Chiêu khủng bố, dọa nạt của nhóm đòi nợ thuê cho các ngân hàng

Được các ngân hàng trả công 25-35% trên tổng số tiền thu về, nhóm của Trần Văn Châu đã đe dọa, khủng bố người vay tiền và gia đình bằng nhiều cách khác nhau.

Điều tra vụ án Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng (cùng là Phó giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) bị cáo buộc cầm đầu nhóm đòi nợ thuê cho các ngân hàng và công ty tài chính, ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 2 bị can trên cùng Hà Thị Hiệp (nhân viên công ty luật, Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hiệp), Nguyễn Đình Thành (trưởng phòng kiêm nhóm trưởng). Ngoài ra, cơ quan điều tra tạm giữ, bắt khẩn cấp 28 nghi phạm khác để điều tra mở rộng và tiếp tục truy bắt những người có liên quan.

Nhà chức trách cáo buộc họ có dấu hiệu các tội Cưỡng đoạt tài sản, Khủng bố. Trong đó, Hiệp là người trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Hai bị can Hà Thị Hiệp và Trần Văn Châu. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua điều tra, nhóm này khai đây là tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý.

Làm việc cho Công ty Luật TNHH Pháp Việt nhưng Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng và nhiều người khác đều không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty.

Tổ chức tội phạm này phân công công việc cụ thể cho nhân viên công ty thông qua trưởng phòng và các nhóm trưởng. Hàng tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000-241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả nợ.

Sau đó, họ phân công nhân viên đi đòi nợ bằng hình thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố nạn nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý hay giáo viên chủ nhiệm... Những người này bị dọa giết, mang quan tài, bình gas đến khủng bố tinh thần.

Cảnh sát khám xét nơi làm việc của nhóm đòi nợ thuê. Ảnh: Công an cung cấp.

Với mỗi phi vụ, Công ty Luật TNHH Pháp Việt được các ngân hàng và công ty tài chính trả 25-35% trên tổng số tiền thu được. Nhận được thù lao, ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền. Theo thống kê, tổng số tiền mà nhóm này đòi được là hơn 988 tỷ đồng .

Kết quả điều tra xác minh cho thấy với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên, các bị can không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền. Cơ quan CSĐT đã làm rõ được hàng nghìn bị hại ở các địa phương như Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, TP.HCM, Hà Nội...

Ngày 21/2, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã có thư khen Công an tỉnh Tiền Giang và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM về thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án nêu trên.