Chiêu trò của rapper B Ray

Nối tiếp "Ex's Hate Me" và "Do For Love", B Ray phát hành MV "Cưới em" trong ngày tình yêu và thu về thành quả ban đầu tương đối khả quan.

Loại hình: Music Video Dòng nhạc: Rap/hip hop Sản xuất âm nhạc: MastaL Chấm điểm: 6,5/10 Cú tái xuất của B Ray không có sự đồng hành của 2 cộng sự "ruột" là Amee và producer Masew. Lần này, nam rapper "cân" cả bản nhạc với các verse rap và hook (điệp khúc sau verse rap), đồng thời xuất hiện trong phần lớn phân cảnh của MV. Trước khi MV Cưới em lên sóng, B Ray gây bão mạng xã hội bằng thông báo chuẩn bị cưới vợ. Nhưng thực tế, tất cả chỉ là chiêu trò của ê-kíp B Ray để tạo màn khởi động về mặt hiệu ứng cho MV Cưới em. Đến nay, sản phẩm hút gần 2,5 triệu lượt xem và là bản Rap/hip hop có hiệu ứng tốt nhất từ đầu năm 2022. B Ray tung tin làm đám cưới trong ngày 14/2 để gây chú ý. Ảnh: NVCC. Bản rap đậm chất B Ray Nam rapper làm mới bản thân khi tạm bỏ qua Masew và hợp tác với producer mới. Trước đó, tất cả bản rap thành hit của B Ray đều do Masew phối khí. Cưới em được viết theo cấu trúc cơ bản, với verse rap và hook. Với Ex's Hate Me, Do For Love (ft Amee), Ở trong thành phố (ft Xesi), B Ray được ca sĩ hỗ trợ thể hiện hook. Đến Cưới em, nam rapper tự mình thực hiện vai trò đó. Đây là nỗ lực của B Ray để trở nên toàn diện trong rap. Nhưng đoạn hook thiếu yếu tố để là điểm nhấn nổi bật hẳn so với phần còn lại. Ex's Hate Me từng rất thành công khi có đoạn hook được đánh giá "ăn tiền". Còn Cưới em không có điều đó. B Ray không thể hiện quá nhiều kỹ thuật trong các verse rap của sản phẩm lần này. Cụ thể là nam rapper rải flow (nhịp rap) đều, chỉ có một số chữ nhấn giọng để tạo điểm nhấn. B Ray luôn tách biệt rõ 2 "lằn ranh" sản xuất bản rap đại chúng, và rap thật sự chất cho những khán giả yêu thích dòng nhạc này. Và Cưới em là bản rap cơ bản để khán giả đại chúng dễ tiếp cận. Vẫn là B Ray với lối viết lyrics (câu từ trong rap) đa dạng và có thông điệp rõ ràng. Anh phát huy sở trường từ việc đưa yếu tố tương phản vào lyrics bằng các cặp vần đôi, như: "Baby, sao em nhỏ nhen / Đã vậy còn có máu đỏ đen. Sao cứ phải xin tội / nhìn mặt anh đâu có phải cha sứ". Lyrics của Cưới em có yếu tố châm biếm qua một số câu như: "Xem phim Hàn á thì em rơi lệ / Mà sao chưa bao giờ thấy em khóc vì anh / Email em còn xài của yahoo / Mà sao cái tính của em thì gen Z / Lúc nào cũng nói xấu người yêu cũ / Tới bây giờ thì anh mới hiểu, sao thằng nào cũng phải bỏ em đi". Giọng rap B Ray sinh ra để thể hiện các lyrics mang tính công kích và "đá đểu" kiểu vậy. Từ những trận beef (rap chiến), cho đến các sản phẩm rap trong phạm vi underground và mainstream, chất của B Ray luôn là như vậy. B Ray thay đổi producer để làm mới yếu tố âm nhạc. Nhưng bản phối của MastaL vẫn trong vùng an toàn. Cách producer sử dụng âm thanh điện tử, snare, hi hat có nhiều nét tương đồng các sản phẩm trước đó B Ray bắt tay với Masew. Diễn xuất của B Ray tiến bộ nhưng vẫn mờ nhạt trong MV. Ảnh: NVCC. B Ray diễn xuất mờ nhạt MV Cưới em là câu chuyện đậm "drama" của B Ray trong hành trình chọn ra nửa kia của cuộc đời. MV bắt đầu bằng phân cảnh B Ray đi cùng người mẹ đến tuyển vợ. Cô gái đầu tiên xuất hiện với ngoại hình bắt mắt. Từ đôi kính, túi xách và quần áo của cô gái đều là hàng hiệu. Người mẹ đã phải lòng cô gái đó, nhưng một yếu tố nào đó khiến B Ray lắc đầu từ chối. Sau đó, cô gái tiếp theo xuất hiện trong diện mạo nhã nhặn hơn, nhưng lại có nhiều hành động kém duyên và B Ray lại hốt hoảng. Masew xuất hiện trong phân cảnh dẫn một cô gái ra gặp B Ray. Cô gái đó khiến B Ray phải lòng từ cái nhìn đầu tiên và anh cất giọng: "Cô này cướp lấy tim con rồi". B Ray vốn không mạnh diễn xuất. Biểu cảm khuôn mặt và các động tác của anh trong nhiều sản phẩm trước đó bị nhận xét là "đơ" và gượng gạo khi đối mặt ống kính. Lần này, B Ray được chia đất nhiều hơn trong MV và đã cố cải thiện. Nhưng phần diễn xuất của anh vẫn "lạc quẻ" nhất trong dàn diễn viên của MV. B Ray trải qua loạt cung bậc cảm xúc sau khi gặp gỡ các cô gái. Nhưng biểu cảm khuôn mặt của anh không đủ để thể hiện một cách tốt nhất. Nhìn chung, Cưới em là sản phẩm được đầu tư khá công phu để đánh dấu màn trở lại của B Ray trên đường đua nhạc Việt. Từ chiêu trò trong việc tung tin đồn cưới vợ, B Ray thu hút sự chú ý từ khán giả cho sản phẩm mới vượt trội so với đồng nghiệp cùng ra bài hát trong ngày Valentine. Trước Cưới em, B Ray phát hành bản rap Bản nhạc buồn và vài sản phẩm trong mixtape FYILY. Lạ quá - bản rap B Ray kết hợp với Karik - là bản rap nhận phản hồi khá tích cực từ khán giả. Về chất lượng, Cưới em không phải là tinh túy của B Ray. Nhưng nam rapper đang cố gắng sắp xếp để đảm bảo yếu tố làm nhạc vì "chất" rap, và để duy trì tên tuổi ở mainstream. B Ray từng gây sốt ngay thời điểm bắt đầu tiến lên mainstream bằng các sản phẩm Anh nhà ở đâu thế và Ex's Hate Me. Hai năm qua, nam rapper hoạt động năng nổ, nhưng chưa tạo ra sự bùng nổ tiếp theo cho sự nghiệp. Cưới em là chất liệu rap mà khán giả đã quá quen ở B Ray, do đó dù khởi đầu tốt, song khó tạo khác biệt trong cuộc đua đường dài. 