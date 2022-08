Chiến lược mới của DC có thể mang Superman trở lại?

Việc Warner Bros. Discovery đột ngột dừng phát hành bộ phim "Batgirl" liệu có phải dấu hiệu cho sự trở lại của Superman hay không?

Theo Screenrant, việc bộ phim Batgirl dừng phát hành có thể giúp nhân vật Superman quay trở lại Vũ trụ mở rộng DC.

Việc Batgirl đột ngột dừng ra mắt xảy ra sau khi Warner Bros. và Discovery hợp nhất vào tháng 4. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng người đứng đầu mới của Warner Bros. Discovery, David Zaslav, đang xem xét thay đổi cách các nhân vật DC xuất hiện trong dự án sắp tới.

Batgirl đột ngột bị dừng phát hành. Ảnh: Screenrant.

Batgirl bị xóa bỏ cũng như việc rất ít thông tin về Vũ trụ mở rộng DC được hé lộ tại Comic-Con San Diego 2022 cho thấy công cuộc thay đổi của Zaslav đang được thực hiện.

Có nguồn tin cho biết Warner Bros. Discovery đang muốn tập trung xây dựng nhiều sự kiện lớn cho các nhân vật DC và Batgirl hiện không phù hợp với kế hoạch ấy. Thậm chí, The Batman của Matt Reeves cũng có nguy cơ đối mặt với việc bị Warner Bros. Discovery khai trừ bởi bộ phim không có nhiều mối liên hệ với DCEU.

Black Adam, Shazam! 2 và Aquaman 2, đều là những bộ phim lớn có thể thu lợi nhuận, do đó vẫn có khả năng được phát hành. Bên cạnh đó, Wonder Woman - nhân vật mang tính biểu tượng của DC - cũng được giữ lại.

Song, theo Screenrant, nếu mục tiêu của Warner Bros. Discovery là mang đến những bộ phim với các sự kiện lớn, Superman có lẽ là nhân vật phù hợp nhất. Sức hút của nhân vật này thậm chí còn lớn hơn cả Batman và Wonder Woman.

Chiến lược mới của Warner Bros. Discovery có thể mang Superman trở lại. Ảnh: Screenrant.

Warner Bros. Discovery cần những dự án với quy mô lớn

Trong khi nhiều dự án riêng lẻ của Warner Bros như Wonder Woman, Aquaman 1 và Shazam! được yêu thích và phổ biến rộng rãi, các dự án kết hợp như The Suicide Squad của James Gunn lại bị chê bai do thiếu tính liên kết giữa các nhân vật.

Do vậy, chiến lược sắp tới nhằm tập trung vào những bộ phim đình đám của Warner Bros. Discovery được đánh giá cao nếu được thực hiện cẩn thận.

Mang Superman trở lại màn ảnh rộng có thể chứng minh chiến lược mà Warner Bros. Discovery đang hướng đến là chính xác. Sự trở lại của Superman có thể mở ra kỷ nguyên mới của Vũ trụ mở rộng DC và hoàn toàn không ảnh hưởng đến loạt phim hiện chiếu như Shazam! và Aquaman.

Tuy nhiên, việc khởi động lại toàn bộ Vũ trụ mở rộng DC có nguy cơ dẫn đến nhiều phản ứng dữ dội của người hâm mộ, tương tự khi nhân vật Zack Snyder ra đi.

Superman là lựa chọn hoàn hảo, dù Warner Bros. Discovery có muốn hay không

Trước khi Comic-Con San Diego 2022 bắt đầu, các tin đồn về việc Henry Cavill có thể trở lại Hall H đã được lan truyền rộng rãi. Vào thời điểm đó, khả năng tin đồn xảy ra là rất thấp, nhưng sự hào hứng của người hâm mộ khi nghe tin Superman có thể trở lại đã cho thấy nhân vật này được yêu mến như thế nào.

Chuỗi thành công của Superman & Lois, một trong số ít các dự án của DC vẫn được phát sóng trên The CW, cũng cho thấy sự đón nhận của khán giả đối với nhân vật này. Ngay cả khi Henry Cavill từ chối quay trở lại với Superman, việc làm lại loạt phim này với diễn viên khác cũng là sự lựa chọn cho Warner Bros.

Superman có thể là một trong những anh hùng mạnh nhất của vũ trụ DC, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Superman bất khả chiến bại. Nhân vật này có thể bị thương bởi Kryptonite và mắc sai lầm như những người khác. Đó cũng là ý nghĩa nhân văn của bộ phim Superman.

Do vậy, nếu Warner Bros. Discovery đang có kế hoạch phát triển những dự án lớn hơn, Superman chính là sự lựa chọn hoàn hảo.