Chiến thắng của Walt Disney

Cuối tuần qua, hai tác phẩm “Shang-Chi” và “Free Guy” do Disney phát hành lần lượt chiếm giữ vị trí quán quân và á quân trên bảng xếp hạng phim ăn khách tại phòng vé Bắc Mỹ.

9 tháng đầu năm 2021, hãng Walt Disney đã phát hành tại rạp trên dưới 10 tựa phim mới. Black Widow hiện giữ ngôi quán quân phim ăn khách tại Bắc Mỹ. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings phá kỷ lục doanh thu trong kỳ nghỉ Lễ Lao động 6/9. Hãng phim Walt Disney đang giữ thế áp đảo tại phòng vé trong năm 2021.

Chiến thắng của phim siêu anh hùng Marvel

Theo Variety, trong tuần thứ ba trụ rạp, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings duy trì ngôi đầu bảng tại Bắc Mỹ với 21,7 triệu USD . Con số nâng doanh thu nội địa của phim lên mức tiệm cận 177 triệu USD . Trên toàn thế giới, bom tấn siêu anh hùng của Disney đã thu về 320 triệu USD (số liệu của Box Office Mojo).

Shang-Chi và Black Widow đang chia nhau ngôi đầu trên bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ. Ảnh: Disney.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings chính thức vượt qua A Quiet Place: Part II ( 160 triệu USD ) và Fast & Furious 9 ( 172,9 triệu USD ) để trở thành phim có doanh thu nội địa cao thứ hai tại Bắc Mỹ trong năm 2021. Tác phẩm đang trên đà soán ngôi quán quân của Black Widow ( 183,2 triệu USD ).

Ở tuần thứ 6 trụ rạp, phim hành động giả tưởng Free Guy của 20th Century Studios sản xuất và Disney phát hành đã thu thêm 4,9 triệu USD . Phim xếp thứ hai trong bảng tổng sắp doanh thu tuần qua. Thành tích nội địa và toàn cầu của tác phẩm với Ryan Reynolds trong vai chính lần lượt là 108,5 triệu USD và 298,3 triệu USD .

Tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, tác phẩm Cry Macho của đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood đang xếp vị trí thứ ba với 4,5 triệu USD . Phim được phát hành từ 17/9 song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến HBO Max. Ở vị trí thứ tư là phim kinh dị Candyman với 3,47 triệu USD sau ba ngày.

Bộ phim kinh dị mới nhất của James Wan, Maglinant, đứng ở vị trí thứ 5. Phim thu 2,5 triệu USD dịp cuối tuần vừa qua tại Bắc Mỹ. Tác phẩm kinh dị được phát hành song song tại rạp và trên HBO Max.

Disney áp đảo bảng tổng sắp doanh thu

Theo dữ liệu thông kê từ Variety, Walt Disney là hãng phim có doanh thu tích lũy trong năm 2021 cao nhất Bắc Mỹ với 704,9 triệu USD . Đứng thứ hai là Universal Pictures với 491,3 triệu USD . Xếp thứ ba là Warner Bros. Pictures với 472,1 triệu USD .

Walt Disney vừa trở thành hãng phim sở hữu hai tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất Bắc Mỹ trong năm 2021 là Black Widow ( 183,2 triệu USD ) và Shang-Chi ( 177 triệu USD ). Trong top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ 2021, Disney chiếm 5 vị trí, lần lượt thuộc về Black Widow, Shang-Chi, Jungle Cruise (xếp thứ 5), Free Guy (thứ 6) và Cruella (thứ 8).

Free Guy với Ryan Reynolds trong vai chính vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh thu đều đặn. Ảnh: 20th Century Studios.

Trên toàn thế giới, thành tích của Shang-Chi và Black Widow vẫn thua Fast & Furious 9 cùng Godzilla vs. Kong do chênh lệch doanh thu khổng lồ đến từ thị trường Trung Quốc (cả Shang-Chi và Black Widow đều chưa có lịch phát hành tại thị trường tỷ dân). Hai bom tấn siêu anh hùng hiện xếp vị trí thứ 5 và 6.

Top 10 phim ăn khách nhất thế giới 2021 có sự góp mặt của 4 tựa phim đến từ Walt Disney gồm Black Widow ( 370 triệu USD ), Shang-Chi ( 320 triệu USD ), Free Guy ( 298,3 triệu USD ) và Cruella ( 223,5 triệu USD ). Con số tương đương 40% - áp đảo so với các hãng phim lớn còn lại từ Hollywood.

Hãng Universal Pictures, đơn vị phát hành Fast & Furious 9, hiện là hãng phim có tác phẩm Hollywood ăn khách nhất 2021. Phần thứ 9 của bom tấn tốc độ Fast & Furious thu 716,4 triệu USD toàn cầu, đứng vị trí thứ hai thế giới.

Warner Bros. Pictures đóng góp vào danh sách 10 phim ăn khách nhất 2021 một tựa phim Godzilla vs. Kong ( 467,8 triệu USD ). A Quiet Place Part II đến từ Paramount Pictures thu 269 triệu USD , xếp vị trí thứ 8.

Giữ vững ngôi quán quân từ tháng 2 tới nay là phim Trung Quốc Xin chào, Lý Hoán Anh với 841,6 triệu USD . Xếp thứ ba là bộ phim Thám tử phố Tàu 3 với 699 triệu USD . Hai tác phẩm lần lượt được phát hành bởi các hãng China Film và Wanda Pictures của Trung Quốc.