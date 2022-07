Chiêu lừa tinh vi của cặp giám đốc rởm

Tự nhận là chủ doanh nghiệp, Sơn gửi hình ảnh đặt giữ chỗ máy bay để tạo sự tin tưởng, rồi yêu cầu chuyển tiền mua vé máy bay.

Ngày 29/7, Cơ quan điều tra Công an TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Xuân Sơn (SN 1973, quê quán Ý Yên, Nam Định) và Đinh Thị Lý (SN 1977, trú ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 2022, Sơn nghĩ cách kiếm tiền bằng thủ đoạn lên mạng xã hội tìm kiếm các doanh nghiệp xây dựng, lấy số điện thoại của doanh nghiệp và tìm hiểu hình thức kinh doanh của doanh nghiệp đó.

Sau đó, Sơn dùng điện thoại (sim rác) liên lạc và nói dối là chủ đầu tư có các gói thầu, xây dựng mời các doanh nghiệp tham gia thực hiện với giá ưu đãi.

Khi các doanh nghiệp đồng ý, Sơn giới thiệu và cho doanh nghiệp số điện thoại của giám đốc để họ liên lạc (mục đích để doanh nghiệp tin tưởng) và hẹn doanh nghiệp đến trụ sở công ty để ký hợp đồng, kèm theo điều kiện là mọi chi phí ăn, ngủ, nghỉ sẽ do công ty của Sơn lo, doanh nghiệp trả tiền mua vé máy bay khứ hồi.

Công ty của Sơn sẽ đặt vé máy bay giúp (đối với các doanh nghiệp có địa chỉ miền Bắc, thì Sơn nói công ty của Sơn có trụ sở ở miền Nam và ngược lại).

Cặp lừa đảo Lý, Sơn.

Tiếp đó, Sơn yêu cầu doanh nghiệp gửi thông tin những người đi để công ty Sơn đặt vé máy bay. Sau khi có thông tin, Sơn đặt giữ chỗ, rồi gửi hình ảnh thông tin đặt giữ chỗ máy bay cho doanh nghiệp mục đích tạo sự tin tưởng và yêu cầu chuyển tiền mua vé. Khi doanh nghiệp đã chuyển tiền, Sơn cắt liên hệ.

Hợp tác với Sơn là Lý. Người phụ nữ này được Sơn giao khi có điện thoại gọi đến, thì nhận mình là giám đốc lấy tên là Lan hoặc Bình và nói đã được xem bản hợp đồng giữa 2 công ty rồi hẹn gặp trực tiếp để ký hợp đồng.

Ngày 2/6, Sơn dùng số điện thoại 0973818215 gọi vào số điện thoại của anh Phạm Quang T. (SN 1977, trú ở TP Hải Dương) là giám đốc công ty cổ phần; giới thiệu tên là Vinh, Trợ lý giám đốc Công ty CP Thiết bị chiếu sáng LED của Trung Quốc có dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất ở tại khu công nghiệp ở huyện Cẩm Giàng cần hợp tác xây dựng tường bao, nhà bảo vệ... dự toán hợp đồng là 10,8 tỷ đồng . Sau đó, anh T. gọi điện thoại và nhắn tin với Sơn để thương thảo hợp đồng.

Sơn giới thiệu cho anh T. gặp Lý, giả danh tên Lan, tự nhận là Tổng giám đốc công ty và yêu cầu cử người vào TP.HCM ký hợp đồng. Sơn thông báo với anh T. mọi chi phí sinh hoạt trong TP.HCM do công ty Sơn chi trả, phía anh T. chỉ phải thanh toán tiền vé máy bay.

Anh T. đồng ý và cung cấp thông tin 2 người của công ty mình cho Sơn để đặt vé máy bay. Bằng nhiều khâu, thủ đoạn gian dối, phi vụ này, Sơn và Lý đã chiếm đoạt được của công ty anh T. số tiền 9,16 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo của người bị hại, Phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã vào cuộc điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của Sơn và Lý. Sau đó, vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP Hải Dương thụ lý giải quyết.