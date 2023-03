Chiến lược của đảng Cộng hòa để bảo vệ ông Trump

Nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện có thể dùng những quyền lực hợp pháp để lấy lời khai từ công tố quận Manhattan Alvin Bragg liên quan đến vụ truy tố tiềm tàng nhắm vào ông Donald Trump.

Sau khi ông Trump cảnh báo rằng mình có thể bị bắt, các đồng minh ở Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số, đã yêu cầu lấy lời khai của công tố Manhattan Alvin Bragg, trong nỗ lực ngăn chặn cuộc điều tra của ông liên quan đến cáo buộc ông Trump trả tiền để bịt miệng ngôi sao khiêu dâm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Trên thực tế, đảng Cộng hòa ở Hạ viện dường như đang sử dụng chính chiến thuật mà họ cáo buộc chính quyền Tổng thống Biden, ông Bragg và bất kỳ nhà điều tra nào khác đang nhắm vào ông Trump, bằng việc sử dụng quyền lực của chính phủ.

Vụ việc phức tạp

Tuy nhiên, cũng không có ít nghi ngờ nếu ông Bragg truy tố cựu tổng thống, khi nó tồn tại nhiều điểm bất thường các cáo buộc liên quan đến vi phạm luật bầu cử và kinh doanh, khiến các chuyên gia pháp lý đặt ra nhiều nghi vấn, theo CNN.

Ngoài ra, đây là một vấn đề đặc biệt, do mức độ nghiêm trọng của bất kỳ vụ việc nào chống lại một cựu tổng thống có thể xuất hiện.

Trong khi đó, những lời kêu gọi biểu tình của Trump khiến các nhà chức trách ở New York lo lắng. Vào hôm 20/3, an ninh đã được thắt chặt xung quanh một tòa án ở New York, nơi một nhân chứng đưa ra lời khai có thể hữu ích cho ông Trump.

Camera an ninh đã dựng lên ở New York và cả Washington, D.C, nơi vẫn còn hồi ức về vụ bạo loạn Điện Capitol năm 2021.

Lực lượng an ninh tuần tra tại Điện Capitol ở Washington, D.C, hôm 21/3. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Trump cũng đã có màn đấu khẩu với Thống đốc Florida Ron DeSantis - đối thủ tiềm năng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Ông DeSantis nói rằng mình không biết gì về việc “trả tiền bịt miệng cho một ngôi sao khiêu dâm để đảm bảo sự im lặng trước một số vụ ngoại tình bị cáo buộc". Trong khi đó, ông Trump công kích vào đời tư của người từng là đồng minh.

Chiến lược của đảng Cộng hòa

Chiến lược của đảng Cộng hòa ở Hạ viện là không mới. Ông Trump từ lâu đã tung ra những đòn phủ đầu và quyết liệt nhằm vào các tổ chức hay luật pháp.

Những cơ quan này tìm cách buộc ông phải chịu trách nhiệm, trong khi ông cố gắng làm mờ đi sự rõ ràng về hành vi hoặc khả năng phạm tội của mình, đồng thời gây ra một cơn bão chính trị ảnh hưởng đến kết luận của các cơ quan trên.

Nhưng lần này, khi chống lại ông Bragg, các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang tiến thêm một bước theo phương pháp của ông Trump.

“Đó là một vở kịch chính trị”, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết hôm 20/3. Ông nhấn mạnh rằng việc các đồng minh của cựu tổng thống công khai chỉ trích một công tố viên khi ông đang làm việc là hoàn toàn có thể chấp nhận. Hay như cách nghị sĩ Cộng hòa ở California đã nói, các ủy ban của Hạ viện có quyền đặt câu hỏi.

Một trong những nguyên tắc chính có thể áp dụng trong bất kỳ bản cáo trạng nào là ý tưởng rằng mọi người, kể cả cựu tổng thống, đều bình đẳng trước pháp luật.

Nhưng khi đó, bất kỳ công tố viên nào cũng sẽ phải bác bỏ những lập luận rằng ông Trump bị truy tố vì tầm quan trọng của chức vụ - điều sẽ gây sự không công bằng.

Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan đã cảnh báo về cuộc điều tra ở Manhattan: “Rõ ràng đây là một trò lừa bịp và điều mà chúng tôi muốn biết là có liên quan đến các quỹ tài trợ từ liên bang không?”.

Ông Jordan và 2 chủ tịch từ các ủy ban khác của Hạ viện đã yêu cầu lấy lời khai từ ông Bragg, và cáo buộc ông "lạm dụng quyền công tố".

Ông Trump xuất hiện ở giải đấu vật NCAA tổ chức tại Oklahoma ngày 18/3. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi sẽ không bị đe dọa bởi những nỗ lực phá hoại quy trình tư pháp, chúng tôi cũng sẽ không để những lời buộc tội vô căn cứ ngăn cản chúng tôi áp dụng luật công bằng", phát ngôn viên cho ông Bragg nói.

Phía ông Bragg cũng bác bỏ lập luận từ đảng Cộng hòa rằng vị công tố quận Manhattan đã bỏ qua tội ác bạo lực ở New York vì nhiệt tình tìm cớ truy tố Trump nhằm trả thù chính trị.

Đảng Cộng hòa, cũng như mọi người Mỹ khác, không biết chính xác bằng chứng chống lại Trump có thể là gì ngoài những gợi ý trong các tài khoản mạng xã hội, cùng một vụ án trước đó liên quan đến luật sư cũ của ông Trump - ông Michael Cohen.

Ông Cohen một nhân chứng quan trọng trong vụ việc hiện tại, người trước đây bị ngồi tù vì gian lận thuế, khai man trước Quốc hội và vi phạm luật tài chính vận động tranh cử.

Dấu hỏi về thời điểm

Việc đảng Cộng hòa cứng rắn để bảo vệ ông Trump là điều nhiều lần xuất hiện trong các vụ kiện tụng khi ông còn đương chức, đặc biệt là vị tổng thống thứ 45 của Mỹ từng 2 lần bị luận tội.

Phiên họp của Ủy ban Tư pháp Hạ viện năm 2019 về việc luận tội ông Trump. Ảnh: AP.

Dù vậy, vụ việc lần này vẫn còn quá xa so với khả năng đảm bảo một chiến thắng trước tòa cho phía công tố. Trong khi đó, việc truy tố một cựu tổng thống thất bại có thể khiến đất nước càng thêm phân cực.

Một số chuyên gia pháp lý đã thắc mắc tại sao những công tố viên trước đây lại không theo đuổi vụ kiện chống lại cáo buộc ông Trump trả 130.000 USD cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels, vốn đã diễn ra vào cuộc bầu cử cách đây hơn 6 năm.

"Điều gì đã thay đổi", chuyên gia pháp lý của CNN Carrie Cordero nói với Wolf Blitzer. "Vụ việc đã cũ, và điều gì đã thay đổi gần đây để công tố viên khơi lại vụ này?".

Đã có nhiều kịch bản và giả thuyết được đặt ra, và nhân tố quan trọng trong vụ việc này có thể là ông Michael Cohen, người đã trực tiếp chuyển tiền cho bà Daniels.