Chiến lược 'đứng trên vai người khổng lồ' của Tập đoàn Danh Khôi

Trải nghiệm không gian dự án The Royal qua chương trình 'Truly Luxury'

Trong hai ngày 27-28/6, chuỗi chương trình Truly Luxury thuộc dự án The Royal do Tập đoàn Danh Khôi phát triển và sở hữu đã chính thức diễn ra tại Đà Nẵng.