Chiến thuật giúp Kpop tấn công thị trường thế giới

Từ mục đích ban đầu là thu hút khán giả Hàn Quốc, tiếng Anh dần trở thành công cụ để Kpop phát triển ở thị trường quốc tê.

2020 là một năm đi vào lịch sử Kpop. BTS phát hành ca khúc Dynamite và phá vỡ nhiều kỷ lục. Đây là ca khúc được nhóm nhạc 7 thành viên thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh không còn xa lạ với khán giả Kpop. Nó tồn tại trong tên của các nghệ sĩ cũng như những lời bài hát. Vai trò ngày càng quan trọng của tiếng Anh trong Kpop là không thể không kể đến khi các nghệ sĩ tìm cách chinh phục khán giả và thị trường quốc tế.

Chiến thuật lâu dài để lan rộng Kpop

Các công ty giải trí ngay từ những ngày đầu đã đặt ra nhiều chiến thuật để phát triển Kpop như một ngành công nghiệp mũi nhọn, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch… Hàn Quốc. Từ thời điểm đó, tiếng Anh đã được coi như chiến thuật của đất nước này để đạt được nhiều mục đích khác nhau trong âm nhạc.

Nhà phê bình nghệ thuật Jamie Shinhee Lee giải thích với nhóm khán giả trẻ, tiếng Anh là phương pháp khẳng định bản sắc toàn cầu, sự tự do của nghệ sĩ. Việc kết hợp tiếng Anh vào các khía cạnh khác nhau của Kpop là một cách tự nhiên để thu hút khán giả mục tiêu của họ.

Hầu hết nhóm nhạc đều có tên tiếng Anh.

Nhóm nhạc Kpop thế hệ đầu tiên của SM Entertainment, HOT viết tắt của Highfive of Teenagers. Xu hướng đặt tên nhóm hay nghệ danh bằng tiếng Anh ngày càng phổ biến ở bất kỳ thế hệ nào chẳng hạn Super Junior, Wonder Girls, 4Minute, miss A (thế hệ 2), BTS, TWICE, BlackPink (thế hệ 3) hay Stray Kids, ITZY, NCT (thế hệ 4)…

Dal Yong Jin và Woongjae Ryeo (tác giả cuốn Critical Interpretation of Hybrid K-Pop: The Global-Local Paradigm of English Mixing in Lyrics) giải thích việc đưa tiếng Anh vào Kpop là một động thái rất có chủ ý nhằm thu hút công chúng, trước tiên là khán giả nội địa và tiếp đến là quốc tế.

Vai trò ngày càng quan trọng của tiếng Anh ở Kpop

Đã có sự công nhận trong ngành rằng tiếng Anh giúp Kpop tiếp cận khán giả quốc tế ở cả trong và ngoài châu Á. Jamie Shinhee Lee chỉ ra ở châu Á, về mặt chính trị, tiếng Anh là ngôn ngữ trung lập hơn tiếng Hàn và giúp Kpop được chấp nhận. Hơn nữa, ngay cả bên ngoài bối cảnh Kpop, tiếng Anh đóng vai trò lớn như một ngôn ngữ phổ biến trên toàn thế giới.

BTS làm nên lịch sử với ca khúc Dynamite được hát bằng tiếng Anh.

Việc PSY xuất hiện trên The Ellen DeGeneres Show để dạy Ellen DeGeneres và Britney Spears cách nhảy theo vũ điệu Gangnam Style từng là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc. Nhưng giờ đây, công chúng dễ dàng bắt gặp các nhóm thần tượng như BlackPink, Super M, NCT 127 và đặc biệt BTS tham gia các talk show của Mỹ như một phần trong chiến dịch quảng bá.

Ngoài truyền hình, họ xuất hiện trên nhiều nền tảng khác nhau và quảng bá bằng tiếng Anh để giới thiệu sản phẩm âm nhạc, điển hình các tạp chí Seventeen, ELLE hay Teen Vogue…

Ngoài nội dung quảng bá, tiếng Anh cũng được sử dụng trong các tương tác giữa thần tượng với người hâm mộ. Nghệ sĩ Kpop đôi khi chủ động trò chuyện với fan quốc tế trên trang cá nhân, ngay cả khi họ không thông thạo tiếng Anh.

Nghiên cứu của Zunera Malik và Sham Haidar cho thấy trên thế giới, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng bởi người hâm mộ toàn cầu. Bên cạnh vai trò là một ngôn ngữ, sự hiện diện rõ ràng nhất của tiếng Anh trong Kpop là thông qua các bản phát hành. Điều này trở nên quan trọng hơn vì chúng có thể giúp tăng cường tiếp xúc, đặc biệt là trong thị trường âm nhạc có ảnh hưởng của Mỹ.

Một ví dụ đáng chú ý là Dynamite của BTS. Bài hát và MV lấy cảm hứng từ disco đã phá kỷ lục và trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của BTS. Với Dynamite, BTS đã đi ngược chính tuyên bố của mình rằng không có kế hoạch phát hành ca khúc bằng tiếng Anh.

Bài hát có thể là một bất ngờ thú vị BTS dành cho người hâm mộ giữa thời điểm đại dịch bùng phát, nhưng nó cũng là bước đi chiến lược. Ca khúc được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh giúp nhóm tiếp tục nổi tiếng và được công nhận. Với các bài hát bằng tiếng Hàn, họ đã trở thành hiện tượng toàn cầu.

Nhưng việc chuyển sang hát tiếng Anh, BTS đã lập được những kỷ lục mà các ca khúc trước không làm được. Dynamite ra mắt vào tháng 8/2020 đã vươn lên vị trí đầu bảng Billboard Hot 100. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được thành tích này. Ca khúc được phát rất nhiều trên đài phát thanh Mỹ, thậm chí lọt vào danh sách đề cử giải Grammy.

Năm qua, BlackPink cũng bùng nổ trên thị trường quốc tế. Họ hợp tác với ngôi sao quyền lực như Lady Gaga ở Sour Candy, Selena Gomez (Ice Cream) hay Bet You Wanna với Cardi B. Sour Candy lọt top 40, Ice Cream vươn lên vị trí 13 trên Billboard Hot 100.

Nắm bắt xu hướng, TWICE phát hành phiên bản tiếng Anh cho 2 ca khúc ra mắt năm 2020 là More & More, I Can’t Stop Me. ITZY cũng chuẩn bị tung ra bản tiếng Anh cho tất cả ca khúc chủ đề của nhóm là Dalla Dalla, ICY, Wannabe và Not Shy.

Từ thành công của BTS và BlackPink, có thể thấy tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận, thu hút và nhận được sự công nhận từ khán giả quốc tế. Đây sẽ tiếp tục là ngôn ngữ nổi bật cùng với tiếng Hàn trong Kpop. Mặc dù mục đích ban đầu của Kpop khi sử dụng tiếng Anh là thu hút giới trẻ Hàn Quốc, nhưng ngôn ngữ này đã dần trở thành công cụ giao tiếp quan trọng và phương pháp tăng cường tiếp xúc.