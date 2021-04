Bằng cách lặp lại một số từ, Apple dễ dàng khiến người dùng chú ý, tạo cảm giác mong muốn sở hữu sản phẩm.

Bên cạnh những thiết bị được đánh giá cao, Apple còn gây ấn tượng với hình ảnh, video và ngôn từ quảng bá sản phẩm. Theo Inc, ngôn từ được tận dụng hiệu quả trong việc khiến người dùng chú ý, tạo cảm giác muốn sở hữu sản phẩm kể cả khi họ đang sử dụng thế hệ trước.

Trên website giới thiệu iPhone 12, Apple đã sử dụng từ “new” (mới) đến 23 lần để nhấn mạnh các cải tiến trên sản phẩm. Tuy nhiên, con số trên vẫn rất ít so với “you” (bạn) và “your” (của bạn), được sử dụng tổng cộng 90 lần.

Apple sử dụng từ "you" và "your" đến 90 lần trên website quảng bá iPhone 12. Ảnh: The Verge.

Đây là một số ví dụ về từ “you” và “your” trên website quảng bá iPhone 12 của Apple. Trong một số câu, từ “you” và “your” được lặp lại nhiều lần:

- “So whether you take photos by day or by moonlight, you'll get a level of detail and color that wasn't possible before” (Dù bạn chụp ảnh vào ban ngày hay dưới ánh trăng, bạn vẫn nhận được bức ảnh với độ chi tiết, màu sắc mà trước đây không thể có).

- “iOS 14 is packed with shortcuts that get you just what you want, right when you want it” (iOS 14 kèm theo những phím tắt giúp bạn thực hiện công việc mong muốn, ngay khi bạn cần đến).

- “Sound moves around you in 3-D space, so you feel like you're inside the action” (Âm thanh di chuyển xung quanh bạn trong không gian 3D, cho bạn cảm giác như bạn đang hòa mình trong chuyển động).

- “iOS shows you an app's privacy practices before you download it. When you use Apple Pay, your card number isn't shared with merchants” (iOS hiển thị cho bạn các quyền riêng tư của ứng dụng trước khi bạn tải xuống. Khi bạn sử dụng Apple Pay, số thẻ của bạn không được chia sẻ với người bán).

Để so sánh, từ “we” (chúng tôi) chỉ được Apple sử dụng 7 lần, chủ yếu trong phần cam kết bảo vệ môi trường.

Các tình huống thực tế thường được Apple nhấn mạnh trong nội dung quảng cáo sản phẩm. Ảnh: Apple.

Từ trước đến nay, nội dung quảng bá sản phẩm của Apple chủ yếu tập trung vào khách hàng, những lợi ích mà họ nhận được thông qua tính năng mới (màn hình lớn, chip xử lý mạnh…), các vấn đề thường ngày được giải quyết ra sao bằng công nghệ (kính màn hình, kháng nước, sạc không dây nam châm…).

Bằng cách lặp lại từ “you” (bạn) và “your” (của bạn) nhiều lần trong các tài liệu quảng bá, Apple đã giúp khách hàng hình dung rõ hơn những lợi ích của họ khi sử dụng sản phẩm. Đó là cách biến mong muốn thành nhu cầu, tạo ra doanh thu cho công ty.