Chiêu trò giúp Salah nhận lương cao nhất Liverpool

Không dễ để Mohamed Salah thuyết phục được ban lãnh đạo Liverpool trao cho mình mức lương lên tới 400.000 bảng/tuần, cao nhất trong lịch sử đội bóng.

Khi Salah ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Liverpool, xung quanh anh là Giám đốc Thể thao mới của CLB, Julian Ward, phó CEO Jonathan Bamber và người đại diện Ramy Abbas Issa của cầu thủ. Đó là một khoảnh khắc đáng trân trọng cho các bên.

Salah cuối cùng được trao bản hợp đồng với mức thu nhập anh cảm thấy xứng đáng, và được công nhận như một trong những cầu thủ hay nhất bóng đá thế giới. Với Liverpool, họ chấm dứt nguy cơ mất trắng cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội trong mùa hè 2023.

Tuy nhiên, suốt quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng giữa các bên, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có thời điểm, mối quan hệ giữa Liverpool và phía Salah xấu đi và tiền đạo người Ai Cập nghĩ đến phương án rời sân Anfield.

Salah ký hợp đồng với Ramy Abbas Issa (đối diện), Jonathan Bamber (trái) và Julian Ward (phải) khi đi nghỉ ở Mykonos (Hy Lạp). Ảnh: Liverpool.

Vai trò của Abbas Issa

Abbas không hẳn là người đại diện chính thức của Salah. Luật sư người Colombia tự nhận mình là "cố vấn" cho chân sút người Ai Cập. Mức lương 400.000 bảng/tuần Salah nhận trong hợp đồng mới là chiến thắng lớn với Abbas, sau giai đoạn luật sự này tự biến mình thành "cái gai" trong mắt nhiều cổ động viên Liverpool.

Abbas ở cùng khách sạn năm sao với John W Henry, chủ sở hữu Liverpool trong thời gian diễn ra trận chung kết Champions League 2021/22 vào cuối tháng 5. Tuy nhiên, không có cuộc thảo luận nào về hợp đồng của Salah tại Paris khi đó. Trên thực tế, cũng chẳng xuất hiện cuộc nói chuyện trực tiếp nào giữa Abbas với chủ sở hữu Liverpool kể từ 5 tháng trước đó.

Phía Salah từng đàm phán trực tiếp với ông Henry hồi đầu năm, nhưng kết thúc trong bế tắc. Liverpool không sẵn sàng trả Salah mức lương anh muốn. Khi được hỏi về tương lai của mình vào tháng 1, Salah khẳng định anh không yêu cầu "những thứ điên rồ".

Các nguồn tin thân cận với chân sút người Ai Cập tiết lộ cầu thủ tìm kiếm một bản hợp đồng giúp anh lọt danh sách top 5 hoặc top 6 những cầu thủ được trả lương cao nhất trên thế giới. Lời đề nghị ban đầu của Liverpool chỉ giúp Salah lọt top 15 cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Sau khi Salah tỏa sáng trong chiến thắng trước Norwich City vào tháng 8/2021, Abbas viết trên trang cá nhân: "Tôi hy vọng họ (ban lãnh đạo Liverpool - PV) đang xem trận đấu".

Tất nhiên, ban lãnh đạo CLB biết hợp đồng của Salah sắp hết hạn, nhưng họ lo lắng về việc phá vỡ cấu trúc tiền lương của đội. Nhất là khi Salah sắp bước sang tuổi 30 ở thời điểm đó. Sự rời đi của Georginio Wijnaldum là một trường hợp điển hình cho chiến lược về quỹ lương mà Liverpool áp dụng.

Abbas lên kế hoạch đàm phán hợp đồng mới cho Salah từ mùa hè năm 2020 nhưng nhanh chóng cảm thấy thất vọng. Do ảnh hưởng từ đại dịch, Liverpool không vội vàng. "The Kop" từng nâng lương cho Salah lên mức 200.000 bảng/tuần (cộng với tiền thưởng) vào năm 2018. Tuy nhiên, con số đó không thấm vào đâu so với mức thu nhập Paul Pogba (350.000 bảng/tuần) hay De Bruyne (300.000 bảng/tuần) nhận tại thành Manchester.

Chính vì thế, luật sư gốc Lebanon nhiều lần viết những dòng trạng thái úp mở trên trang cá nhân về tương lai của Salah, điều khiến nhiều thành viên ban lãnh đạo Liverpool không hài lòng.

Về phần Salah, anh trân trọng tình cảm và những gì nhận được ở Liverpool. Các CĐV yêu mến chân sút người Ai Cập. Salah được chơi bên cạnh một tập thể hàng đầu thế giới, với cơ hội cạnh tranh cho những danh hiệu lớn nhất mỗi mùa. Cựu sao AS Roma cũng muốn một bản hợp đồng tương xứng với giá trị và vị thế của mình. Abbas thành công khi khiến Salah tạo ra áp lực lớn lên ban lãnh đạo Liverpool.

Ramy Abbas Issa đóng vai trò quan trọng giúp Salah nhận mức lương cao kỷ lục trong lịch sử Liverpool. Ảnh: Reuters.

Áp lực của Liverpool

Tình thế của Liverpool vào cuối mùa giải 2021/22 khá giống với Arsenal 4 năm trước. "Pháo thủ" thời điểm đó cũng gặp vấn đề khi cả Alexis Sanchez và Mesut Ozil đều bước vào năm cuối của hợp đồng. HLV Arsene Wenger và ban lãnh đạo Arsenal biết bầu không khí ở CLB sẽ rất tệ nếu họ mất cả hai ngôi sao sáng nhất đội.

Trước trận chung kết Champions League gặp Real Madrid mùa trước, Salah tuyên bố sẽ ở lại Anfield mùa tới bất kể chuyện gì xảy ra trong hè 2022. Lựa chọn của Liverpool khi đó rất rõ ràng, họ phải gia hạn với Salah hoặc chấp nhận mất trắng cầu thủ khi hợp đồng giữa đôi bên hết hạn vào hè 2023.

Áp lực với Liverpool lớn hơn nữa khi Salah ngỏ ý muốn ở lại Premier League sau mùa hè 2023. Chân sút 30 tuổi hài lòng với cuộc sống tại nước Anh và không muốn xáo trộn mọi thứ. Viễn cảnh chân sút chủ lực của CLB chuyển đến Man City hay Chelsea khiến nhiều người ở Liverpool cảm thấy lo sợ.

Chính vì thế, Liverpool luôn có ý định đưa ra lời đề nghị mới tốt hơn cho Salah. Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi mùa giải 2021/22 sắp kết thúc. Thời điểm đó, Liverpool sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ Darwin Nunez từ Benfica còn Sadio Mane đang trên đường đến Bayern Munich với giá 35 triệu bảng.

Quỹ lương của "The Kop" được cắt giảm thêm bởi sự rời đi của tiền đạo Divock Origi (sau đó đến lượt Takumi Minamino sang AS Monaco). Các nhân vật cấp cao ở Anfield khẳng định họ cũng cố gắng gia hạn hợp đồng với Mane nhưng không giống như Salah, chân sút người Senegal ưu tiên tìm kiếm thử thách mới.

Giống như khi Arsenal chọn Ozil và để Sanchez rời đi vào đầu năm 2018, Liverpool cũng chọn Salah và để Mane đến Bayern. Sau khi chân sút người Ai Cập kết thúc mùa giải 2021/22 với danh hiệu Vua phá lưới Premier League, quyết định của ban lãnh đạo đội bóng thành phố cảng được đưa ra. Liverpool tin rằng với sự chuyên nghiệp và sự ổn định của Salah, anh đủ khả năng tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao ngay cả khi bước sang tuổi 30.