Chiến lược đầu tư chứng khoán thông minh, tối ưu lợi nhuận

Với nguyên lý “làm đúng ngay từ đầu”, kênh đào tạo YSedu đặt mục tiêu cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao một cách tổng quát và chính xác đến các nhà đầu tư chứng khoán.

YSedu được xây dựng để trở thành kênh đào tạo chứng khoán từ cơ bản đến chuyên sâu với đa dạng nội dung như kiến thức và khái niệm cơ bản về chứng khoán; phân tích cơ bản; phân tích kỹ thuật; kinh nghiệm đầu tư; blog chia sẻ về những trải nghiệm thực tế, đầu tư thực tế của nhà đầu tư.

Do đó, YSedu vừa phù hợp với nhà đầu tư mới tham gia thị trường (F0) cần trang bị kiến thức cơ bản về chứng khoán, vừa hữu ích cho những nhà đầu tư kinh nghiệm cần kiến thức chuyên sâu. Cụ thể, YSedu dành cho bất kỳ ai dù là nhân viên văn phòng, nội trợ, sinh viên… muốn tìm hiểu và tìm kiếm kênh đầu tư sinh lời bên cạnh công việc hiện tại; những nhà đầu tư chứng khoán lâu năm nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp hiệu quả, chưa giải mã được những bước đi tăng giảm của thị trường; hay cả những nhân viên, chuyên viên ngành tài chính, kế toán muốn nâng cao trình độ chuyên môn.

Với hệ thống kiến thức phong phú, YSedu có thể giúp người xem hiểu về đầu tư tài chính và các hình thức đầu tư chứng khoán hiện nay; lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với mục tiêu cá nhân; lập kế hoạch đầu tư, xây dựng danh mục đầu tư và quản lý nguồn tiền một cách hiệu quả; rèn luyện kỹ năng đầu tư chứng khoán; xây dựng lộ trình đầu tư an toàn và tài chính cá nhân vững chắc.

YSedu mang tới hệ thống bài giảng đào tạo chứng khoán phong phú.

Tại YSedu, những khái niệm hàn lâm về thị trường tài chính và chứng khoán có thể trở nên dễ hiểu và đơn giản hơn thông qua cách truyền đạt bằng ngôn ngữ đời thường. Thêm vào đó, chuỗi video được phân loại theo từng chủ đề một cách khoa học, giúp nhà đầu tư có thể hệ thống được kiến thức mong muốn.

Ngoài ra, đội ngũ sản xuất bài giảng đầu tư nhiều về hình ảnh minh họa nhằm mang tới những video trực quan. Qua đó, nhà đầu tư chỉ cần nhìn hình ảnh là có thể liên tưởng và hiểu kiến thức một cách dễ dàng.

Mỗi video bài giảng kéo dài khoảng 3 phút, ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn truyền tải được lượng thông tin cần thiết. Các bài giảng sinh động, nhiều màu sắc cùng những case study (ví dụ thực tế) hấp dẫn, hứa hẹn mang đến sự hào hứng và thích thú cho người xem.

Nhà đầu tư chứng khoán cần nắm chắc kiến thức từ đầu để tối ưu lợi nhuận.

YSedu được kỳ vọng trở thành hệ thống kiến thức chứng khoán chuyên sâu, hấp dẫn và thú vị dành cho các nhà đầu tư quan tâm tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Sản phẩm đáp ứng được các nhu cầu và thị hiếu hứa hẹn mang lại nhiều giá trị định hướng tiếp cận kiến thức về chứng khoán, để nhà đầu tư có thể đầu tư đúng ngay từ đầu và tiến tới tạo lập thịnh vượng đúng như triết lý “Do it right the first time”.

Hệ sinh thái YSVN bao gồm công cụ phân tích, đánh giá và chọc lọc cổ phiếu YSradar, môi giới số YSuri cung cấp thông tin về các mã cổ phiếu nhanh chóng và dễ hiểu, YSlive tổng hợp những khuyến nghị đầu tư chứng khoán vào 8h30 sáng hàng ngày hay các phân tích về ngành chuyên sâu chiều thứ 6 hàng tuần, chuỗi đào tạo chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao mang tên YSedu.

Hệ sinh thái YSVN hứa hẹn không chỉ mang đến thông tin, mà còn là những khuyến nghị đầu tư nhanh chóng, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán chứng khoán đúng thời điểm với mức giá tốt, đạt lợi nhuận cao.