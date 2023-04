Chiêu thức lạ làm phân tâm cầu thủ sút penalty

Theo đó, một nhóm nhỏ cổ động viên Angers ở khán đài phía sau cầu môn xoay mông, hướng về tiền đạo đối phương trong cả hai quả phạt đền mà đội nhà phải lãnh chịu ở hiệp một.

Đáng tiếc, trong cả hai lần, các chân sút của Clermont đều không bị phân tâm. Grejohn Kyei, Muhammed Cham-Saračević dứt điểm quyết đoán và không cho thủ thành Paul Bernardoni bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Đây là trận đấu diễn ra hôm 16/4 thuộc vòng 31 Ligue 1. Thực tế, Angers mới là đội mở tỷ số với cú sút chéo góc cực căng của Adrien Hunou ở phút 28. Tuy nhiên, những quả phạt đền ở các phút 33 và 39 đã khiến đội khách trở thành kẻ phải bám đuổi.

Từ cuối hiệp một, các cầu thủ áo trắng có lợi thế chơi hơn người, sau tấm thẻ đỏ của hậu vệ Neto Borges. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn không thể lật ngược thế cờ. Thua chung cuộc 1-2, Angers vẫn đang đứng bét bảng.

Tới nay, thầy trò ông Alexandre Dujeux mới chỉ thu về được 3 trận thắng và kém khu vực an toàn tới 15 điểm, trong bối cảnh Ligue 1 chỉ còn 7 vòng đấu nữa là hạ màn.

Angers sẽ trở lại thi đấu vào rạng sáng 22/4 (giờ Hà Nội), lần này họ sẽ được chơi trên sân nhà. Đối thủ của Angers là nhà đương kim vô địch Ligue 1, PSG.

Ở vòng đấu vừa qua, đội bóng thủ đô Paris có chiến thắng dễ 3-1 trước Lens. Chỉ trong hiệp 1, PSG dẫn trước đối thủ 3 bàn với các pha lập công của Kylian Mbappe, Vitor Ferreira và Lionel Messi. Lens chỉ có một bàn thắng danh dự ở phút 60, được ghi bởi Przemysław Frankowski trên chấm phạt đền.

