứng từ các thành phố nổi tiếng của Nhật như Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo.

Với tiện ích phong phú mang đậm tinh hoa văn hóa xứ sở hoa anh đào như cổng Torii, đồi diều cá Koi, đồi cỏ lau, con đường đèn lồng, con đường tre, vườn thiền, trà đạo, làng ninja… nơi đây hứa hẹn trở thành tâm điểm giải trí sôi động tại Quy Nhơn.

