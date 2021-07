Chiều cao nổi bật của 3 con gái tài tử 'Rambo'

Sophia, Sistine và Scarlet Stallone thừa hưởng chiều cao, vẻ ngoài nổi bật của bố lẫn mẹ.

Theo Daily Mail, Sylvester Stallone - tài tử nổi danh với loạt phim Rambo - luôn tự hào về 3 con gái. Ngày 22/7, Stallone chia sẻ hình ảnh bên các con.

"Tôi may mắn khi có những đứa con tuyệt vời. Chúng sống giàu tình cảm và mang đến cho tôi niềm vui. Bây giờ, tôi ước 3 con hãy đừng cao thêm nữa" - Stallone chia sẻ.

Trong bức ảnh chụp chung, tài tử Hollywood (cao 1,77 m) được nhận xét như đứng cạnh 3 người mẫu trẻ đang lên. Các ái nữ nhà ông được khen sắc vóc nổi bật không kém những người mẫu trên sàn runway.

Ba con gái của Sylvester Stallone được khen xinh như người mẫu. Ảnh: @officialslystallone.

Theo Daily Mail, bức ảnh được chụp trước khi ba con Stallone đến tham dự buổi công chiếu Midnight in the Switchgrass ở Los Angeles, Mỹ. Sistine - con thứ hai của Stallone góp một vai trong dự án này. Cô diễn xuất cùng Emile Hirsch, Bruce Willis và Megan Fox.

Trong số những "cậu ấm cô chiêu" ở giới giải trí quốc tế, con của cặp vợ chồng Sylvester Stallone - Jennifer Flavin hút lượng fan lớn. Các tờ báo thường dùng cụm từ "những nàng công chúa xinh nhất Hollywood" khi nhắc đến ba con gái nhà sao Rambo.

Sophia, con gái lớn của Stallone, năm nay 25 tuổi và cao 1,7 m. Cô từng xuất hiện trên bìa Harper's Bazaar, làm giám khảo khách mời Project Runway-Client on the Go, tham gia vào Late Show with David Letterman. Hiện Sophia đã có chương trình podcast riêng.

Con thứ hai Sistine sinh năm 1998, được nhận xét giống hệt chị gái. Nhiều người lầm tưởng Sistine và Sophia sinh đôi vì cả hai cùng theo đuổi style gợi cảm. Sistine được tạp chí Vogue gọi là "gương mặt tươi mới nên dõi theo".

Gia đình Sylvester Stallone thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung trên mạng xã hội.

Trong khi đó, em út Scarlet Stallone cũng nổi bật không kém. Ái nữ 19 tuổi xây dựng phong cách theo hướng tinh nghịch, trẻ trung. Tờ Daily Mail cho biết Scarlet Stallone đã tốt nghiệp trung học và có ước mơ trở thành diễn viên nối nghiệp bố.