Chiều nay Hà Nội mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét

Từ chiều nay, ở khu vực Bắc Bộ dự báo có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ 13h ngày 4/7, ở khu vực Bắc Bộ dự báo có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia cảnh báo mưa dông kèm mưa lớn cục bộ ở khu vực vùng núi Bắc Bộ còn kéo dài đến hết ngày 6/7. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Còn tại khu vực đô thị, mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực miền núi phía bắc dự báo có mưa to, có nơi rất to từ chiều nay, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc khẩn trương theo dõi chặt các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, tại Hà Nội, chiều 4/7, trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu ở ngay trên khu vực quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ. Những vùng mây này có xu hướng mở rộng thêm. Từ nay đến 3 giờ tới, khu vực các quận trên có mưa rào và dông. Vùng mưa dông có thể phát triển sang các quận/huyện khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), từ đầu năm đến nay, nước ta chịu ảnh hưởng của 1 trận áp thấp nhiệt đới, 20 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; 139 trận dông lốc, sét, mưa đá; 2 đợt rét đậm, rét hại; 11 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; 131 trận động đất và 200 vụ sạt lở, triều cường. Thiên tai 6 tháng đầu năm đã làm 38 người chết, mất tích...; thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 215,8 tỷ đồng .