Chiêu chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của người phụ nữ

Sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo như dụ người khác góp vốn hay lừa "chạy" vào ngành công an, Trang đã lừa 10 nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền gần 162 tỷ đồng.

Sau gần một ngày xét xử, chiều 30/6, Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã bị TAND Hà Nội tuyên tổng mức án tù chung thân về các tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo 36 tuổi bị phạt tù chung thân. Ảnh: N.T.

Về dân sự, tòa tuyên buộc nữ bị cáo phải bồi thường, khắc phục hết hậu quả cho các bị hại.

Năm 2012, Nguyễn Thị Thùy Trang rời lực lượng vũ trang chuyển sang làm Trưởng bộ phận kinh doanh của trung tâm thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc.

Đến năm 2015, do cần tiền nên bị cáo nói dối với nhiều người về việc mình có khả năng xin việc vào ngành công an. Tin tưởng người phụ nữ, một số nạn nhân đã chuyển tiền để nhờ Trang "chạy" vào ngành công an. Sau đó, nữ bị cáo chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Giai đoạn 2015-2017, Trang còn tung tin mình kinh doanh gạo xuất khẩu đi nước ngoài. Mục đích để dụ những người khác góp vốn làm ăn hoặc vay tiền để hưởng lợi nhuận cao.

Thời gian đầu, Trang thanh toán đầy đủ cho các nhà đầu tư số tiền gốc kèm theo khoản lợi nhuận. Bị cáo còn làm giả 3 đăng ký ôtô và nhiều sổ đỏ, quyền sở hữu chung cư tại khu đô thị Vinhomes Times City đứng tên mình để lừa các bị hại rằng cô ta có tài sản đảm bảo.

HĐXX làm rõ với những thủ đoạn trên, từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2019, Nguyễn Thị Thùy Trang đã lừa 10 nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền gần 162 tỷ đồng . Quá trình điều tra, bị cáo đã trả lại cho các bị hại tổng số tiền hơn 76 tỷ.

Ngoài những vụ án trên, Nguyễn Thị Thùy Trang còn vay gần 10 tỷ đồng của 3 người quen, nhưng chưa trả nợ. Cơ quan tố tụng xác định đây là các giao dịch dân sự nên không đề cập xử lý trong vụ án.