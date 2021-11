Chiến thắng ít bất ngờ của 'Escape From Mogadishu' tại Rồng xanh 2021

Lễ trao giải Rồng xanh lần thứ 42 được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc. Bộ phim “Escape From Mogadishu” giành giải Phim xuất sắc.

Yonhap đưa tin tối ngày 26/11, lễ trao Giải thưởng điện ảnh Rồng xanh lần thứ 42 đã được tổ chức tại hội trường trụ sở đài truyền hình KBS, tọa lạc tại Yeouido, Seoul (Hàn Quốc). Chương trình diễn ra dưới sự dẫn dắt của Kim Hye Soo và Yoo Yeon Seok. Đây là năm thứ tư hai diễn viên song hành trong vị trí người dẫn chương trình đêm trao giải Rồng xanh.

Giải Rồng xanh 2021 gồm 18 hạng mục, được trao cho tác phẩm và cá nhân đạt thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh từ 30/10/2020 tới 14/10/2021 tại Hàn Quốc. Trong danh sách phim tham gia tranh giải, có 12 tác phẩm được nhận từ hai đề cử. Escape From Mogadishu, The Book of Fish và Space Sweepers là ba phim dẫn đầu danh sách khi lần lượt nhận 13, 10 và 8 đề cử.

Nam chính Jo In Sung, đạo diễn Ryoo Seung Wan và các diễn viên phim Escape From Mogadishu trên sân khấu lễ trao giải.

Trong đêm trao giải, Escape From Mogadishu giành chiến thắng kép khi ẵm trọn hai giải thưởng quan trọng Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc (trao cho nhà làm phim Ryoo Seung Wan). Tác phẩm tái hiện cuộc đào thoát của các nhân viên ngoại giao Triều Tiên và Hàn Quốc khỏi Somali giữa cuộc nội chiến những năm 1990 đã vượt qua bốn ứng cử viên khác gồm The Book of Fish, The Day I Died: Unclosed Case, Space Sweepers và Hostage: Missing Celebrity để giành giải phim xuất sắc.

Escape From Mogadishu có chiến thắng thuyết phục trên cả ba khía cạnh đại chúng, nghệ thuật và kinh tế. Dữ liệu của Box Office Mojo chỉ ra tác phẩm của đạo diễn Ryoo Seung Wan đang là bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất Hàn Quốc năm 2021 với 29,1 triệu USD . Doanh thu phim vượt xa thành tích của hai bom tấn siêu anh hùng Black Widow ( 26,3 triệu USD ) và Eternals ( 25,2 triệu USD ) cũng như cao gấp 1,6 lần bộ phim Hàn Quốc ăn khách thứ hai là Sinkhole ( 18 triệu USD ).

Chỉ sau 33 ngày phát hành, Escape From Mogadishu đã bán được hơn 3 triệu vé tại thị trường nội địa, là tác phẩm đầu tiên đạt được thành tích này trong năm nay. Phim cũng được chọn làm đại diện Hàn Quốc tranh giải ở hạng mục phim truyện quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 94, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2022.

Trước Rồng xanh 2021, Escape From Mogadishu cũng thắng hạng mục Phim xuất sắc của Giải thưởng điện ảnh Buil lần thứ 30 tổ chức hồi tháng 10.

Trong một năm thị trường điện ảnh Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề từ Covid-19, chiến thắng của Escape From Mogadishu nhìn chung không mang đến nhiều bất ngờ. Phòng vé Hàn Quốc 2021 kiếm tiền dựa vào các bom tấn ngoại nhập - chủ yếu là chùm phim siêu anh hùng. Các bộ phim nội địa được phát hành cầm chừng trong khi nhà phát hành chần chừ tung ra các tựa phim kinh phí lớn.

Phim đen trắng Book of Fish nhận về 5 giải thưởng.

Escape From Mogadishu và Sinkhole là hai bom tấn ít ỏi được tung ra rạp trong mùa phim hè. Cùng Hostage: Missing Celebrity, ba phim chia nhau các vị trí đầu bảng phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất năm.

Trong cuộc cạnh tranh vị trí Phim xuất sắc, Escape From Mogadishu giành nhiều ưu thế so với bốn tác phẩm còn lại. The Book of Fish đã được tôn vinh trong mùa giải thưởng đầu năm, tương tự The Day I Died: Unclosed Case ra mắt năm 2020. Space Sweeper được phát hành trên nền tảng Netflix cũng không được đánh giá cao về nội dung. Cuối cùng, kịch bản Hostage: Missing Celebrity lại được xây dựng dựa trên tác phẩm Saving Mr. Wu (2015) của Trung Quốc.

Ngoài giải Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc, Escape From Mogadishu cũng giành thêm ba chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc (trao cho Heo Joon Ho), Đạo diễn hình ảnh xuất sắc (Kim Bo Mook) và Phim nổi tiếng nhất do khán giả bình chọn. Tác phẩm đen trắng The Book of Fish giành 5 giải cho nam chính, kịch bản, quay phim và ánh sáng, dựng phim, âm nhạc. Goo Kyo Hwan, Song Joong Ki, YoonA, Jeon Yeo Been cùng đoạt giải Nghệ sĩ nổi tiếng.