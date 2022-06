Chiêu thức lừa đảo biến hàng trăm sinh viên thành con nợ

Đức nói rằng sinh viên chỉ cần đứng ra ký tên vay hộ mua hàng trả góp, không cần đặt cọc hay trả bất cứ chi phí nào.

Theo phản ánh, từ năm 2020, Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) chủ động giới thiệu bản thân đang chạy doanh số cho các cửa hàng điện thoại di động. Đức nói đang thiếu doanh số nên đề nghị các sinh viên giả làm khách hàng đăng ký mua sản phẩm của cửa hàng cho đủ chỉ tiêu.

Thanh niên này hướng dẫn các sinh viên làm hồ sơ mua sản phẩm của cửa hàng và được trả tiền công 400.000 đồng. Đức hứa là 2 ngày sau khi được duyệt, hồ sơ trả góp sẽ hủy trên hệ thống. Sinh viên chỉ đứng ra ký tên vay hộ mua hàng trả góp mà không cần cọc hay trả bất cứ chi phí nào.

Tin tưởng nên các sinh viên đã cùng Đức đến cửa hàng làm thủ tục mua trả góp, nhưng thực chất không nhận được sản phẩm. Sau một thời gian, nhiều sinh viên bất ngờ nhận được các cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ thì mới tá hỏa phát hiện mình bị lừa.

Nhiều sinh viên bỗng dưng mắc nợ vì đứng tên hộ mua hàng trả góp.

T.T.N. (sinh viên Trường Đại học Cần Thơ) cho biết thông qua một người bạn, sinh viên em quen biết Đức. Khi làm hồ sơ, Đức bảo N. ghi tên cha mẹ, rồi ghi luôn mức lương giả để hồ sơ được duyệt.

“Đức dẫn em đến một cửa hàng di động trên địa bàn quận Ninh Kiều làm hồ sơ mua một chiếc máy tính với giá 36 triệu đồng nhưng thực chất em không nhận hàng. Lúc đầu Đức nói là 2 ngày sẽ lên hệ thống hủy hồ sơ. Tuy nhiên vừa qua, em nhận được tin nhắn của công ty tài chính nói em trễ hẹn thanh toán thì mới biết mình bị lừa. Phía công ty tài chính thì liên tục gọi, nhắn tin yêu cầu em trả 3,4 triệu đồng/tháng, tổng cộng là 28 triệu đồng. Em vô cùng lo lắng và không thể nào học hành được”, N. kể.

Tin nhắn đe dọa sinh viên phải trả tiền.

N.H.L. (sinh viên Đại học Cần Thơ) cũng được Đức giới thiệu là nhân viên một cửa hàng điện thoại trên địa bàn TP Cần Thơ, hứa trả tiền công 400.000 đồng cho mỗi bộ hồ sơ được duyệt. Mỗi người được làm tối đa là 2 hồ sơ. Nếu giới thiệu thêm bạn bè và hồ sơ đậu thì nhận thêm được 150.000 đồng/hồ sơ.

"Em có đi giới thiệu cho một hai người nữa và có cả đứa em của em, tổng cộng trên dưới 60 triệu. Lúc đầu, Đức nói hồ sơ hủy sau 2 ngày nhưng đến cuối tháng 4/2022, Đức mới thú thật là lừa tiền tụi em để đi cho vay nặng lãi và bể nợ rồi không có khả năng trả. Còn phía cho vay thì khủng bố điện thoại chừng 20-30 cuộc gọi/ngày đòi nợ và nhắn tin đe dọa buộc phải trả tiền. Hiện em phải nghỉ học đi làm trả nợ”, L. nói.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến 4/2022, Đức đã lừa đảo hàng trăm sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đứng hồ sơ vay tiền mua hàng rồi sau đó trốn biệt tăm. Các sinh viên sống trong lo lắng khi liên tục bị nhắn tin, điện thoại đòi nợ, khủng bố tinh thần. Một số sinh viên đã phải nghỉ học, đa số còn lại phải đi làm thêm để hy vọng có tiền trả nợ.

Trương Quang Anh Đức.

Nhận được tin báo, Công an TP. Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Ninh Kiều nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Ninh Kiều xác định Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương nên vận động gia đình kêu gọi nghi phạm ra đầu thú. Đêm 4/6, Công an quận Ninh Kiều đã di lý Đức từ TP.HCM về Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đức thừa nhận, bằng thủ đoạn trên đã lừa hàng trăm sinh viên trên địa bàn TP Cần Thơ với số tiền khoảng 4 tỷ đồng . Cơ quan công an thông báo: Ai là nạn nhân của Trương Quang Anh Đức, đề nghị liên hệ Công an quận Ninh Kiều để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.