Chiến thắng của bộ đôi Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương ở ZMA 2020

"Khác biệt to lớn" của Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương thắng giải Ca khúc R&B/Soul được yêu thích nhất tại Zing Music Awards (ZMA) 2020.



Khác biệt to lớn là một trong những sản phẩm R&B/Soul nổi bật nhất năm qua, khi thống trị top 1 #zingchart nhiều tuần liêp tiếp và thu hút hàng trăm triệu lượt nghe trên Zing MP3. Với số liệu thành tích vượt trội trong năm, chiến thắng của bộ đôi Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương dễ đoán và đầy thuyết phục.

Chiến thắng của Khác biệt to lớn cũng phản ánh thị hiếu nghe nhạc của thính giả đại chúng Việt Nam ở thời đại mới: giai điệu giàu cảm xúc, lời ca chất chứa nhiều hình tượng, bản hòa âm phối khí hiện đại và mới mẻ.

Trịnh Thăng Bình: 'Tôi xin trao lại chiếc cúp ZMA cho Liz Kim Cương' Trên sân khấu nhận giải, Trịnh Thăng Bình trao lại chiếc cúp cho Liz Kim Cương: "Đây là giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của Liz Kim Cương. Tôi xin trao lại cho Liz".

Chiến thắng dễ đoán và thuyết phục

Trong đề cử top 5 Ca khúc R&B/Soul được yêu thích, Khác biệt to lớn đối đầu với 4 ứng viên gồm: Hoa vô sắc (Jack, K-ICM), Khóc cùng em (Mr Siro, Gray, Wind), Missing you (Phương Ly, Tinle), Vì yêu cứ đâm đầu (Min, Đen, JustaTee).

Trong năm, các tác phẩm này gặt hái thành tích âm nhạc nổi bật. Hoa vô sắc tiến tới hạng 3 #zingchart tuần, 126 triệu lượt nghe. Khóc cùng em chiếm giữ hạng 2 #zingchart tuần, 76 triệu lượt nghe. Missing you gây bão top 3 #zingchart tuần, 32 triệu lượt nghe. Vì yêu cứ đâm đầu gây sốt top 7 #zingchart tuần, 100 triệu lượt nghe.

Đặt cạnh và so với 4 sản phẩm này, bản hit của Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương có thành tích bứt phá và “khác biệt to lớn” hơn hẳn. Đây là ca khúc duy nhất trong đề cử top 5 thống trị vị trí đầu bảng #zingchart. Khác biệt to lớn nhận được sự yêu thích đông đảo khi phát hành, bội thu các con số đáng nể: Tiến thẳng lên top 1 #zingchart real-time chỉ sau 11 tiếng ra mắt, thống lĩnh ngôi vương #zingchart liên tiếp 4 tuần, cán mốc 105 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Đây cũng chính là bản song ca nam nữ thu về thành tích nhạc số mạnh nhất năm 2020.

Khác biệt to lớn chiến thắng thuyết phục ở ZMA 2020 với thành tích #zingchart áp đảo trong năm.

Với số liệu thành tích áp đảo trong năm, chiếc cúp Ca khúc R&B/Soul được yêu thích nhất của ZMA 2020 thuộc về Khác biệt to lớn là điều hoàn toàn dễ đoán. Số đông khán giả dành sự đồng thuận cho chiến thắng chung cuộc này.

Khác biệt to lớn được thính giả đại chúng đón nhận bởi giai điệu bắt tai, lời ca cảm xúc. Giai điệu lấy cảm hứng từ vòng hòa thanh theo phong cách nhạc Hàn Quốc ở thập niên 2000. Âm hưởng đậm chất châu Á này dễ dàng tạo sự đồng cảm với khán giả trẻ Việt Nam.

Người nghe đánh giá cao Trịnh Thăng Biết viết ca từ giàu hình tượng, diễn tả nỗi cô đơn một cách tinh tế và không bi lụy. Một số câu hát tạo ấn tượng như “Đoạn đường mới người bước bên anh không là em nữa, anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa?”, “Có thể giấu vết thương trong lòng, nhưng chẳng thể giấu hết nỗi thất vọng”, “Bỏ thêm muối nước sẽ thêm mặn, thêm niềm tin thì tình sẽ thêm sâu nặng”.

Đặc biệt, khâu hòa âm phối khí là một trong những điểm sáng của Khác biệt to lớn. Bản thu đưa đa dạng lớp lang âm thanh lạ tai vào từng phân đoạn, tạo cảm giác mới mẻ, lạ tai trong quá trình thưởng thức. Các thanh âm đưa vào bản phối có mục đích và ẩn ý thông điệp đằng sau đó.

Có thể thấy như tiếng âm thanh rè mở đầu nói về sự hồi tưởng của nhân vật về quá khứ. Tiếng piano vang lên và ngày càng dồn dập về cuối bài, tựa như sự trách móc, dằn vặt. Tiếng còi tàu ở đoạn bridge ẩn dụ cho cuộc chia ly.

Bên cạnh đó, một vài bình luận chỉ ra sự ẩn ý còn nằm ở cách phân chia đoạn hát của bộ đôi. Tuy là bản song ca, nhưng trong bài, cả hai đảm nhiệm trình bày từng phân đoạn độc lập. Liz Kim Cương thể hiện phần refrain (phần lời lặp, keyhook của bài). Trong khi đó, Trịnh Thăng Bình hát phần verse (phần lời chính) và breakdown (đoạn chuyển giữa bài). Cách phân chia rạch ròi này được xem như ẩn dụ cho thông điệp bài hát: Giữa hai người có quá nhiều khác biệt to lớn, không thể chạm được đến nhau.

Cuộc chuyển mình của Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương

Giới chuyên môn nhìn nhận Khác biệt to lớn là cuộc chuyển mình của cả Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương. Với chiến thắng ở ZMA 2020, cả hai cũng có những thành công và cột mốc đáng nhớ của riêng mình.

ZMA 2020 là giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của Liz Kim Cương.

Đối với giọng ca nữ 1993, đây là bản hit đầu tay, đồng thời mang về giải thưởng âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của cô tại ZMA 2020. Năm qua cũng là quãng thời gian hoạt động năng suất và đột phá của nữ ca sĩ, khi Liz còn có các tác phẩm gây chú ý khác như Em cần một người quan tâm (hạng 4 #zingchart tuần), Thời gian của anh tình yêu của em (hạng 27).

Để đạt được thành tựu này, như nữ ca sĩ chia sẻ, đó là “cả một sự thay đổi về tư duy và định hướng âm nhạc của Liz Kim Cương”. Trước khi bén duyên với Khác biệt to lớn, cô từng trải qua 5 năm đồng hành sự nghiệp ca hát với tư cách là thành viên của LIME - nhóm nhạc nữ Việt đi theo mô hình Kpop. Tuy nhiên, thành công của nhóm không gặt hái được như kỳ vọng.

Con đường âm nhạc của Liz Kim Cương dần khởi sắc khi đến với Trịnh Thăng Bình. Có sự đồng hành của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, cô dần có nhiều thay đổi về tư duy và định hướng âm nhạc. Liz Kim Cương hát thiên về yếu tố cảm xúc hơn. Âm nhạc của cô dễ nghe, dễ thuộc và gần gũi với số đông khán giả hơn. Nữ ca sĩ liên tiếp có nhiều bài hát công phá các thứ hạng cao trên #zingchart, như Khác biệt to lớn, Em cần một người quan tâm, Cho anh xin thêm một phút.

Trịnh Thăng Bình gặt hái bản song ca tạo tiếng vang trong sự nghiệp của mình.

Đối với riêng Trịnh Thăng Bình, anh sở hữu bề dày các bản hit hát đơn trong suốt hơn 10 năm sự nghiệp, như Người ấy, Đã biết sẽ có ngày hôm qua, Lời chưa nói, Đã lâu không gặp, Seen, Vỡ tan, Tâm sự tuổi 30... Trong năm 2020 viên mãn với Khác biệt to lớn, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: “Tôi đã chinh phục được một dấu mốc tiếp theo trong cuộc đời: Sở hữu bản song ca thành công và được nhiều khán giả đón nghe”.

Ngoài ra ở thời điểm này, bên cạnh vai trò ca sĩ, Trịnh Thăng Bình cũng đảm nhiệm vai trò đào tạo, phát triển các tài năng âm nhạc trẻ, và Liz Kim Cương là một trong số đó. Với thành tựu của Liz Kim Cương trong năm và chiếc cúp Ca khúc R&B/Soul được yêu thích nhất dành cho Khác biệt to lớn, Trịnh Thăng Bình cũng đã thành công ở vai trò mới này.