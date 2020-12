‘Childhood Memory’ - hành trình về nhà sau 5 năm

Qua 5 năm, chương trình hòa nhạc “Childhood Memory” đã đưa khán thính giả Hà Nội quay trở về với những ký ức của tuổi thơ trong trẻo.

Từ 2016, khán giả yêu âm nhạc tại Hà Nội và TP.HCM phần nào đã quen thuộc với sự kiện hoà nhạc thường niên của các nghệ sĩ trẻ với tên gọi Concert of Childhood Memory - Đêm nhạc của Ký ức tuổi thơ. Trong chương trình, các nhạc công trình diễn nhiều bản nhạc quen thuộc từ các bộ phim hoạt hình và tác phẩm dành cho thanh thiếu niên nổi tiếng trên thế giới.

Bốn chương trình Concert of Childhood Memory từng được tổ chức đưa khán giả quay về khung trời thơ ấu thông qua các bản nhạc phim nổi tiếng đến từ những tác phẩm của Studio Ghibli, loạt phim Harry Potter, The Lord of the Rings với chủ đề Beyond Magic (2017), hay của các bộ anime Naruto, One Piece với chủ đề Shinsekai (2019).

Hành trình "trở về nhà"

Để đánh dấu chặng hành trình bốn năm hoạt động, Concert of Childhood Memory năm 2020 mới diễn ra với sự góp mặt của hơn 60 nghệ sĩ trẻ. Chương trình lựa chọn chủ đề Coming Home - Về nhà. Ban tổ chức muốn khơi gợi trong mỗi khán giả khát khao được tìm về “nhà”, hay cũng chính là tìm về bản ngã của mình để có thêm niềm tin và sự trân trọng vào những điều tốt đẹp phía trước.

Concert of Childhood Memory thể hiện bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự sáng tạo trong tiếp cận

Trong chương trình năm nay, dàn nhạc muốn sưởi ấm trái tim khán giả bằng những ký ức trong trẻo của chương trình Concert of Childhood Memory đầu tiên. Coming Home quay lại với những sáng tác của nhà soạn nhạc lừng danh Joe Hisaishi cho các các tác phẩm như Spirited Away, Kiki Delivery Service, Howl’s Moving Castle, My Neighbor Totoro…

Đêm nhạc mở đầu bằng những âm thanh trong trẻo của Path of the Wind - bản nhạc chủ đề trong My Neighbor Totoro. Tiếp đến, nghệ sĩ violin Nguyễn Thiện Minh trình diễn On a Clear Day - một bản nhạc nền của Kiki's Delivery Service.

Bốn năm trước, đây chính là bản nhạc mở ra chương trình đầu tiên của chuỗi Concert of Childhood Memory. Tiết mục được ban tổ chức chuẩn bị như món quà tri ân khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi cả năm mùa của chương trình.

Những bản nhạc phim nổi tiếng đã gắn bó với đông đảo khán giả xuất hiện trong chương trình còn có Merry Go Round of Life (Howl’s Moving Castle), A Town with Ocean View (Kiki’s Delivery Service), One Summer's Day (Spirited Away)… Những giai điệu đến từ các bộ phim như The Tale of Princess Kaguya, Samurai Kids hay Departures cũng được trình diễn.

Chủ đề năm 2020 là hành trình "về nhà", hay tìm lại bản ngã.

Không những thế, một số tổ khúc sáng tác riêng của Joe Hisaishi cũng được trình diễn, trở thành điểm nhấn đặc sắc so với các buổi trình diễn trước. Cuối chương trình, tư liệu hình ảnh về 5 năm thực hiện chương trình xuất hiện trên màn hình lớn trong tiếng nhạc da diết của Always with Me.

Kết tinh nhiệt huyết tuổi trẻ

Sau 5 năm gắn bó với chương trình, các nghệ sĩ đều có sự trưởng thành, có người đã là thành viên của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Nhưng sự chuyên nghiệp của các nghệ sĩ là chưa đủ để khỏa lấp được những điểm yếu của một dàn nhạc ít người.

Khán giả khó tính dễ nhận ra ở các đoạn chuyển tiếp hoặc đòi hỏi sự hào hùng, âm nhạc vẫn chưa đáp ứng được việc xây dựng bầu không khí cần thiết do các bè, đặc biệt là dàn đồng, chưa có biên chế đủ lớn.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp nghệ sĩ piano solo khuất sau dàn nhạc trên một mặt phẳng khiến tầm quan sát bị ảnh hưởng. Ánh sáng từ dàn đèn biểu diễn, ánh sáng của dàn nhạc và ánh sáng từ màn LED chưa phối hợp nhịp nhàng, đôi lúc khiến khán giả bị mỏi mắt.

Chương trình được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt.

Tuy nhiên, năm 2020 có lẽ là dịp để khán giả trở nên dễ tính hơn. Bởi trong giai đoạn đầy biến động do dịch bệnh, mỗi sự kiện văn hoá diễn ra đều là một điều đáng trân trọng.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nhiều tới quá trình tập luyện kéo dài gần sáu tháng của dàn nhạc. Bất chấp hàng loạt khó khăn, thời lượng các đêm diễn năm nay thực tế nhiều gấp rưỡi so với bốn năm trước.

Song, đây có lẽ cũng là thời điểm toàn bộ ê-kíp tổ chức nên đặt mục tiêu cao hơn với bản thân. Bởi lẽ, sau khi kết thúc một vòng lặp về chủ đề, khán giả sẽ bắt đầu đặt nhiều sự kỳ vọng hơn đối với chương trình, chứ không chỉ đơn giản là một dịp để nghe lại những giai điệu đơn thuần.

Concert of Childhood Memory được khởi đầu từ một ước mơ với những khán phòng đầy ắp khán giả. Sau 5 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, giấc mơ đó phần nào đã trở thành sự thật.

Đối với đại chúng, với 5 năm hoạt động và gần 10.000 lượt khán giả thưởng thức, Concert of Childhood Memory có thể chưa gây ảnh hưởng sâu sắc đến bức tranh âm nhạc và ngành giải trí Việt Nam. Nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự sáng tạo trong tiếp cận, đây có thể coi là một mô hình đáng ghi nhận.

Bởi mỗi nghệ sĩ, mỗi khán giả ngày hôm nay, đều có thể là một người chia sẻ tình yêu với âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc giao hưởng, cho cộng đồng trong tương lai.