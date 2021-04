‘Chiến thắng áp đảo’ - khái niệm đã xa xỉ tại Oscar

Hơn 10 năm qua, công chúng không còn được chứng kiến những tác phẩm giành chiến thắng áp đảo, quét sạch các hạng mục tại sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh.

Theo Variety, “the great sweeper” là cụm từ dùng để chỉ những tác phẩm giành chiến thắng áp đảo tại một lễ trao giải Oscar. Trong lịch sử, có ba bộ phim từng ra về với 11 tượng vàng, bao gồm Ben-Hur (1959), Titanic (1997) và The Lord of the Rings (2003).

Xếp ngay sau nhóm tác phẩm, West Side Story (1961) giành 10 chiến thắng. Nhóm phim từng nhận 9 tượng vàng Oscar có Gigi (1958), The Last Emperor (1987) và The English Patient (1996).

Triệu phú khu ổ chuột là bộ phim gần nhất đại thắng tại Oscar. Ảnh: Outnow.

Tuy nhiên, sau Titanic, cụm từ “chiến thắng áp đảo” không còn mấy khi xuất hiện tại một lễ trao giải Oscar. Gần nhất, Slumdog Millionaire (2008) giành được 8 giải thưởng từ 10 đề cử nhận được.

Trong một thập kỷ qua, Gravity (2013) là bộ phim thành công nhất về số lượng tại một lễ trao giải Oscar với bảy giải thưởng. Song, tác phẩm khoa học viễn tưởng để vuột mất giải Phim truyện xuất sắc vào tay 12 Years a Slave (2013) - bộ phim chính kịch, lịch sử chỉ nhận tổng cộng ba giải thưởng.

Có ba phim giành được 6 giải Oscar trong một hơn 10 năm qua, bao gồm The Hurt Locker (2009), Mad Max: Fury Road (2015) và La La Land (2016). Song, chỉ duy nhất The Hurt Locker lên ngôi tại hạng mục Phim truyện xuất sắc.

Mad Max: Fury Road thua cuộc trước Spotlight (2015) - phim chỉ giành đúng hai tượng vàng; còn La La Land phải chứng kiến Moonlight (2016) ẵm giải thưởng quan trọng nhất sau sự cố đọc nhầm tên hi hữu. Bộ phim đề tài đồng tính chỉ nhận tổng cộng ba tượng vàng tại lễ trao giải đáng quên của Viện hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS).

Mank năm nay nhận tổng cộng 10 đề cử Oscar. Song, cơ hội chiến thắng của bộ phim tại đa số hạng mục tham gia tranh tài là không cao. Ảnh: Netflix.

Giải thưởng Oscar ngày một được chia đều. Theo Variety, điều này phản ánh việc giải thưởng các hạng mục được trao cho đúng chủ nhân, và các thành viên Viện hàn lâm không còn bỏ phiếu kiểu “hùa theo” (down the line) như trong quá khứ.

Đồng thời, AMPAS có cơ hội thu hút thêm khán giả theo dõi sự kiện nhờ điều này, bởi mỗi bộ phim sở hữu một lượng fan nhất định. Công chúng sẽ cảm thấy hài lòng khi chứng kiến tác phẩm mà mình yêu mến ra về với ít nhất một tượng vàng.

Năm nay, Chadwick Boseman cùng Viola Davis đang có cơ hội làm nên lịch sử khi giành chiến thắng hạng mục Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc với cùng Ma Rainey’s Black Bottom. Điều đáng nói, bộ phim không nhận được đề cử Phim truyện xuất sắc.

Xu hướng lúc này còn phần nào phản ánh chiến dịch và chiến lược tranh giải của các tác phẩm. Ê-kíp muốn tập trung cho đúng điểm mạnh của bộ phim, thay vì dàn trải ra quá nhiều hạng mục để rồi không gặt hái được kết quả nào thuận lợi.

Do đó, “the great sweeper” hay “chiến thắng áp đảo” là điều khó có thể xảy ra tại Oscar 2021, hay trong nhiều lễ trao giải tiếp theo của AMPAS.

Lễ trao giải Oscar năm nay dự kiến diễn ra vào sáng 26/4 (giờ Việt Nam).