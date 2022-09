Chiêu mới từ 'Thánh ma túy'

Sự xuất hiện của loạt phim “Narco-Saints” cho thấy các nhà sản xuất Hàn Quốc đang nỗ lực tìm hướng đi mới để thay đổi cách làm phim truyền hình quen thuộc.

Quy tụ dàn diễn viên hạng A, Thánh ma túy (Tựa quốc tế: Narco-Saints) là dự án khiến khán giả chú ý ngay từ khi mới công bố. Tác phẩm đánh dấu lần đầu Yoon Jong Bin – đạo diễn The Spy Gone North (2018) – thử sức ở mảng truyền hình sau gần hai thập niên làm phim điện ảnh.

Hình ảnh trong phim Narco-Saints (Tựa Việt: Thánh ma túy).

Loạt phim gồm 6 tập, thuộc thể loại hành động, giật gân. Nội dung thuật lại hành trình NIS (Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc) lên kế hoạch hạ gục trùm ma túy đang hoạt động tại Suriname.

Từ bối cảnh đến cách khai thác chủ đề đều có điểm đáng chú ý, cho thấy ê-kíp Hàn đang tìm tòi hướng đi để tạo ra công thức làm phim mới.

Thay đổi hoàn toàn bối cảnh

Hai thập niên trước, Hàn Quốc từng có trào lưu ra nước ngoài quay phim truyền hình. Khi mô-típ ung thư, máu trắng dần đi vào lối mòn, đội ngũ biên kịch tìm cách lôi kéo khán giả bằng cách thay đổi bối cảnh sang ngoại quốc. Các nhà sản xuất cũng chịu chi khi đưa ê-kíp đi khắp nơi, từ Á đến Âu để bấm máy.

Năm 2003, Một cho tất cả (All in) - Lee Byung Hun, Song Hye Kyo đóng chính – từng gây chú ý khi phần lớn cảnh quay được thực hiện tại Las Vegas, Mỹ. Khi ra mắt, phim thành công vang dội, tập cuối đạt tỷ suất người xem lên đến 47.7%.

Đặt bối cảnh ở Suriname, Thánh ma túy gợi nhớ trào lưu quay phim ở nước ngoài từng thành công tại Hàn Quốc.

Sau đó, năm 2004 chứng kiến sự ra đời hàng loạt tác phẩm bấm máy ở nước ngoài, điển hình như Chuyện tình Harvard (Mỹ), Chuyện xảy ra ở Bali (Indonesia), Ngôi nhà hạnh phúc (Thái Lan, Nhật Bản),… Tất cả đều thành công và giúp “làn sóng Hàn Quốc” dâng lên mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trào lưu này dần mất đi sức hút và kéo dài không lâu. Đơn cử, năm 2006 đạo diễn Yoon Seok Ho hoàn thiện chùm phim 4 mùa bằng Điệu valse mùa xuân - quay tại Áo. Song, tác phẩm không tạo tiếng vang lớn như các dự án tiền nhiệm (Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông).

Từ đó đến nay, vẫn có nhiều phim Hàn kết hợp bối cảnh trong và ngoài nước. Chẳng hạn, Vagabond (2019) thực hiện phần lớn tại Morocco, Crash Landing on You (2019-2020) lại chọn Thụy Sĩ. Tuy nhiên, bối cảnh nội địa vẫn là chủ đạo, đóng vai trò không thể thay thế.

Thánh ma túy thì khác. Đây là một trong những dự án Hàn hiếm hoi được thực hiện phần lớn ở nước ngoài. Trong phim, có đến 90% thời lượng lấy bối cảnh Suriname nhưng thực tế ê-kíp lại bấm máy ở Cộng hòa Dominica.

Quốc gia Nam Mỹ đóng vai trò quan trọng, giúp dự án khác biệt so với các phim Hàn khác. Nơi đây được mô tả như thiên đường tội phạm với hơn nửa người dân tham gia buôn bán ma túy. Không những thế, chính phủ còn bắt tay với xã hội đen để chúng tự do tác oai tác quái, không ngại tàn sát người vô tội.

Quốc gia Suriname được rừng rậm bao phủ là một điểm đặc trưng của phim.

Sự nguy hiểm từ mảnh đất Suriname – với một nửa diện tích là rừng rậm – trở thành yếu tố quan trọng, làm nên thành công của phim. Một số cảnh quay khắc họa được tính nguy hiểm và tinh vi của bọn tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Thực tế, kịch bản vốn dựa trên những sự kiện có thật, do đạo diễn Yoon Jong Bin chấp bút cùng Kwon Sung Hui - biên kịch The Spy Gone North (2018). Vẫn là câu chuyện đó, hẳn bộ đôi biên kịch phải lược bỏ nhiều tình tiết, thậm chí thay đổi hoàn toàn cục diện nếu chỉ được quay ở Hàn.

“Nhập khẩu” các câu chuyện nổi tiếng

Những năm gần đây, nhiều nước Châu Á - điển hình là Việt Nam - liên tục tìm cách remake (làm lại) phim Hàn. Trong khi đó, các nhà sản xuất xứ kim chi lại có tham vọng muốn biến những câu chuyện phổ biến quốc tế trở thành hàng “nội địa”.

Đơn cử là loạt phim remake từ các series Anh – Mỹ được yêu thích như: Criminal Minds (2017), Suits (2018), The World of the Married (2020),... Gần nhất, Money Heist: Korea (2021) gây chú ý khi được làm lại từ loạt phim trộm cắp Tây Ban Nha. Hay series Little Women - chuyển thể phóng khoáng từ tiểu thuyết cùng tên của Louisa May Alcott.

Bên cạnh remake và chuyển thể, ê-kíp Hàn cũng có sự sáng tạo riêng, nhưng học theo hướng đi của khá nhiều series Mỹ. Chẳng hạn All of Us Are Dead khai thác đề tài xác sống, Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo có nhân vật chính là người tự kỷ. Cả hai có điểm chung là đều không kết thúc trọn vẹn, kịch bản cài cắm nhiều tình tiết để phát triển mùa sau. Có lẽ các nhà sản xuất muốn tạo ra những thương hiệu ăn khách như The Walking Dead (2010-2022) hay The Good Doctor (2017-2022) của Mỹ.

Trường hợp của Thánh ma túy lại gợi nhớ 2 series hình sự nổi tiếng do Mỹ hợp tác sản xuất là Narcos (2015-2017) và Narcos: Mexico (2018-2021). Cả ba đều khai thác cuộc chiến chống ma túy xuyên quốc gia. Qua đó, người xem được chứng kiến những màn đấu trí và truy đuổi gay cấn giữa hai phe cảnh sát – tội phạm.

Kịch bản gợi nhớ 2 series tội phạm nổi tiếng do Mỹ hợp tác sản xuất, lấy đề tài cuộc chiến chống tội phạm ma túy.

Với kinh phí lên đến 35 tỷ won (khoảng hơn 25 triệu USD ), tác phẩm có quy mô không kém phim điện ảnh. Thậm chí, dự án còn đắt đỏ hơn bom tấn gần nhất là Alienoid (2022) - chỉ xấp xỉ 33 tỷ won (khoảng hơn 25 triệu USD ).

Do đó, phim gây ấn tượng về phần nhìn và mảng hành động. Qua bàn tay của đạo diễn lành nghề, nhiều cảnh quay được dàn dựng công phu. Các phân đoạn đấu súng, rượt đuổi tạo cảm giác hồi hộp, giúp câu chuyện lôi cuốn hơn.

Đặc biệt, trong phim có cảnh quân đội Suriname kéo nguyên dàn xe thiết giáp ra đường phố để trấn áp tội phạm. Đây là điều khó thể xảy ra với một dự án có kinh phí thấp hoặc câu chuyện không đủ tầm vóc.

Trước đây, Hàn Quốc từng làm nhiều phim hình sự, cũng có phim về tội phạm buôn bán ma túy. Song, có thể nói Thánh ma túy là một trong những dự án truyền hình được đầu tư mạnh nhất, hiện chỉ xếp sau Arthdal Chronicles (54 tỷ won) và Mr. Sunshine (40 tỷ won).

Ngôi sao điện ảnh đóng series

Việc minh tinh, tài tử điện ảnh đóng series vốn không còn là chuyện lạ ở Hollywood. Thậm chí, kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất còn giúp họ tỏa sáng, đánh bại hoàn toàn các ngôi sao màn ảnh nhỏ.

Đơn cử, giải thưởng truyền hình danh giá nhất Emmy từng gọi tên Nicole Kidman với Big Little Lies (2017), Michelle Williams với Fosse/Verdon (2019), Kate Winslet với Mare of Easttown (2021). Năm ngoái, Chris Pratt còn lập kỷ lục khi được trả đến 1,4 triệu USD chỉ để đóng chính trong series The Terminal List (2022).

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, nổi bật có hai gương mặt bảo chứng phòng vé là Ha Jung Woo và Hwang Jung Min.

Có thể thấy, các nhà sản xuất Hàn đang học tập hướng đi của Mỹ khi dần thu hẹp khoảng cách giữa điện ảnh và truyền hình. Số lượng các ngôi sao phòng vé xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cũng ngày càng nhiều hơn.

Năm 2016, “ảnh hậu” Jeon Do Yeon bất ngờ trở lại truyền hình với The Good Wife – bản remake từ loạt phim cùng tên của Mỹ. “Ảnh đế” Lee Jung Jae cũng làm nên lịch sử khi tham gia Squid Game (2021). Anh vừa trở thành nam diễn viên Châu Á đầu tiên thắng Emmy ở hạng mục Nam chính xuất sắc (chỉ tính phim không nói tiếng Anh), đồng thời được Hollywood mời đóng chính trong dự án Star Wars: The Acolyte.

Với Thánh ma túy, lần đầu khán giả được chứng kiến hai tài tử Hàn Quốc đối đầu trên màn ảnh nhỏ. Cả hai đều là những tên tuổi bảo chứng phòng vé Hàn Quốc.

Ha Jung Woo góp mặt trong nhiều tác phẩm nằm trong danh sách phim Hàn ăn khách nhất mọi thời, bao gồm: Assassination (2015), Along With the Gods: The Two Worlds (2017), Ashfall (2019),… Hwang Jung Min cũng không hề kém cạnh khi có 2 phim đang đứng vị trí thứ 4, 5 trong danh sách, lần lượt là Ode to My Father (2014) và Veteran (2015).

Ngoài ra, việc ngôi sao quốc tế như Trương Chấn đồng ý gật đầu tham gia dự án cũng là một tín hiệu lạ, giúp nâng tầm tác phẩm. Đây cũng là lần đầu tài tử Đài Loan xuất hiện trong phim truyền hình ngoại quốc, sau hơn 4 thập niên chỉ đóng điện ảnh.

Tạo hình của Trương Chấn trong phim.

Suốt thời gian dài, người Hàn từng làm hàng loạt tác phẩm truyền hình gây chấn động Châu Á. Nay, họ muốn tấn công vào những thị trường lớn hơn như Mỹ và Châu Âu.

Không khó nhận ra tham vọng đó khi xem Thánh ma túy. Các nhà sản xuất sẵn sàng mời đạo diễn điện ảnh tên tuổi, các gương mặt ăn khách phòng vé tham gia dự án, thậm chí là ngôi sao ngoại như Trương Chấn. Họ cũng rất chịu chi khi đổ nhiều tiền làm phim, bấm máy phần lớn ở nước ngoài.

Để thành công, đòi hỏi dự án không chỉ có quy mô lớn về hình thức mà còn phải hấp dẫn về nội dung. Đáng tiếc, kịch bản Thánh ma túy lại có phần đơn giản và cũ kỹ. Nhiều tình tiết lặp lại, thiếu sáng tạo so với các tác phẩm cùng dòng. Cú twist được lồng ghép cuối phim còn khiên cưỡng, chưa thuyết phục.

Song, điều dễ nhận ra là ê-kíp Hàn bắt đầu học theo công thức làm series của Mỹ để tạo ra những “bom tấn truyền hình”. Nội dung tác phẩm có thể chưa hay, còn nhiều thiếu sót, nhưng sự đầu tư ở khâu sản xuất là điều khó thể chối cãi.