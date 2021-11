Chiến thuật để 'Red Notice' ăn khách bất chấp những chê bai

Hai tuần sau khi phát hành, “Red Notice” đã thu hút hơn 280 triệu giờ theo dõi trên nền tảng trực tuyến. Đằng sau thành công ấy là kế hoạch công phu.

Ngày 27/11, trên Instagram cá nhân, Dwayne "The Rock" Johnson thông báo tác phẩm hành động, hài Red Notice do anh thủ vai chính đã trở thành phim điện ảnh được xem nhiều nhất lịch sử nền tảng trực tuyến. Red Notice đạt được thành tích này chỉ sau chưa đầy 14 ngày phát hành.

Khán giả đón nhận Red Notice nồng nhiệt dù chất lượng phim chỉ quanh mức trung bình. Điểm User score do người dùng Metacritic chấm Red Notice là 6/10 và 92% số bình luận từ khán giả Rotten Tomatoes cho phim đều tích cực. Ngược lại, giới phê bình chỉ dành cho phim 35% phản hồi tích cực trên Rotten Tomatoes và 37/100 điểm Metascore. Kịch bản này xét cho cùng không tạo ra quá nhiều bất ngờ.

Bài toán kinh tế của nền tảng trực tuyến

Khởi thủy, Universal Pictures đã mua bản quyền làm phim Red Notice sau khi được đạo diễn Rawson Marshall Thurber chào hàng ý tưởng nội dung. Kịch bản phim được đo ni đóng giày cho Dwayne “The Rock” Johnson. Anh từng góp mặt trong hai tác phẩm khác do Thurber đạo diễn là Central Intelligence (2016) và Skyscraper (2018).

Tuy nhiên, do trục trặc trong lịch trình sản xuất, Universal không còn mặn mà với dự án. Sự việc châm ngòi cho cuộc cạnh tranh giữa nhiều hãng phim nhằm giành quyền sản xuất và phát hành Red Notice. Netflix là đơn vị chiến thắng với mức giá bản quyền giao động trong khoảng từ 130 triệu USD đến 200 triệu USD .

Cặp đồng sự Reynolds và Johnson được xây dựng theo công thức gây hài đôi đũa lệch kinh điển của mô-típ buddy-cops.

Nền tảng trực tuyến đã phóng tay đầu tư vào Red Notice: Kinh phí sản xuất sánh ngang các bom tấn phòng vé, quy tụ cùng lúc ba gương mặt ăn khách của dòng phim siêu anh hùng. Tất cả nhằm chiều lòng 214 triệu thuê bao đăng ký sử dụng Netflix trên toàn thế giới cùng hàng triệu khán giả tiềm năng.

Deadline đưa tin người dùng dịch vụ xem video trực tuyến đã dành tổng cộng 277,9 triệu giờ đồng hồ để theo dõi Red Notice trong vòng 10 ngày sau khi phim ra mắt. Trong đó, vào khoảng thời gian từ 15/11 đến 21/11, tác phẩm được xem tổng cộng 129,1 triệu giờ.

Thành tích nhanh chóng đưa Red Notice lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất lịch sử Netflix, vượt qua nhiều tác phẩm tiêu biểu khác từ nền tảng trực tuyến như Bird Box (2018), The Irishman (2019), Extraction (2020) hay The Old Guard (2020)... Trong đó, Bird Box giữ vị trí quán quân trong suốt ba năm liền với 282 triệu giờ xem sau 10 ngày đầu tiên.

Tới 27/11, The Rock thông báo Red Notice đã trở thành bộ phim điện ảnh được xem nhiều nhất trên Netflix. Điều này đồng nghĩa tổng thời gian khán giả dành xem bộ phim đã vượt qua mốc 282 triệu giờ của Bird Box. Phim chỉ mất 6 ngày để thu hẹp khoảng cách 4,1 triệu giờ xem này.

Ăn khách bất chấp những chê bai

Người dùng vẫn liên tục ấn xem Red Notice bất chấp cái nhăn mặt từ giới phê bình cùng không ít khán giả đã xem hết tác phẩm. Red Notice bỏ xa thành tích trong 10 ngày đầu tiên mà hai tác phẩm phát hành liền trước, cũng do nền tảng này đầu tư sản xuất và phát hành, là Love Hard (58,5 triệu giờ xem) và The Harder They Fall (33 triệu giờ xem) đạt được.

Đóng vai trò chủ chốt cho thành công của Red Notice, không thể phủ nhận, chính là dàn diễn viên chói sáng gồm Dwayne “The Rock” Johnson, Ryan Reynolds và Gal Gadot. Trong những năm qua, tên tuổi họ gắn liền với thành công của loạt phim siêu anh hùng Wonder Woman (Gal Gadot), Deadpool (Ryan Reynolds) và sắp tới là Black Adam (The Rock).

Trên khía cạnh thương mại, nếu một bộ phim quy tụ ba cái tên Johnson, Reynolds và Gadot trong dàn diễn viên chính, nó vẫn sẽ hút khách dù sở hữu nội dung “xưa như Trái Đất”. Red Notice đã chứng minh một bộ phim dù gượng gạo đễn mức nào vẫn sẽ ăn tiền nếu chọn được đúng “gương mặt đại diện”.

Ta có thể liên hệ bộ phim trị giá 200 triệu USD với mặt hàng chất lượng trung bình nhưng khéo chọn ngôi sao giải trí hạng A làm đại diện thương hiệu. Chiến dịch quảng cáo thành công khi nhà sản xuất bán hàng mỏi tay cho cộng đồng người hâm mộ ngôi sao nọ. Red Notice được "điểm trang" bằng không chỉ một, mà đến ba ngôi sao với đế chế người hâm mộ phủ sóng toàn cầu.

Red Notice dàn dựng nhiều cú lật ngược tình huống dồn dập, kích thích trí tò mò của khán giả.

Khán giả tiếp cận Red Notice không nhất thiết tìm kiếm cốt truyện đột phá hay ngôn ngữ điện ảnh độc đáo. Họ xem phim trước hết để chiêm ngưỡng thần tượng diễn lại các vai nhàm chán nhưng chưa bao giờ lỗi mốt - The Rock cứng rắn, Reynolds lắm lời cùng Gadot tỏa khí chất nữ hiệp.

Tất nhiên, kịch bản đã có một chút thay đổi để việc sao chép không quá lộ liễu. Phim biến bộ ba thành những kẻ chuyên nghề đào tường khoét vách, trộm cổ vật thay vì các hình tượng hừng hực chính nghĩa thường thấy.

Về mặt nội dung, dù cốt truyện không mới mẻ với hàng loạt tình tiết gượng ép, dàn nhân vật thiếu chiều sâu và tương tác không ăn ý, Red Notice vẫn sở hữu tối thiểu yếu tố làm nên một tác phẩm giải trí. Phim đẹp mắt, dễ theo dõi. Những cú lật ngược tình huống được cài cắm dày đặc, tuy chưa làm hài lòng khán giả khó tính nhưng vẫn đủ giữ chân người xem đại chúng đến phút cuối.

Red Notice cũng lựa chọn sòng phẳng với khán giả. Mở đầu phim, The Rock lật mặt kẻ trộm một cách bất cần (và bất cẩn) bằng cách đổ nước có gas lên món đồ chưa rõ thật giả. Anh tiếp tục đi trước đón đầu, tóm gọn Reynolds ngay tại hang ổ trong một kịch bản bất khả thi chỉ có thể xảy ra trên phim.

Trường đoạn mở màn ngầm thông báo với khán giả phim chọn hướng tấu hài, khoa trương lố bịch thay vì nghiêm túc hay gồng mình cố tỏ ra nguy hiểm. Từ rất sớm, Red Notice phát thông báo phim là một tác phẩm giải trí đơn thuần, khán giả không nên, hoặc không thể, kỳ vọng điều gì sâu sắc hơn những gì được khoe trên màn ảnh.

Việc đặt kỳ vọng ở mức tối thiểu ngay từ đầu giúp khán giả phần nào dễ nuốt trôi Red Notice thay vì ấn nút chuyển phim giữa chừng. Điều này giúp tác phẩm giành lợi thế về mặt thống kê khi càng nhiều khán giả xem hết, hoặc ít nhất là theo dõi tác phẩm lâu nhất có thể, thì tổng thời lượng xem của Red Notice càng cao. Con số 277,9 triệu giờ đồng hồ sau 10 ngày chứng minh chiến thuật này đã mang lại hiệu quả.

Không lâu sau khi Red Notice phát hành, đạo diễn Rawson Marshall Thurber chia sẻ Red Notice 2 đã được bật đèn xanh. Anh cho hay mình muốn quay liền hai phần hậu truyện cho phim. Tuy nhiên, với lịch trình bận rộn của The Rock cùng hai người bạn diễn, thời điểm Red Notice 2 bấm máy vẫn còn là dấu hỏi.