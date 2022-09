Chiến lược toàn cầu '#SulwhasooRebloom' do Rosé làm đại sứ thương hiệu

Với chiến lược lần này, Sulwhasoo sẽ mang đến những góc nhìn khác biệt về thương hiệu làm đẹp biểu tượng của Hàn Quốc.

“Phát súng” đầu tiên là loạt phim quảng cáo truyền cảm hứng về quá trình hình thành và những giá trị quý giá của Sulwhasoo. Thay vì khai thác giá trị thương hiệu với lối tiếp cận truyền thống, các thước phim tập trung vào kỹ thuật dựng phim và phát triển câu chuyện mang tính khác biệt. Với “From 1932 to you", đó là hành trình “quay trở về" những cột mốc vàng son của Sulwhasoo, gợi nhớ các ký ức tươi đẹp của bao thế hệ phụ nữ, gói gọn trong giọt tinh chất hoa trà - niềm tự hào bao đời của thương hiệu.

Bộ phim thứ 2 với chủ đề “A man born from mother earth become a flower”, là những hình ảnh ẩn dụ về hành trình khởi nguồn và hoàn thiện của Sulwhasoo được thể hiện qua các biểu tượng. Các yếu tố đất mẹ, tuyết và hoa được xây dựng để thể hiện triết lý “hoa nở trong tuyết”. Hành trình nở rộ của một bông hoa từ đất mẹ vươn lên trong tuyết trắng cũng giống như hình ảnh của Sulwhasoo từ những ngày đầu thành lập vào năm 1932 đến nay, luôn trọn vẹn những giá trị từ đất mẹ, và vươn mình toả sáng trong một hình hài mới.

Cũng trong thời điểm tạo bước đột phá lần này, Sulwhasoo khiến cả thế giới bất ngờ khi công bố gương mặt đại sứ thương hiệu toàn cầu mới: Rosé - người vừa cùng BlackPink “oanh tạc” các bảng xếp hạng toàn cầu với bản hit Pink Venom. Rosé là thần tượng của nhiều bạn trẻ, sở hữu gu âm nhạc độc đáo và phong cách sống khác biệt.

Điểm đặc biệt trong chiến dịch lần này của Sulwhasoo là thay vì chọn đồng hành cùng những đại diện mang vẻ đẹp tiêu chuẩn Hàn Quốc, Sulwhasoo tìm đến một nghệ sĩ gốc Hàn, trẻ trung và đầy tham vọng trên con đường theo đuổi ước mơ toàn cầu.

“Tôi nhớ rõ mùi hương của sản phẩm dưỡng da trên má của mẹ trong suốt thời thơ ấu” - đại sứ thương hiệu toàn cầu Sulwhasoo - Rosé chia sẻ. Những ký ức tươi đẹp này cũng là bài học chăm sóc da đầu đời của nghệ sĩ trẻ. Rosé cho biết cô cũng là người dùng lâu năm của First Care Activating Serum - một trong những sản phẩm biểu tượng của Sulwhasoo. Nhiều thế hệ của xứ sở kim chi cũng mang theo ký ức làm đẹp được truyền cảm hứng từ chị, mẹ với các sản phẩm của Sulwhasoo.

Với tinh thần “rebloom", các ký ức tươi đẹp về “di sản" làm đẹp được tiếp nối qua từng thế hệ là lời khẳng định về chất lượng đắt giá của sản phẩm chăm sóc sắc đẹp từ Sulwhasoo.

Đại diện Sulwhasoo chia sẻ về chiến dịch #SulwhasooRebloom: “Chiến dịch lần này thể hiện tinh thần tiên phong của thương hiệu khi tiếp cận với khách hàng. Đây cũng là cách chúng tôi cam kết trong việc kế thừa và phát triển di sản làm đẹp của Sulwhasoo. Cũng giống như Sulwhasoo được khởi nguồn từ giấc mơ làm đẹp của một người phụ nữ, chúng tôi hy vọng với chiến dịch lần này, khách hàng sẽ được gợi nhắc về những ước mơ họ mong muốn đạt được trong đời, và động lực để họ toả sáng như ‘một bông hoa vươn mình trong tuyết trắng’”.

“Với tinh thần đó, không chỉ chiến dịch lần này, mà trong suốt nhiều năm qua, thương hiệu Sulwhasoo vẫn luôn giữ vững niềm tin về giá trị và chất lượng không chỉ trong lòng người Hàn mà còn các tín đồ làm đẹp trên thế giới”, vị đại diện này nói thêm.

Sulwhasoo là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng toàn cầu. Trong đó, dòng sản phẩm First Care Activating Serum của thương hiệu là một trong những biểu tượng làm đẹp được nhiều thế hệ phụ nữ tin dùng. Với thành phần chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên, First Care Activating Serum là tinh chất dưỡng da lành tính, an toàn cho làn da, đúng theo tinh thần “first care" của sản phẩm. Sản phẩm First Care Activating Serum là một trong những sản phẩm biểu tượng của Sulwhasoo. Cứ 10 giây lại có một sản phẩm được bán ra, và hiện tại có hơn 400.000 khách hàng mua hơn 10 sản phẩm First Care Activating Serum.

