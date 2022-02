Chiến lược 'Point of life' - nền tảng để Masan tiếp tục tăng trưởng

Hệ sinh thái “Point of life” của Masan giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời mang đến các trải nghiệm mua sắm phù hợp sở thích cá nhân.

Năm 2019, ít ai nghĩ rằng một công ty chuyên sản xuất nước tương, nước mắm chiếm khoảng 70% thị phần còn dư địa để tăng trưởng hay bứt phá trong chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên từ cuối năm 2019, Masan tái xác lập tầm nhìn chiến lược với lộ trình 10 năm.

Chặng đường 2020-2030 được đánh dấu bằng thương vụ sáp nhập VinCommerce (nay là WinCommerce), chấp nhận khoản lỗ trước mắt hàng trăm triệu USD, thành lập The CrownX, chuyển hóa The CrownX thành nền tảng “Point of life”. Năm 2021, Masan đạt kết quả kinh doanh tích cực và hứa hẹn tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay.

Ưu tiên xây dựng nền móng hơn tốc độ

Sau khi nhận thêm mảng mới, Masan bắt tay tái cấu trúc hệ thống bán lẻ, đóng cửa hơn 700 điểm kinh doanh không hiệu quả, tái cấu trúc chuỗi cung ứng để tăng hiệu quả quy trình vận chuyển, tinh gọn danh mục hàng hóa để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đặt trọng tâm vào người tiêu dùng thay vì thúc đẩy doanh số.

Masan sở hữu nhiều thương hiệu FMCG được người tiêu dùng yêu thích.

Triển khai đồng bộ, nhất quán và xuyên suốt tái thiết toàn hệ thống chuỗi bán lẻ giúp WinCommerce (WCM) đạt EBITDA hòa vốn trong quý IV/2020, có lãi sau 7 quý dưới trướng Masan. Quý III/2021 là quý đầu tiên WCM ghi nhận mức lợi nhuận thuần phân bố cho cổ đông dương (đạt 137 tỷ đồng ), được thúc đẩy bởi doanh thu thuần tăng trưởng 21,2% và biên EBITDA đạt 5,5% so với mức âm 3% cùng kỳ năm 2020.

Với việc nhanh chóng biến các điểm mua sắm thuần túy thành điểm đến đa tiện ích, xuyên suốt từ online đến offline, kết thúc năm 2021, EBITDA của WCM cải thiện 2.334 tỷ đồng , đạt lợi nhuận 1.100 tỷ đồng từ mức lỗ 1.234 tỷ đồng trong năm 2020.

Tiền đề để mở rộng kinh doanh

Sau 3 năm tiếp quản WCM, nền tảng bán lẻ hiện đại trên quy mô toàn quốc để phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng được thiết lập. Việc mở rộng lĩnh vực bán lẻ tăng khả năng tiếp cận thị trường của Masan từ mức 1% ngân sách tiêu dùng (wallet-share) lên gần 25%.

Cửa hàng WinMart+ theo mô hình mini-mall thu hút nhiều khách hàng.

Theo kế hoạch 5 năm tới, Masan sẽ xây dựng mô hình hiệu quả để phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng; phát triển mạng lưới 10.000 cửa hàng do tự vận hành và 20.000 cửa hàng nhượng quyền bằng cách hợp tác những tiệm tạp hóa gia đình, mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và đối tác; xây dựng mô hình chuỗi cung ứng, tối ưu hóa hệ thống phân phối thông qua ứng dụng công nghệ và khả năng tiếp cận trên quy mô toàn quốc.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng phát triển danh mục nhãn hàng riêng trên cơ sở hợp tác các nhà cung cấp chiến lược để phục vụ người tiêu dùng, đặc biệt ở nông thôn, với các sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý; xây dựng mô hình bán lẻ kết hợp xuyên suốt từ online đến offline để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người tiêu dùng.

Hiện có gần 3.000 siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+ trên cả nước.

Hệ sinh thái đa trải nghiệm, đa tiện ích sau khi được áp dụng tại một số WinMart+ thí điểm chứng minh hiệu quả hoạt động và được nhân rộng trên toàn quốc. Cửa hàng hiện đại trở thành điểm đến “tất cả trong một” (one-stop shop) phục vụ các nhu cầu thiết yếu về tài chính, giáo dục, xã hội, giải trí và chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng.

Theo đó, hệ sinh thái “Point of life” giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong một lần có thể mua sắm hàng nhu yếu phẩm (VinMart+), thức uống trà, cà phê (Phúc Long), dịch vụ tài chính ngân hàng tự động (Techcombank), chăm sóc sức khỏe (Phano Vmart) và mạng di động (Reddi).

Masan đặt mục tiêu mở 2.000 cửa hàng WinMart+ theo mô hình mini-mall trong năm nay.

Hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ của Masan đặt niềm tin vào các mô hình kinh doanh mới có thể cung cấp các giải pháp sáng tạo và nhãn hiệu mạnh, mang đến cho người tiêu dùng các trải nghiệm mua sắm phù hợp sở thích cá nhân; không lôi kéo khách hàng bằng khuyến mại và giảm giá.