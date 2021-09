Chiến lược giúp Mỹ đưa trẻ em trở lại trường học

Tiêm chủng, xét nghiệm, đeo khẩu trang và một loạt các biện pháp y tế công cộng khác được xem là cần thiết khi Mỹ mở cửa trở lại trường học dù biến chủng Delta hoành hành.

Tuần trước, thành phố New York, Mỹ đã mở cửa trở lại trường học cho hơn một triệu trẻ em. Sự kiện trên được xem như dịp trong đại, đánh dấu sự trở lại của một thành phố từng bị tê liệt bởi đại dịch, nơi mà học sinh đã không thể đến lớp kể từ tháng 3/2020.

Trên tất cả, việc quay trở lại trường tại thành phố hàng đầu nước Mỹ còn mang ý nghĩa quan trọng, là thành tựu bước đầu khi hệ thống giáo dục công lập cố gắng đưa mọi thứ quay trở về quỹ đạo bình thường.

Và đối với người Mỹ - những bậc cha mẹ, nhà giáo dục và lãnh đạo trên khắp đất nước - việc đưa thế hệ tương lai trở lại trường giống một tuyên bố chiến thắng, đầy hy vọng giữa lúc biến chủng Delta tấn công.

Tuy nhiên, khoảnh khắc vui mừng đã không kéo dài lâu khi vào cuối ngày thứ ba của học kỳ mới ở New York, 169 lớp học đã đóng cửa do dịch bệnh bùng phát, trong khi 125 cơ sở khác phải đóng một phần do 403 học sinh và nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính, US News đưa tin

Các ca mắc mới một lần nữa là lời cảnh tỉnh về khả năng lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta và sự cần thiết trong việc triển khai các chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm trong trường học.

Những rào cản

Theo Burbio, trong số 98.000 trường học ở Mỹ, khoảng 1.700 trường vừa bắt đầu năm học đã phải tạm thời đóng cửa và chuyển sang học tập trực tuyến toàn phần hoặc một phần.

Nguyên nhân xuất phát từ sự bùng phát dịch bệnh trong nhóm đối tượng trẻ em.

Một bé gái trong ngày đầu tiên trở lại trường tại Brooklyn, New York, Mỹ. Ảnh: AP.

Theo Viện Nhi khoa Mỹ, các ca mắc Covid-19 đã tăng lên theo cấp số nhân, với gần 500.000 ca mới trong hai tuần qua. Trẻ em hiện chiếm 29% trong tổng số ca mắc mới trên toàn quốc.

Ngày càng nhiều trường hợp xảy ra ở trẻ em dưới 12 tuổi, nhóm đối tượng còn nhỏ nên chưa được tiêm chủng vào thời điểm này. Điều này đã gây ra tâm lý lo ngại khi các bậc phụ huynh đưa trẻ quay trở lại trường học.

Năm học thứ hai trong bối cảnh dịch bệnh cũng gặp nhiều thách thức khác.

Vừa qua, Thống đốc bang Massachusetts Charlie Baker đã phải kích hoạt Lực lượng Vệ binh Quốc gia để thay thế vị trí các tài xế xe buýt trong bối cảnh khẩu trang và tiêm chủng gây chia rẽ nước Mỹ. Nhiều tài xế đã từ chối tiêm vaccine dẫn đến tình trạng thiếu tài xế đủ điều kiện để đưa đón học sinh an toàn.

Tuần trước, 70 tài xế xe buýt ở Chicago, bang Illinois không tiêm vaccine đã khiến hơn 2.000 học sinh không có xe đến trường.

Ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, trường học phải hoãn khai giảng hai tuần do thiếu tài xế xe buýt. Thậm chí, một số học khu còn tuyệt vọng đến mức đề nghị trả cho phụ huynh 300 USD một tháng, tương đương 3.000 USD cho năm học ở Philadelphia, để tự tìm cách đưa con mình đến trường.

Trong khi đó, các "cuộc chiến" về việc áp dụng biện pháp chống dịch trong trường học ngày càng diễn ra dữ dội.

Cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu cộng đồng Associated Press-NORC chỉ ra rằng 30% người thuộc đảng Cộng hòa cho biết họ ủng hộ yêu cầu đeo khẩu trang ở trường học, trong khi tỷ lệ này ở đảng Dân chủ là 80%.

Vì vậy, học sinh tại các bang gồm Kentucky, Illinois, New Jersey và Virginia bắt đầu năm học mới với quy định bắt buộc khẩu trang. Ngược lại, thống đốc các bang Florida, Texas, Arizona ban hành sắc lệnh cấm các trường học địa phương áp đặt sử dụng khẩu trang trong lớp học.

Học sinh tiểu học đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus trong trường học. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, nhiều quận, hạt đã đưa ra chính sách xung đột với tuyên bố của chính quyền tiểu bang. Và ngay trong chính các phụ huynh, hội đồng nhà trường cũng có sự chia rẽ.

Những thông tin truyền bá tư tưởng tự do sai lệch "My Child, My Choice" (Con của tôi, Lựa chọn của tôi) đã dẫn đến việc phụ huynh phản đối quy định đeo khẩu trang, tiêm vaccine dù có bằng chứng cho thấy tác hại của việc này.

Chiến lược phân lớp

Trước sự gia tăng các ca mắc Covid-19 ở trẻ em trong mùa khai giảng năm học mới, tiến sĩ Leana Wen, giáo sư tại Trường Y tế Công cộng Milken thuộc Đại học George Washington, cho biết nguy cơ lây nhiễm trong trường học chỉ có thể giảm nếu "chiến lược phân lớp" giảm thiểu tác động Covid-19 được áp dụng.

Chia sẻ với CNN, bà cho hay giống với mặc áo vào mùa đông, khi ngoài trời lạnh, con người cần bổ sung thêm nhiều lớp áo để giữ ấm. Tương tự, khi biến chủng Delta lây lan nhanh, cần có các "lớp biện pháp" khác nhau để giúp giữ an toàn cho trường học.

Theo bà Wen, lớp đầu tiên là tiêm chủng. Tất cả người đủ điều kiện như phụ huynh, giáo viên, nhân viên trong trường và học sinh trên 12 tuổi cần tiêm đầy đủ vaccine.

Tại San Francisco, giới chức địa phương cho biết 90% học sinh từ 12-17 tuổi được tiêm chủng, và không có vụ bùng phát nào được ghi nhận kể từ khi học sinh trở lại lớp học ngày 16/8.

Lớp biện pháp khác là xét nghiệm. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã khuyến cáo các trường học nên xét nghiệm hàng tuần cho trẻ em chưa được tiêm chủng.

"Bản thân việc xét nghiệm không ngăn chặn quá trình xảy ra lây nhiễm nhưng giúp phát hiện sớm các ca mắc và nếu được thực hiện thường xuyên, biện pháp này có thể giảm thiểu nguy cơ trong cộng đồng", bà Wen nói.

Học sinh tiểu học sát khuẩn tay trước khi vào lớp học ở bang Texas, Mỹ. Ảnh: AP.

Hiện Học khu Thống nhất Los Angeles đã yêu cầu xét nghiệm hàng tuần với mọi giáo viên và học sinh. Đây cũng là hệ thống trường học lớn duy nhất thực hiện tiêm vaccine cho học sinh 12 tuổi trở lên.

Trước năm học mới, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc đẩy thống đốc các bang tiêm vaccine cho nhân viên và lãnh đạo trường học, đồng thời yêu cầu họ tiến hành xét nghiệm để xác định trường hợp nhiễm bệnh trước khi đóng cửa.

"Tôi đang kêu gọi tất cả thống đốc yêu cầu quy định tiêm phòng cho giáo viên và nhân viên", ông Biden nói vào tuần trước. "Một số đã làm như vậy, nhưng chúng tôi cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Quy định tiêm chủng trong trường học không có gì mới và chúng có hiệu quả".

Bên cạnh đó, tiến sĩ Wen cho biết các biện pháp phòng ngừa Covid-19 như đeo khẩu trang, rửa tay, đảm bảo trẻ có triệu chứng mắc cách ly ở nhà cũng cần phải được lưu ý.

"Cải thiện hệ thống thông gió cùng với truy vết và thực hiện các biện pháp y tế công cộng quan trọng khác là cần thiết để ngăn chặn sự lây nhiễm trong lớp học", bà nói.